Azért tagadtam meg a szót, mert megrémültem, ahogy forgatta a szemeit

Oda a szólásszabadság. A tegnapi „ünnepi” testületi ülésen valószínűleg olyan történt, ami korábban még sohasem. Haszilló Ferenc polgármester, gyáva módon megtagadta a szót, a hozzászólás lehetőségét Berger József képviselőnktől és azonnali hatállyal beszüntette a testületi ülést

- tették közzé a drámai hangvételű posztot a Kecel megújul nevű politikai csoport Facebook oldalán.

Ők az előző ciklusban abszolút többségben voltak a közgyűlésben, ám idén októberben mindössze két képviselőjük lett a kilencfős testületben. A kormánypárt a polgármester korábbi balhéja ellenére megerősödött a településen, és Haszilló mellett négy képviselőt is delegálni tudott, így a további két független képviselő szavazata nélkül is többségük van az üléseken.

Nem szolgálta ki az önkormányzatot

Ez önmagában még nem lenne annyira érdekes, jó néhány településen így van ez az országban. Az viszont már sokkal szokatlanabb volt, ami a december 10-i közgyűlés végén történt, ezt a Kecel Városi Tv közvetítéséből lehet visszanézni (12:00-tól érdemes figyelni).

Az új év az új kezdetről szól, az óévet magunk mögött hagyva lezárjuk sorsunk egy részét. Éppen ezért van még valami, amit még nem vihetünk át az új évre, most kell lezárnunk és véget vetnünk ennek

- kezdett hosszas monológba a meghirdetett napirendi pontok tárgyalása után Haszilló Ferenc, fideszes polgármester.

Fotó: Ferenc Haszilló / Facebook Képviselők a Keceli Közgyűlés alakuló ülése után 2019. október 25-én

Arról beszélt, hogy a városi médiát 2014 óta üzemeltető Vállalkozók A Városért Média Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződés több pontját is sorozatosan megszegte. "Az üzemeltető vállalta, hogy egységes, pártatlan médiumként vállal szerepet a város közéletében, lehetőséget adva az önkormányzatnak a nagyobb horderejű, lakosságot is érintő döntéseknek való nyilvánosság biztosításával." Ehhez képest a településvezető szerint a cég nem teljesítette az ígéretet, és egyáltalán nem adott teret az önkormányzatnak, hanem "egy kicsi, ám annál hangosabb csoport érdekeinek szolgálatába állították a helyi médiát".

Felmondják a szerződést

Haszilló kifogásolta azt is, hogy míg a szerződés megkötésekor mindössze havi 300 ezer forintot kért a cég az önkormányzattól, az elmúlt években már közel 500 ezer támogatást vett igénybe havi szinten. Pedig eredetileg azt ígérte, hogy "szolid, elfogadható összeg mellett üzemelteti színvonalasan a médiát".

Megemlítette a polgármester, hogy az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) többször is bírsággal sújtotta az üzemeltetőt, és szerinte a beszámolókat is pontatlanul tették közzé, emiatt átláthatatlan volt a működésük.

A kirívóan méltánytalan üzemeltetést a város felelős polgármestereként tovább nem tűrhetem, mert vétkesek közt cinkos, aki néma

- fogalmazott Haszilló, majd bejelentette, hogy azonnali hatállyal felbontja az önkormányzat szerződését a céggel.

Fideszes kézbe kerül a média

Épphogy befejezte a bejelentést, szólásra jelentkezett Bányászi Gábor fideszes képviselő, aki sürgősségi indítványt nyújtott a testület elé. Szemmel láthatóan nem érte meglepetésként a bejelentés, mappájából két példányban vette elő az indítványt, egyet a polgármesternek adott, a másikból pedig felolvasta az előre megírt szöveget.

Azt javasolta, hogy a médiaüzemeltetési feladatokat adják oda az önkormányzati tulajdonú Kecel Közműépítő Kft.-nek, az ügyvezetői feladatokkal pedig bízzák meg Szedmák Tamást, aki nem mellesleg Kiskőrös fideszes alpolgármestere. Szedmák a kormánypárt Bács-Kiskun megyei listáján is szerepelt az októberi választáson, de a 24. helyről nem jutott be.

"Nem is lehet reagálni erre a határozattervezetre?"

Miután a testület megszavazta, hogy napirendre vegyék az előterjesztést, Berger József, a Kecel megújul képviselője is jól láthatóan felszólalásra jelentkezett. A polgármester ekkor körbenéz a teremben, és mintha észre se venné a felemelt kezet, rögtön szavazásra bocsátja a határozattervezetet.

"Nem is lehet reagálni erre a határozattervezetre?" - kérdez közbe a meglepett képviselő.

"Nem" - válaszolja teljesen magától értetődően a polgármester, és miután Berger visszakérdez, ismét teljes bizonysággal megerősíti, hogy nem lehet hozzászólni.

Ezután simán megszavazzák a rendeletet, a polgármester pedig áldott karácsonyt kívánva berekeszti az ülést.

Nem volt korrekt az eljárás

"A mai testületi ülésen törvénytelen eszközöket sem nélkülözve, gyakorlatilag halálra ítélték a demokráciát. Hihetetlen,hogy ez 2019-ben, Kecelen megtörténhetett" - kommentálta az ülésen történteket már aznap a jelölőszervezet, és egy gyászképet állítottak be profilképként Facebook oldalán.

Csak annyit szerettem volna kérdezni a polgármestertől, hogy egyeztetett-e a felmondásról a VAV Média tulajdonosaival, akik köztiszteletben álló keceli vállalkozók. Az eljárás módjával volt bajom

- mondta megkeresésünkre Berger, hogy mit szeretett volna hozzászólni.

A susogástól, morgástól megrémült Haszilló

A polgármester szerint ugyanakkor csak a rendet akarta megzavarni az ellenzéki képviselő.

"A szómegtagadás indoka az volt – amint a felvételen is hallható – susmorgást, morgást hallottam Berger képviselő úr felől, s ahogy ránéztem – ez sajnos a kameraállás miatt szintén nem látszik – azt láttam, hogy forgatja a szemeit, ettől megrémültem, azt gondoltam, hogy rendbontást akar megvalósítani"

- írta kérdésünkre Haszilló Ferenc. - "Kizárólag a rendbontás megakadályozása és a törvényesség fenntartása érdekében tagadtam meg Berger képviselő úrtól a hozzászólást."

Berger nem emlékszik rá, hogy susmorgott, morgott vagy a szemeit forgatta volna. "Ritkán beszélek magamban, nem gondolom, hogy itt az történt volna" - mondta az Indexnek nevetve. Egyúttal megerősítette azt is, hogy fideszes képviselőtársa biztosan nem ott hallott először a bejelentésről, mert egy gépelt, kézzel aláírt szöveget nyújtott át a polgármesternek.

A felvétel minősége megtévesztheti a tapasztalatlan szemlélőt

Haszilló viszont tagadja, hogy a forgatókönyvet előre megtervezték volna. "Képviselőtársam és én nem előre megírt szövegeket olvastunk fel, hanem a jegyzeteimet figyeltem közben, hogy tényszerű közlésekkel tudjam alátámasztani a mondanivalómat, illetve képviselőtársam kézzel írt előterjesztést nyújtott át nekem" - írja.

Szerinte az zavarhatott meg minket, hogy a kamera végig csak őt mutatta, pedig aki ott ült, láthatta, ahogy bejelentése közben Bányászi megírta az előterjesztést. Úgy véli, hogy "a felvétel minősége nyilván megtéveszthette a helyi ügyekben tapasztalatlan szemlélőt.

Ezzel el is értünk a felmondási okok tüneteihez, hiszen az önhibából eredő forráshiány miatt képtelen a jelenlegi üzemeltető megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtására. Ebben a körben külön kiemelni kívánom, hogy a felmondásomról nem tájékoztattam előre senkit sem, így nem tartom igaznak azon állítását, hogy bármelyik képviselő előre is tudhatta volna, hogy a szerződést felmondom.

A Vállalkozók A Városért Média Nonprofit Kft.-vel majdnem napra pontosan öt évvel ezelőtt kötött szerződést az akkor még ellenzéki többségű közgyűlés. Akkor is két hónappal a választás után döntöttek úgy, hogy felbontják a szerződést az addigi üzemeltetővel, és a magasabb szolgáltatási árt ajánló VAV Médiát bízzák meg.

Fotó: KecelMédia - Kecel Városi TV Haszilló Ferenc (j)

A jegyzőkönyv szerint többek között azzal indokolták akkor a döntést, hogy ne a "vidékiek" (azaz nem keceliek) üzemeltessék a helyi médiát, hanem helyi vállalkozók vegyék át a feladatokat. A polgármester akkor tartózkodott a szavazásnál.

Kiskőrösön nincs pártpolitika

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy miért pont a kiskőrösi alpolgármestert bízzák meg a keceli helyi média vezetésével. A polgármesternek természetesen erre is volt válasza. Azt írja, az utóbbi 13 évben kiváló együttműködés alakult ki a két település vezetése között.

"Emiatt gondoltuk át a keceli média üzemeltetését is, és abban állapodtunk meg a szomszédos település vezetésével, hogy segítünk egymásnak a térség lakosainak tájékoztatásában is. Ennek az új gondolatnak a megvalósítása kezdődött ezzel az átszervezéssel. Kiskőrösön már sok éve jelenteti meg az önkormányzat a helyi újságját, amelyet minden helyi lakos ingyenesen kap meg a postaládájába havonta egy alkalommal.

Ebben az újságban semmilyen pártpolitikai tartalom nem jelenik meg. Ezt az utat szeretnénk járni mi is, azaz semmilyen pártpolitikai tartalomnak nem szeretnénk helyet adni a médiafelületeinken, ellenben sokkal több tájékoztató jellegű hírt, írást szeretnénk közölni a lakossággal

- írta. Az új üzemeltető az elfogadott határozat szerint évi 4,5 millió forintot kap majd az önkormányzattól, az amúgy fideszes Szedmák Tamás pedig ingyen látja el feladatát.

Cigányozott, zsidózott, Orbánt leöregezte

Nem ez az első eset, hogy Haszilló felhívja magára a figyelmet. Öt éve nagy port kavart, amikor a Magyarnarancs.hu-n megjelent hangfelvételen olyan durva megfogalmazásokat tett, mint például, hogy a fideszes kétharmadnak tarkón lövéssel ki kellene végeznie öt-hat liberális politikust, akik elárulták a nemzetet, és ő amúgy is visszaállítaná a halálbüntetést. Emellett azt is mondja a kiszivárgott felvételeken, hogy a zsidók tartják kezükben a világot, és szándékosan szívatják (nem pont így fogalmaz) a magyarokat. Orbán szerinte azért se tud mit tenni az EU-ban, mert "ott is megvannak ugyanazok a zsidók", míg egy másik helyen azt is mondja, hogy megöregedett a magyar miniszterelnök. A zsidók mellett élesen támadja a romákat is. Egy helyen úgy fogalmaz például, hogy szívesen felrúgná a cigánygyerekeket.

A Fidesz a felvétel nyilvánosságra kerülése után kezdeményezte Haszilló kizárását, mert "a leközölt hangfelvételen elhangzó, emberi méltóságot durván sértő, társadalmi csoportokat kirekesztő és megalázó mondatok nem méltóak egy polgármesterhez és a Fidesz Magyar Polgári Szövetséghez".

A lovagi címétől megfosztották, de a Fideszből nem zárták ki

Később aztán bocsánatot kért a keceli polgármester, és azt mondta a HírTv-nek, hogy nem akart senkit megbántani, "de nagyon úgy érzem, hogy ez a felvétel egy manipulált, vágott felvétel, és nem abban a szövegkörnyezetben adja ki magát, mint ami ott elhangzott”. A Mátrai Lovagrend megfosztotta lovagi címétől, és arról volt szó, hogy Haszilló lemond, de végül maradt polgármester, és 2019-ben ismét a Fidesz-KDNP színeiben indult el a választáson.

A hvg.hu-nak azt mondta szeptemberben, hogy megyei szinten valóban kezdeményezte a Fidesz a kizárását, a folyamat azonban nem ment végig, a "felső vezetésig" nem jutott el. Állítása szerint másfél éve tudta meg, hogy még mindig a Fidesz tagja, egy országgyűlési képviselő közölte vele, magyarázat nélkül.

Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke azt írta lapnak, hogy Haszilló "rendezte a viszonyát a cigány kisebbséggel, olyannyira, hogy rendszeres vendége a helyi cigány közösség különböző rendezvényeinek". Kósa leszögezte azt is, hogy a"Fidesz nem tűr meg semmiféle rasszizmust a sorai között, ha valaki ezen a területen hibázik, félreérthetően fogalmaz, elnézést kell kérnie és cselekedeteivel kell bizonyítania, hogy egyet ért a Fidesz bármi fajta rasszizmust elutasító értékválasztásával és politikájával."