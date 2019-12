Frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről és főnökéről ígér leleplező anyagokat egy új blog

Egy frissen megválasztott ellenzéki polgármesterről, és "főnökéről", egy országgyűlési képviselőről, aki pártjuk egy vezetője is, ígér leleplező anyagokat egy Angyal Ügyvédje nevű blog, amely vélhetően Borkai Zsolt szexvideós botrányának bosszúját jelenti, és az azt kirobbantó Az ördög ügyvédje blog ellentétpárjaként hozhatták létre – egyelőre ismeretlenek.

Ugyanakkor a helyzet nem egyértelmű, hiszen a "Még idén kiderülhet, ki az ellenzék Borkai Zsoltja" című posztot publikáló blog szerzője azt állítja, hogy

amennyiben a most magukra ismerő politikusok 2019. december 31-ig visszavonulnak a közélettől, úgy január 1-én blogunk nem nevezi meg őket.

Nagy kérdés, hogy a blog milyen bizonyítékokkal rendelkezik, mindenesetre az első bejegyzés, amelyet "Kiss Krisztina, Az Angyal Ügyvédje" aláírással tettek közzé, – és amiről a Fideszhez közeli Pesti Srácok számolt be először – azt állítja: a VI. kerületi Szinyei Merse utcában áll az az új építésű ház, amelyben egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester, valamint "pártjának egyik első számú vezetője" drogos szexpartikat folytat évek óta.

Az állítólagos drogos szexpartik feltételezett helyszíne. Fotó: Angyal Ügyvédje blog

Az írás szerint a partik résztvevői közül hármat sikerült megszólaltatniuk, így derült ki számukra, hogy "a politikusok őket egy zárt luxus escortlány-közvetítő e-mail listán keresztül rendelték házhoz, amely fő profilját tekintve kislányos külsejű, 18-25 éves lányokat juttat el magas áron “kiemelt” ügyfeleinek, óránként 80-100 ezer Forintért."

Azt is írták, hogy a lakás tényleges tulajdonosa "minden jel szerint az az ellenzéki párt vezérkarában és parlamenti frakciójában ülő politikus, aki vagyonnyilatkozatában ezt az ingatlant egyszer sem tüntette fel".

Informátorunk szerint ez a parlamenti képviselő és barátja, a frissen megválasztott polgármester hétvégente gyakran látogat el ide, útba ejtve az innen egy sarokra található Old Rams Pub-ot, ahová pártjuk is gyakran szervez “csapatépítő” rendezvényeket

– állítja az Angyal Ügyvédje. Azt is írták, hogy három prostituált forrásuk "többször két órát töltött el a két politikussal, akik a társaságukban vélhetően kokaint fogyasztottak." Az óvatos megfogalmazást követően ugyanakkor az Angyal Ügyvédje azt már tényként állítja, hogy a politikusok honnan szerezték be a kábítószert, valamint hogy a polgármester dílere is állást kapott október 13-a után az önkormányzatban.

A bulik női résztvevői, a blogunknak nyilatkozó és bizonyítékokat átadó lányok az első alkalommal, néhány éve 19, 21 és 23 évesen feküdtek le ezekkel a politikusokkal. Az általuk elmondottakat adott esetben bíróság előtt is vállalják

– zárul az első blogbejegyzés.

Mint ismert, egy magát Az ördög ügyvédjének nevező, vélhetően kitalált figura nevében hozták nyilvánosságra ismeretlenek azokat a fotókat és szexvideókat, amelyeken Borkai Zsolt nem a feleségével, hanem feltételezések luxusprostituáltakkal látható egy horvátországi hajóúton. A blog szerzője több súlyos vádat is megfogalmazott az eddigi fideszes győri polgármesterrel kapcsolatban. Borkai mindezek ellenére megnyerte a polgármester-választást Győrben , de később kizárták a Fidesz frakciójából, majd végül lemondott. Eljárás a Borkai-ügyben egyelőre csak a botrányt kirobbantó ismeretlen szerzővel, valamint a győri expolgármestert korábban megzsarolókkal szemben van folyamatban.