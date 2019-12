Jön a Nemzeti Humán Reprodukciós Program

Nő az állami fenntartású meddőségkezelési centrumok száma, ingyenessé válik a meddőségi diagnosztika és a meddőségkezelésben használt gyógyszerek is,

– mondta az MTI szerint Kásler Miklós pénteki sajtótájékoztatóján. A határozat a Magyar Közlönyben is megjelent, eszerint Kásler megalakítja a Nemzeti Humán Reprodukciós Programot július 1-jéig.

Minderre 2 557 500 000 forintot pluszt biztosítanak, további 798 250 000 forinttal pedig emelik a gyógyszertámogatást.

Kásler Miklós szerint a demográfiai kérdésen múlik mindig a nemzet jövője, ezért a kormány ebből az irányból is próbál javítani a jelenlegi helyzeten. Így tehát

a férfiak és a nők meddőségi diagnosztikájának teljes költségét átvállalja a kormány 2020. július 1-jétől, a gyógyszeres kezeléseket pedig már januártól 100 százalékban támogatják, ez pedig azokra a gyógyszerekre is érvényes lesz, amiket eddig részben az érintetteknek kellett fizetniük

– mondta Kásler az MTI szerint.

Csütörtökön jelentette be Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, hogy ingyenesek lesznek a meddőségi elleni gyógyszerek és beavatkozások. Aztán az a rendelet is megjelent a Magyar Közlönyben, miszerint a kormány hat magántulajdonban lévő meddőségi központot vonna irányítása alá, és megszereznék a működésükhöz szükséges ingatlanokat is. Az állami átvétel hat klinikát érint, köztük a Kaáli Intézetetés a Sterilitás Egészségügyi Ellátót is. Az állami tulajdonosi joggyakorló az Állami Egészségügyi Ellátó Központi (ÁEEK) lesz.

Novák szerint Magyarországon mintegy 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal.