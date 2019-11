„Mélységes felháborodással értesültünk a Hír TV »meleggyógyításról« szóló riportjáról. A reparatív terápia (mely során azt ígérik, hogy meg tudják változtatni a résztvevő szexuális orientációját) nemcsak áltudományos, de kimondottan veszélyes is. Az egyik leghíresebb amerikai átnevelő terápia vezetője elismerte, hogy többen a „terápiája” miatt akartak öngyilkosok lenni. A reparatív terápiát először Brazíliában tiltották be 1999-ben. Azóta törvény tiltja az átnevelő terápiát Ausztráliában, Máltán, az USA 18 tagállamában, Spanyolországban, Dél-Afrikában és Tajvanon is. Németország pedig éppen most készíti elő az átnevelő terápiát tiltó törvényét”

– kezdi közleményét a Budapest Pride.

Ahogy arról beszámoltunk, azután, hogy a köztévé év elején készített nagy felháborodást kiváltó műsort arról, hogy a homoszexualitás olyan, mint egy betegség, de a melegek gyógyíthatóak, most a Hír TV lepte meg nézőit egy hasonló témájú adással. A Credo című műsor szerda esti adásában beszámoltak egy zárt körű szakmai konferenciáról, amit egy titkos helyszínen tartottak Magyarországon. A konferenciát az IFTCC Nemzetközi Szakmai Szervezet rendezte, a témája pedig a melegek orientációjának megváltoztatása.

A helyszín a Hír TV beszámolója szerint azért volt titkos, mert „a homoszexuális- és genderlobbi, illetve az általuk kézivezérelt orvosszervezetek ellehetetlenítik majd a beszélgetést, amelynek során leginkább a terapeuták osztották meg tapasztalataikat kollégáikkal, néhány olyan fiatal társaságában, akik önszántukból jelentkeztek annak idején ilyen kezelésekre”.

A Budapest Pride erre kiadott közleményében azt írja, „a Magyar Pszichológiai Társaság is kifejezetten elítélendőnek minősítette az átnevelő terápiákat”. A MPT állásfoglalása szerint „a szexuális orientáció megváltoztatására irányuló törekvések valós bizonyítékok hiányában, illetve az ilyen beavatkozások károsságát demonstráló vizsgálatok fényében kifejezetten elítélendők.

A szexuális orientáció megváltoztatásának sikerességéről beszámoló kutatások rendre alapvető kutatásmódszertani hiányosságokat mutatnak, eredményeik így semmiképp sem tekinthetők mérvadónak. Nem működő, a kliensek jelentős részére ártalmas beavatkozások alkalmazását semmilyen esetben sem lehet támogatni, függetlenül attól, hogy a személyiség milyen területéről beszélünk.”

„Nem létezik olyan tudományos kutatás, amely az emberi szexualitás megváltoztatásáról számol be. Az a néhány eset, amelyet a reparatív terápiák »sikereként« könyvelnek el, mindössze azt mutatja fel »eredményként«, hogy a terápia alanyának viselkedését változtatták meg, de nem a szexuális orientációját

– azaz különböző, jellemzően vallási indíttatású bűntudatkeltő, vagy éppen erőszakos módszerekkel elérik, hogy a »terápia« alanya heteroszexuális párkapcsolatot létesítsen” – írják.

Közleményük szerint „az LMBTQ emberek nem azért néznek szembe nehézségekkel, mert bármi »baj« vagy »kijavítandó« lenne a szexuális orientációjukkal vagy nemi indentitásukkal. A társadalom kirekesztése és megbélyegzése miatt tapasztalnak szorongást, félelmet vagy depressziót, amin természetesen nem egy bűntudatra vagy önutálatra építő átnevelőterápia segíthet, hanem ha közösen teszünk az LMBTQ emberek társadalmi és jogi egyenlőségért. Álhírek helyett inkluzív iskolai felvilágosításra, az egészségügyi, munkahelyi és hatósági diszkrimináció csökkentésére, az LMBTQ embereket érő tévhitek és sztereotípiák eloszlatására van szükség. Gyűlöletkeltés helyett a média és a döntéshozók feladata a valós problémákra való megoldáskeresés”.

Felszólítjuk a Hír TV-t hogy hagyjon fel az állampolgárok mentális egészségét, különösen a fiatalokét veszélyeztető áltudományos tévhitek propagálásával, hiszen, míg a reparatív terápia hatékonyságáról egy tanulmány sem értekezik, annak veszélyeiről és káros hatásairól számtalan kutatás született

- írják. A teljes közleményt itt tudja elolvasni.