Kövér: Borkai erkölcsi kisiklása semmi Gyurcsány őszödi beszédéhez képest

Kövér László szerint Gyurcsány Ferencnél kevés több kárt okozó figurája volt a huszadik és a huszonegyedik századi magyar történelemnek.

A házelnök Gyurcsányról alkotott gondolatait a Kossuth Rádión osztotta meg a hallgatóközönséggel.

Kövér az MTI szerint úgy fogalmazott, Borkai Zsoltnak "az egyébként magánbűnök körébe tartozó erkölcsi botlása" a politikában szemlátomást megbocsáthatatlan bűnnek tetszik, de Gyurcsány Ferencnek vagy Horn Gyulának a "nemzet ellen elkövetett bűneinek sorozata" szemlátomást a megbocsátható bűnök sorába tartozik.

Horn Gyulát Kövér "egy grál lovagnak, egy nemzeti hérosznak" nevezte Gyurcsány Ferenchez képest, akit "egy pitiáner, senkiházi nemzetárulónak" titulált.

Kövér szerint a Gyurcsány Ferenc által elkövetett bűnök – "az őszödi beszédtől a lovasrohamon, rendőrrohamon keresztül az összes hazudozásáig, amiről ő beszélt" – és a Borkai Zsolt által elkövetett erkölcsi kisiklás nem mérhető össze.

Arról Kövér nem beszélt, hogy a szexvideó mellett korrupciógyanús szálak is felbukkantak Borkaival kapcsolatban. Az ügyet kirobbantó blog ismét ráirányította a figyelmet arra a hét évvel korábbi ügyre, amelyben Borkai Zsolt barátja, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd olcsón megszerezte azokat a földeket, amelyeket később az Audi megvett. Rákosfalvy amúgy a hajós szexelésen is részt vett. A földekből nem a város profitált, hanem Borkai barátai. Egyéb ügyek is gyanúsak lehetnek: Rákosfalvy szerencsejáték-koncessziókat kapott, Borkai fia havi egymilliós fizetést kap egy bevételt nem termelő cégből, Borkai lánya egy jól menő vendéglőhöz jutott, és a jachton vendégeskedő örömlányok közül kettő vállalkozása is 3 millió forintos uniós támogatásban részesült.

Kövér a rádióban azt is mondta, Borkai Zsolt olyan ember, aki olimpiai bajnokként Magyarországnak szerzett dicsőséget, aki Győr polgármestereként jól működő, fejlődő, prosperáló és gazdag várost ad át majd az utódjának. Nem "egy teljesítmény nélküli, senkiházi nyikhajról", nem olyan emberről van szó, aki a nemzeti érdekek szempontjából jelentős teljesítményt rombolt le azzal az egyetlen botlással, amit nyilvánosságra tártak, jellemezte már Gyurcsányt.

Emellett pedig Kövér szerint nincs annál nagyobb bűne a rendszerváltozásnak, mint hogy négy évvel az első szabad választás után éppen "egy fegyverrel a saját népe ellen harcoló hazaárulót" jelölt az MSZP a miniszterelnöki székbe.

Kövér László egyébként gyakran szereti megosztani véleményét másokkal. Pár hónapja például arról beszélt, szerinte a normális homoszexuális nem tartja magát egyenrangúnak , és nincs különbség sem a pedofilok és az örökbefogadást követelő melegek között. De azt is mondta, a klímaváltozás csak az agymosó média miatt érdekli az embereket , ahogy arról is beszélt, a világórát egyre többen a magyar időhöz igazítják . Ellentmondásos megnyilvánulásai is voltak abortusz-témában , de kifejtette azt is, szerinte ki a jó magyar .

