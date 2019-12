Gréczy: Én ebben a történetben nem a zaklató, hanem az áldozat vagyok

A DK-s országgyűlési képviselő, Gréczy Zsolt a Klubrádió vendége volt, ahol a körülötte kialakulóban lévő szexbotrányról, a közzétett intim fotókról, illetve a névtelen levélíró zaklatásról szóló vádjairól beszélt.

"Mindenekelőtt leszögezném, én ebben nem a zaklató, hanem az áldozat vagyok"

- kezdte Gréczy, aki szerint olyan hírbe próbálják belekeverni, ami hazugság. Valakik, ki tudja, honnan megszereztek róla készült képeket, és a képek felhasználásával hazug vádakkal illetik. Egy hazug történetet kreálnak a képek köré szerinte. Majd végigvette röviden az őt ért vádakat.

Ahogy azt megírtuk, rövid időn belül már a sokadik cikk jelent meg arról, hogy Gréczy Zsolt így vagy úgy, de nőket ostromol kéretlenül. A Borsban megjelent, egyébként a vádló Facebook-poszt önkéntes eltávolításával zárult „ Dolly Roll-sztori” volt az első. Erre Gréczy most elmondta, a posztot levették, majd mind a zenész, mind annak vőlegénye lenyilatkozta, hogy szó sem volt ilyesmiről.

Ezután tán a Pesti Srácok közölt videót hasonló témában, hasonló állításokkal, amiben a Mi Hazánk egyik munkatársa mondta el videón, hogyan zaklatta őt Gréczy hosszú időn keresztül. Erre most Gréczy azt mondta, a nő azt elfelejtette elmondani, hogy nem ő jelentkezett a nőnél, hanem a nő jelölte be, és a beszélgetéseik soha semmilyen intim elemet nem tartalmazott. És bár hónapokig tartó üzenetváltásról is írtak, igazából 8 napon át váltottak üzeneteket, mondta.

A harmadik ügy egy ismeretlen feladó leveleivel kezdődött. Több újság szerkesztőségét is megkereste egy ismeretlen levélíró egy 2015-ös történettel, ami arról szólt, hogy Gréczy, miután megismerkedett egy nővel, már másnap képeket küldözgetett neki magáról hiányos öltözékben, foltos gatyában. A levélíró csütörtökön újabb fotócsomagot küldött, húsznál is több képpel, ezek még erősebbek lettek. Azt írta, hogy hiába tiltotta le mindenhol a politikust, az tovább zaklatta, több év kellett, mire fel tudta dolgozni.

Gréczy erre most elmondta, amikor a Borkai-botrány javában zajlott, akkor Fideszhez köthető körökből megüzenték, hogy

"jön a bosszú, jön a visszavágás, Gréczy Zsolt készüljön, ő lesz a célpont"

Majd hozzátette, össze is ültek a DK-ban egy páran, hogy mi lehet ez, hiszen "soha nem ittam, nem kábítószereztem, nincsenek korrupciós ügyeim, elvált ember vagyok, mi lehet amivel megtalálnak". És hozzátette, soha életében nem zaklatott senkit.

Majd megismételte: valahogy megszerezték a képeket, ehhez kreáltak egy zaklatási ügyet, ami nem létezik. De személy sincs a történet mögött, szerinte az kitalált, cáfolni tudja a részleteket is a megismerkedésről szóló résszel kapcsolatban például. "Pedig ha már az állítólagos megismerkedésünk hazugság, akkor az egész zaklatási vád sem igaz, és onnantól az a kérdés, hogy miért használják fel a képeket" - fogalmazott.

Gréczy szerint rengeteg ember küld egymásnak sok-sokféle üzenetet, felfokozott indulattal, vággyal, ami megteremthet egy olyan helyzetet, ami utólag káros, vagy kevésbé vállalható:

"Mai szemmel már nem csinálnám meg ezt a képet, nem tölt el boldogsággal, ami ez ügyben megjelenik"

"Azt állítom, hogy a Fidesz ismerte ezeket a fényképeket, semmi más feladatot nem kellett csinálniuk, mint legyártani egy történetet (...) De lehet, hogy ezt a bejegyzést a Lendvai utcában gyártják, vagy valamelyik fideszes szerkesztőség műhelyében készül" - mondta Gréczy, aki a Borkai-üggyel összehasonlítva elmondta, hogy ők akkor is hangsúlyozták, hogy nem az a baj, hogy valaki szexuális életet él, hanem a korrupciós szál volt érdekes abban az ügyben.

Hozzátette, őt mindenki támogatja pártjában ebben az ügyben, mindenki tudja, hogy nem zaklatna senkit, és rengeteg pert fog indítani, tervei szerint nem szólalna meg a jövőben ezzel kapcsolatban, csak az ítéleteknél.

"Keményedik a diktatúra, és a diktatúra keményedésének része, hogy az egyik politikai ellenfél, a DK egyik országgyűlési képviselőjét alaptalanul hírbe hozzuk"

- mondta.

Ha bármi igaz a zaklatásból, lesznek következmények

Gréczy Zsolt megkeresésünkre azt mondta szerdán, aljas rágalom, szemenszedett hazugság minden állítás, és ezt be is fogja bizonyítani. Ami a képeket illeti, büntetőfeljelentést tesz, és az eljárás feladata lesz majd, hogy az igazságot kiderítse. Csütörtökön pedig már Facebookon jelezte egy bírósági beadvány részletét kiposztolva: "És a perek elindulnak... helyreigazítás, kártérítés".

Barkóczi Balázs DK-s szóvivő egy csütörtöki sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a levélben tett állítások könnyen igazolhatóan hamisak. A szóvivő megerősítette, hogy a képek nem manipuláltak, és hozzátette, hogy nem annak van elszámolni valója, aki "ilyen fotót csinált a szerelmével, intim kapcsolatban", hanem annak, aki ezt engedély nélkül nyilvánosságra hozza. Kérdésre azt is elmondta, ha bármi bebizonyosodik a levélből - amiben zaklatásról írtak -, megvizsgálják, és akkor lesznek következmények.

Kedden Gréczy a Pirkadat című műsor vendége volt, ahol szintén beszélt az ügyről, a 444.hu írt erről. A HírTv-ben pedig L. Simon László beszélt az ügyről néhány mondatot. Az országgyűlés kulturális bizottságának fideszes alelnöke úgy fogalmazott, „a Gréczy Zsoltról készült obszcén fotókkal a fő probléma, hogy a képviselő ezeket állítólag fiatal nőknek küldözgette”.

