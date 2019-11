Újpesti rendőrbaleset: az elhunyt járőr társát gyanúsítják

Gyanúsítottja már van, de a nyomozást majdnem két év után sem zárták le azoknak a rendőröknek az ügyében, akik 2018. február 15-én Újpesten csapódtak egymásnak rendőrautóikkal. A baleset a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében történt és olyan erejű volt, hogy az egyik rendőr a helyszínen belehalt sérüléseibe, a másik három járőr pedig súlyosan megsérült.

Az áldozat egy 21 éves rendőr, Mátyás Balázs Tamás volt, aki a IV. kerületi Rendőrkapitányságon szolgált, az autót járőrtársa – aki egyébként jó barátja is volt – K. István vezette. A másik rendőrautóban XV. kerületi járőrök ültek.

Mivel a balesetben rendőrök voltak érintettek, a Központi Nyomozó Főügyészséghez került az ügy és halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indítottak eljárást. Az Index megkeresésére most a főügyészségen azt válaszolták, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van,

az ügyben egy személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg.

Úgy tudjuk, hogy a meghalt rendőr járőrtársát, K. Istvánt gyanúsítják a baleset okozásával, az Indexnek erről beszélt a halálos baleset után posztumusz rendőr főtörzsőrmesterré előléptetett járőr édesapja is. Mátyás Zsolt azt mondta, hogy fia társával először tavaly decemberben találkoztak, akkor a rendőr sírva kért elnézést tőlük.

Az újpesti rendőrkapitány a találkozás után úgy fogalmazott, azzal, hogy megbocsátottunk neki, visszaadtunk egy életet. A másik két rendőrrel viszont azóta sem találkoztunk, soha nem kerestek meg minket

– mondta Mátyás Zsolt.

Az apa szerint vitatható, hogy a balesetnek csak egy felelőse van. Fia társa egyébként azóta is rendőrként dolgozik, felépülése után nem szerelt le. A másik két rendőrről azóta sem tud semmit, „még a nevüket sem.”

A két megkülönböztető jelzés kioltja egymást

Arról, hogy a baleset miért és hogyan történhetett annak idején csak kevés részlet derült ki. Meg nem erősített információk szerint mindkét járőrautót ugyanarra a helyszínre riasztották és mindkét autó használta a kékjelzést. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy a rendőrautók a kék lámpa mellett használták-e a szirénát is. Hivatalosan ugyanis az a megkülönböztető jelzés, ha a villogót és a szirénát is egyszerre használja a sofőr. Ha ezt mindkét kocsi használta, akkor

a két megkülönböztető jelzés kioltja egymást, és a KRESZ szerint ez olyan, mintha két civil autó találkozott volna a kereszteződésben.

Ezért is fontos szabály, hogy a megkülönböztető jelzést használó járműnek is meg kell győződnie arról, hogy megadták-e neki az elsőbbséget. A legtöbb szakértői vélemény, köztük a műszaki szakértői vélemény is, azóta egyébként elkészült, tudtuk meg Borbély Zoltán ügyvédtől, aki az elhunyt rendőr családját képviseli. Ma már az is tudható, hogy aznap éjjel egy garázda ellen intézkedő rendőr kért erősítést a központtól, két járőrcsapat pedig azonnal a segítségére indult a megadott címre.

Úgy tudjuk, a műszaki szakértői vélemény szerint

az Opel, amiben Mátyás Balázs Tamás is ült, 68-72 km/órás sebességgel hajtott át a piroson, a ŠKODA, amiben a XV. kerületi rendőrök voltak, 93-98 km/órás sebességgel haladt át a zöld jelzésen.

A szakértő szerint az Opel és a Škoda is alig lassult vissza az ütközés pillanatára, ami egyébként olyan erejű volt, hogy Mátyás Balázs kizuhant az autóból. Vizsgálták a térfigyelő kamera felvételeit is, ami hangot nem, csak képet rögzített. Ezek alapján egyértelmű, hogy az Opel használta a kékjelzést, a Škoda esetében ezt viszont nem lehetett egyértelműen megállapítani.

A szülők közben egyébként megegyeztek a rendőrautókat biztosító társasággal is, igaz a megállapodás csak nehezen született meg, mondta Borbély Zoltán. A társaság ugyanis kezdetben azzal érvelt, hogy Mátyás Balázs Tamás húsz százalékban felelős volt saját haláláért, mivel nem használta a biztonsági övet. „Álláspontjukon azután változtattak, miután igazságügyi szakértői véleményekkel támasztottuk alá, hogy ilyen erejű oldalirányú becsapódásnál a biztonsági öv sem védhette volna meg a Mátyás Balázst. A rendőrök pedig egy helyszínre siettek, tehát indokoltan hajtottak gyorsan”, mondta Borbély.

Az összeg egyébként annak a nem régiben bejegyzett alapítványnak a számlájára ment, amivel a szülők a szolgálatteljesítés közben elhunytak családját támogatják majd.

(Borítókép: Ütközésben összetört rendőrautó a IV. kerületben a Fóti út és a Leiningen Károly utca kereszteződésében 2018. február 16-án. Fotó: Mihádák Zoltán / MTI)