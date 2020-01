Novák Katalin: A mai szavazás súlyos érv lesz amellett, hogy új szövetségeseket keressünk

Ahogy azt megírtuk, elfogadta az Európai Parlament azt az állásfoglalást, ami a magyar és lengyel jogállamiság védelméért folytatott hetes cikk szerinti eljárásban konkrét lépéseket sürget és kimondja, hogy romlott a helyzet a két országban az eljárás megindítása óta. A határozatot elsöprő többséggel fogadták el 446 támogató és 178 nem szavazat ellenében. A javaslatot öt frakció nyújtotta be, közöttük volt a Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt is.

Novák Katalin családügyi államtitkár, a Fidesz alelnöke az Atv.hu-nak úgy reagált a mai szavazásra, hogy

akik EPP-s létükre ellenünk szavaztak, azok ismét azt bizonyították, hogy számukra a szövetségünk mit sem ér, fontosabb a rájuk nehezedő liberális nyomásnak és elvárásoknak való megfelelés, mint a jog és az igazság.

Novák egyben megköszönte azoknak, akik mellettük álltak ki, például François-Xavier Bellamynak, a francia republikánusok frakcióvezetőjének, illetve Antonio Tajaninak, az EPP egyik alelnökének.

"amikor arról döntünk majd, hogy maradjon-e a Fidesz a Néppártban, a mai szavazás súlyos érv lesz amellett, hogy új szövetségeseket keressünk"

- tette hozzá a fideszes politikus.

A ma megszavazott dokumentum jogilag nem kötelezi ugyan a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsát, kikerülniük mégis nehéz lesz, mivel az európai polgárok által közvetlenül megválasztott társjogalkotó intézmény üzenetének nagy a szimbolikus jelentősége. Ráadásul a Fidesz néppárti jövőjével kapcsolatban is komoly tanulságokat hordoz.