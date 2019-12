Molnár Zsolt: Engem zsarolt meg az Angyal ügyvédje

Nem Borkai-ügyről van szó, hanem egy mocskos zsarolási ügyről - mondta az ATV reggeli műsorában Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója.

Nincs eltitkolt lakásom, nem drogoztam soha, nem vettem részt szexpartikon - közölte Molnár, de azt elmondta, hogy őt akarták megzsarolni. A stúdióból Molnár egyenesen a rendőrségre megy feljelentést tenni, név szerint is tudja, ki akarta zsarolni - mondta, de az adásban nevet nem mondott.

Molnár szerint az elkövető kreált egy történetet és azzal akarta hitelessé tenni azt, hogy belekevert egy polgármestert. De Molnár a polgármestert nem nevezte meg. "Egy fiatal, most megválasztott polgármester" - ennyit árult csak el róla, illetve azt, hogy ez a polgármester is "kapott egy ilyen típusú pressziót".

Pénzt kért a zsaroló, milliós értékben - mondta Molnár. Annyit elárult a zsarolóról, hogy az MSZP kampányában is részt vett, magát újságírónak tartja. "Keveredett ő már büntetőeljárásba" - mondta a zsarolóról Molnár, de azt hangsúlyozta: először a rendőrségen fogja megnevezni. Átadott a műsorvezetőnek, Vujity Tvrtkónak egy lezárt borítékot, amiben megnevezte a zsarolót. Tvtrko erre közölte vele, hogy csak akkor fogadja el a borítékot, ha kibonthatja és elmondhatja a nézőknek, milyen név van benne. Erre végül nem került sor.

"Ezt a mocskos játszmát ma le kell zárni" - közölte Molnár. Tegye meg ez az elkövető, hogy nem vár január elsejéig! Tegye le a bizonyítékokat, a dokumentumokat, ne várjon! - üzent az "Angyal ügyvédjének" Molnár Zsolt.

A műsorban végül arra a kérdésre, hogy a zsarolásnak van-e köze Németh Gáborhoz, az Egyenlítő blog korábbi szerkesztőjéhez, Molnár azt mondta, ezt nem tudja cáfolni. Tehát végső soron kiderült az interjú végére, hogy ki az az ember, aki ellen a rendőrségen feljelentést tesz Molnár, miközben az egész interjúban arról beszélt, hogy először a rendőröknek akarja megnevezni az illetőt.

De ki az a Németh Gábor?

Németh Gábor nevét a műsorvezető, Vujity Trvtko dobta be és Molnár sem cáfolta, hogy róla van szó. Róla legutóbb 2014-ben írtunk. Németh volt az, aki az Átlátszónak adott interjújában azt állította, hogy a 2014-es kampányban az MSZP egyes vezetői többször keresték meg különböző kérésekkel, amelyeket főszerkesztőként nem teljesített, ezután pedig ahelyett, hogy megvették volna a blogját, egyszerűen ellopták azt.

Németh szerint a blog alapítása után az MSZP környékéről egyre több jó sztorit adtak a kezükbe, amelyeknek köszönhetően például “le tudták buktatni” Lázár Jánost. Olyan kérés is érkezett feléjük, hogy Gyurcsány Ferencet és Bajnai Gordont “üssék”. Németh szerint a két volt miniszterelnökről az MSZP-ben többen úgy gondolkodtak, hogy “ők az ellenség, akiket el kell taposni”. A volt főszerkesztő az Átlátszónak arról is beszámolt, hogy egyes szocialisták arra is kérték őket: Habony Árpádot és Rogán Antalt kíméljék. Németh úgy vélekedett, Rogánt és Habonyt azért védték ennyire, mert az MSZP bizonyos körei és köztük együttműködés van.

A legutóbbi EP-választás előtt Németh már nyíltan a Fidesz mellett kampányolt.

Az ügy előzménye

Molnár Zsolt azután ment be az ATV Start című műsorba, hogy egy Angyal ügyvédje nevű új blog ismert ellenzéki politikusok kábítószer- szex- és korrupciós ügyeiről ígér leleplező anyagokat. Az Angyal Ügyvédje szerzője szerint egy frissen megválasztott polgármesterről és egy országgyűlési képviselőről van szó. A szerző két és fél hetet adott a politikusoknak, hogy önként visszavonuljanak a közélettől, ellenkező esetben - mint írja -, leleplezi őket.

A Kiss Krisztina néven blogoló “Angyal Ügyvédje” fényképet is közölt arról a házról, ahol az állítólagos szexpartikat rendezték.

A blog szerint egy frissen megválasztott ellenzéki polgármester és a „főnöke” évek óta egy VI. kerületi társasházba jár prostituáltak szolgáltatásait igénybe venni és kábítószerezni, a lakás pedig az ismert „főnök” tulajdonában van, bár nem szerepel a vagyonnyilatkozatában.

"Informátorunk szerint ez a parlamenti képviselő és barátja, a frissen megválasztott polgármester hétvégente gyakran látogat el ide, útba ejtve az innen egy sarokra található Old Rams Pub-ot, ahová pártjuk is gyakran szervez csapatépítő rendezvényeket" - állítja az Angyal Ügyvédje. A blog azt is állítja, hogy a politikusok dílere is állást kapott október 13-a után az önkormányzatban az új polgármester alatt. „A bulik női résztvevői, a blogunknak nyilatkozó és bizonyítékokat átadó lányok az első alkalommal, néhány éve 19, 21 és 23 évesen feküdtek le ezekkel a politikusokkal. Az általuk elmondottakat adott esetben bíróság előtt is vállalják” – állítja az Angyal ügyvédje.

A blog hasonlít - már csak a neve miatt is - a Borkai Zsolt megbuktatását okozó Ördög ügyvédje bloghoz. Az Ördög ügyvédje egy adriai szexpartiról közölt képeket és felvételeket, a partin az akkori győri polgármester mellett barátja és "üzlettársa", Rákosfalvy Zoltán is szerepelt. Az ügyben zsarolás miatt indult eljárás, amelynek már gyanúsítottjai is vannak, köztük egy volt focista, Póczik József.