Némi adok-kapok után megválasztották Baranyi Krisztina alpolgármestereit Ferencvárosban

Hét sürgősségi módosító indítványt nyújtottak be az Új Pólus néven megalakuló frakció tagjai, ezek közül hat javaslat napirendre vételéről kellett elsőként dönteni a teljesen újjá alakult fővárosi IX. kerületben.

11 igen, 5 nem, és 2 tartózkodás mellett napirendre vették az első javaslatot, és hasonló arányban ment át a többi előterjesztés is, ami láthatóan furcsa volt a Fidesznek. Alaposan ellenzékbe került ugyanis a kormánypárt a IX. kerületben. Hiába nyomtak mindenre nemet, bombázták kérdésekkel a jegyzőt a szinte levegőnek nézett polgármester jobbján, nem tudták megakasztani az önkormányzat új vezetését.

Baranyi Krisztina megkapta ugyanis csütörtök délután Ferencváros kulcsait, és hatalmas tapsot is kapott a kerület új, hivatalba lépett polgármestere, amikor a helyi választási iroda vezetője ismertette a választási eredményeket a IX. kerületi képviselő-testület alakulóülésén. Az egyéni választókerületek győzteseinek és a kompenzációs listáról bejutottak nevének felsorolásakor is járt a taps, Baranyi pedig mosolyogva ismertette: 18 fővel határozatképes a testület.

Ezután az új polgármester esküt tett, amihez elsőként az LMP-s országgyűlési képviselő, Csárdi Antal gratulált, egy magenta csokor virágkíséretében.

Ezután azonban már a törésvonalaknak megfelelően alakult minden, a napirendet a jelentős többségbe került, ellenzéki pártok által alkotott frakciók szavazataival, a Fidesz ellenzésére. Gyurákovics Andrea, a Fidesz képviselője az önkormányzat szervezeti és működési szabály sérelméről, és arról beszélt, hogy szégyen a kerületre nézve, hogy ilyen későn alakult meg a képviselő-testület.

Gyurákovics szerint nem azért történt így, mert Baranyi Krisztinának fontosabb volt a bulvárpolitizálás a Facebookon, mint a kerület. A napirend előtti felszólalást derültség követte, na meg a bekiabálás: "ezért buktatok meg".

Baranyi megköszönte a hozzászólást, majd ismertette polgármesteri programját. A programbeszéd nemcsak a városvezetés, az önkormányzati választások tapasztalatairól szólt, és arról, hogy a polgármester célja megváltoztatni az önkormányzat, a hivatal hozzáállását, és szolgáltatóvá tenni azt a helyieknek. "Emberközpontú és cselekvő lakossági képviselőként kell politizálni", fogalmazott és azt is mondta, nyitottá és átláthatóvá kell tenni a működést.

Baranyi azt is mondta, élen kell járnia abban, hogy elszámol és beszámol, éppen ezért ahogyan eddigi képviselői munkájáról, most a kerületvezetői pozícióban eltöltött első napjairól is beszámolt. Itt egy hosszú felsorolás következett arról, hogy első hetekben a hivatal átvételén dolgozott, ami nem látványos munka, de megalapozza azt az új önkormányzatiságot, amelyet megígért és megvalósít. Számos vitatható szerződésre és megbízásra bukkant, és még csak hozzá sem tudtak kezdeni az önkormányzati cégek átvilágításához, mondta.

Felsorolt mást is, intézkedésekrőől és tervekről is beszámolt a kerületi köztisztaság, a takarítógépek ügyében, szólt a december 4-i ünnepség, a Ferencváros Napja programjának átalakításáról, és bejelentette: a jövő héten már a testület elé hozzák azt a parkolási rendeletmódosítást, amelyben garantálják a rendszer átlátható, fenntartható, a helyiek számára előnyös és költséghatékony működését.

véget vetünk annak, hogy a Fideszhez köthető magánvállalkozók magánzsebeibe kerüljenek a parkolóórákba dobált forintok

– mondta, és újabb üdvrivalgás fogadta szavait. Végül Baranyi arról szólt, hogy mindannyian arra tettek esküt, hogy a kerületben élőknek jó, jobb legyen, és ennek érdekében mindenkivel együtt akar működni, aki ezért tesz. Idézett egy mondást, miszerint a városi levedő szabaddá tesz, majd kijelentette, hogy új fejezet kezdődött:

a ferencvárosi levegő valóban szabaddá tesz.

Ezután következett, a napokban sok vitát kiváltott, ám törvényből eredő napirendi pont a polgármester illetéményének megállapításáról. Baranyi bérét 15 igen, 0 nem, 2 tartózkodással fogadta el, azaz a Fidesz is megszavazta

A hatodik napirendi pont volt az alpolgármesterek megválasztása volt, amely titkos szavazás. Baranyi Krisztina az előzetes híreknek megfelelően:

Reiner Rolnad, LMP-s képviselőt belsős, és Döme Zsuzsanna külsős, társadalmi megbízatású alpolgármesterré választására tett javaslatot.

Az Új Pólus nevében ekkor Takács Krisztián kért szót és a momentumos képviselő arról beszélt, hogy pártja támogatja az alpolgármesterek megválasztását, mert az a ferencvárosiak érdeke, hogy elkezdődjön az érdemi munka. Takács ugyanakkor szomorúságának adott hangot, hogy "miközben a sajtóban egyes pártokat azzal támadtak, hogy benyújtották a számlát" Baranyinak,

másoknak a számlát sem kellett benyújtani, és kifizetik őket.

Szerinte hátsó, füstös szobákban, a valódi szakmai, politikai kompetencia, helyismeret mérlegelése nélkül született meg ez a döntés. Takács ugyanakkor úgy látja, hogy a vélt vagy valós sérelmeken felül kell kerekedni, és reményét fejezte ki, hogy Baranyi komolyan is gondolja együttműködési szándékát az őt támogató pártokkal.

Bácskai János expolgármester is indoklást kért javaslatához Baranyi Krisztinát, aki mindkét jelöltjét a kampányban nyújtott személyes és pártszintű segítségével magyarázta döntését. Erre reagálva Gyurákovics Andrea haveri pozícióosztásként értékelte a polgármester döntését. Erre Baranyi visszavágott, a képviselő rokonainak juttatott parkolóhelyekről, a haveroknak juttatott előnyökről,

A Demokraták frakciójának nevezi magát Ferencvárosban az MSZP-DK képviselőiből álló csoport, akinek a nevében Torzsa Sándor szocialista képviselő szakmailag felkészültnek és alkalmasnak nevezte az alpolgármestereket és kifejezte támogatását az új kerületvezető és leendő helyettesei mellett.

Bácskai és Baranyi civódott még kicsit, majd döntöttek arról, hogy ki felügyeli az alpolgármester titkos választását, egyhangúan. A titkos szavazás első fordulójában megválasztották Ferencváros főállású alpolgármesterévé Reiner Rolandot, majd újabb maratoni szünet következett, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt adta Döme Zsuzsannáról is döntsenek.

10 igen, 7 nem és egy tartózkodás lett az eredmény, így Döme Zsuzsanna az ország első kétfarkús társadalmi megbízatású alpolgármestere lett.

Ezután a megválasztott alpolgármesterek esküt is tettek. Ezután ugyanakkor a Baranyi által tett javaslatot a momentumosok úgy módosították, hogy a törvényi minimumában határozták meg Reiner Roland tiszteletdíját. Döme Zsuzsa esetében azonban elfogadták a polgármesteri javaslatot.

Ezután következett a kerületet vezető többség javaslatai, elsőként a Gyáli út és az Üllői út közötti területre tervezett kézilabdacsarnok ügyében benyújtott, elsősorban erről érdemi információkat kérő felvetés. Ennek vitájában Baranyi elmondta, miért támogatja ezt a beruházást, még annak ellenére is, hogy tudja, hogy ezt a projektet fenyegeti az intézményesített lopás, "de azért van az ellenzék hatalmon Budapesten, hogy ezt megakadályozza". A javaslatot 11 igen, 7 nem – itt a fideszesek mellett Baranyi is nemmel szavazott – voks mellett elfogadta a beruházás nyilvánosságát érintő felvetést.

Ugyanakkor Baranyi azt mondta, hogy minden formában támogatja a beruházások nyilvánosságával kapcsolatos felvetéseket, így például az atlétikai stadion tervezett beruházása ügyében ezt a javaslatot is. A Fidesz nem, a pártok együttműködése megszavazta ezt is.

Jancsó Andrea arra tett javaslatot, hogy a Ferencvárosi Kiserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításának előkészítéséhez tegyen lépéseket az önkormányzat. A momentumos politikus javaslatát 17 igen, 1 tartózkodás mellett fogata el.

Szintén egy momentumos képviselő, Mátyás Ferenc tett javaslatot az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedésekre, és ennek rendeletbe foglalására. Erről egy komikus vita bontakozott ki, majd pedig a Fidesz sem mert nemet nyomni, 5 tartózkodás mellett ment át.

Reiner Roland frissen megválasztott alpolgármester nyújtotta be a klímavészhelyzet kihirdetésére és a szükséges intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot.

Cikkünk frissül.

(Borítókép: Biró Marianna / Index)