A Metrovagonmas hozzákezdett a rozsdátlanításhoz

Megszólalt a felújított orosz metrókocsik rozsdásodásával kapcsolatban az orosz gyártócég, a Metrovagonmas. Közleményben megerősítik, hogy csak a vázat burkoló lemeznél jelent meg - az utasbiztonságot jelenleg nem veszélyeztető - rozsdásodás, és ez is kizárólag az elsőként leszállított szerelvényeken.

Megerősítik azt is, hogy a Metrowagonmash továbbra is teljes mértékben eleget fog tenni jótállási, garanciális kötelezettségeinek, és jelenleg is teljes mértékben együttműködik a BKV-val. A szerelvények gyártója már meg is kezdte a hibák és a rozsdásodással érintett részek teljes feltárását és javítását. Mint arról beszámoltunk, ki kellett emelni a forgalomból hat felújított orosz metrókocsit, mert rozsdásodtak.

A cég közli, hogy a Metrowagonmash mintegy 125 éves múltra visszatekintő gyár, amely ma is a világ egyik legnagyobb metró jármű gyártója, tehát rendelkezik a feltárt problémák kezeléséhez szükséges technológiával, szakemberekkel és erőforrásokkal, csakúgy, mint az üzemeltető BKV. Ezért a Metrowagonmash is egyetért a BKV döntésével, hogy egy külső szakértő bevonására nincs szükség.