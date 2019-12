Pokorni: Az általános iskoláink kudarcosak

Szerdán jelent meg a Pesti Hírlap első száma, ebben jelent meg egy egész oldalpárt elfoglaló interjú Pokorni Zoltán hegyvidéki fideszes polgármesterrel. Az interjú főleg a kormánypárti kézen maradt XII. kerület, és az ellenzékivé lett fővárosi vezetés kapcsolatáról szól, érintve a legfontosabb kerületi fejlesztési kérdéseket is.

Aki szerint egyáltalán ne legyen parkoló, az illúziókat dédelget a Normafára látogatókról

– vette védelmébe a Normafára tervezett parkoló áthelyezését. November elején írtunk arról, hogy 220 fát vágtak volna ki a Normafán egy óriásparkoló kedvéért, később pedig kiderült, hogy a parkolót környezetvédelmi területre tervezték volna megépíteni.

Végül a lakosok felháborodása, és a Karácsony Gergellyel való egyeztetés után az önkormányzat a parkoló áttervezéséről döntött. „Az érintett telken a fák jelentős részét igyekszünk megőrizni”, mondta a szerdán megjelent interjúban Pokorni, de szerinte nem vállalhatja azt a kockázatot, hogy „az ide feljövő évi egymillió ember még annyi parkolót sem talál, amennyi most van”.

A parkoló újratervezése mellett a fogaskerekű meghosszabbításáról is megállapodott a főpolgármesterrel Pokorni, aki szerint a fogaskerekű lenne a legkörnyezetbarátabb módja a Normafára jutásnak, a felújításához viszont még hiányzik 30-40 milliárd forint. A fogaskerekűn kívül a libegőt is felújíttatná a hegyvidéki polgármester, ezt már kerületi szinten előkészítették, megterveztették, és szeretnének a fővárossal is megállapodni a libegő átvételéről. Azonban a fővárosi vezetéssel való viszonyban nagy a bizalmatlanság Pokorni szerint:

Még olyan kérdésekben sem tudunk normális mondatokat mondani, amelyekben egyetértünk. A klímavészhelyzet kihirdetését egyhangúlag szavaztuk meg, de az ellenzéki kollégák hozzászólásainak a fele a kormány rituális megrugdosásáról szólt. Erre mi szükség?

A polgármester elmondása szerint hisz a békés egyet nem értés kultúrájában, és bár béke van most a főváros és a kerület között, az állapotok nem idilliek.

Az interjúban rátértek az oktatás kérdéseire is. Az egykori oktatási miniszter szerint bőven lenne mit tenni a kistelepülési, kis létszámú iskolákért, amelyek nem feltétlenül kerültek jobb helyzetbe az állami kézbe vétel óta, sőt. A szakképzés átalakítása kapcsán megjegyezte, hogy

„Az általános iskoláink kudarcosak.”

A kudarcos helyzet miatt ugyanis oda jutottak a szakiskolák, hogy nekik kell megtanítani a gyerekeket szorozni és olvasni. Pokorni szerint az állami iskolák sok módszert átvehetnének az alapítványi és magániskoláktól – a bürokratikus keretrendszernél pedig nyitottabb, gyorsabb akciót követelő iskolarendszerre lenne szüksége a magyar társadalomnak.