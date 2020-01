Kubatov-listák, fénymásolt ajánlóívek kerültek elő az egri polgármesteri hivatalban

"Egyértelműen kiderült, hogy 2014-ben, az országgyűlési választásokat megelőzően Eger városában a Fidesz képviselőjelöltje, Nyitrai Zsolt érdekében törvénytelen módszerekkel listákat készítettek Eger választópolgárairól, azok személyes adataival, lakcímeivel, valamint a pártszimpátiájukra vonatkozó információkkal" - írja az Ungár Péter tulajdonában lévő Egri Ügyek egy paksaméta alapján, ami a cikk szerint a polgármesteri hivatal egyik szekrényéből került elő. A korábban fideszes vezetésű városban tavaly októberben a jobbikos Mirkóczki Ádám lett a polgármester.

A 2014-es papírok ránézésre egyértelműen a hírhedt Kubatov-listák: választópolgárok listázva mindenféle személyes adattal, hozzá pontozásos értékelés, hogy mennyire lelkes, lojális, aktív, stb. Ezek alapján "pontosan be tudják azonosítani bárkiről, hogy milyen mértékben mozgosítható a Fidesz érdekében, mire használható fel. Például a párt noszogatására megy el csak szavazni, vagy önként és dalolva, sőt, lehet még ingyen aktivistáskodik is nekik" - írja a lap.

Fotó: egriugyek.hu Nyitrai Zsolt 2014-es választási ajánlóíveinek fénymásolt példányai a 2019-ig fideszes vezetés alatt álló egri városházán

A Kubatov-listák ügye egyébként rendre előkerül, és mindig vita van arról, hogy ez legális-e vagy sem, hozzájárulással, a szimpatizánsaikról gyűjt-e adatot a Fidesz, vagy olyanokról is, akik ehhez nem járultak hozzá. 2012-ben például Péterfalvi úgy döntött, hogy nem vizsgálódik, mert ez már egy lezárt ügy. De épp idén januárban írtuk meg, hogy vizsgálatot indított a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Kubatov-listaként elhíresült fideszes adatbázis miatt, miután többen is bejelentést tettek Péterfalvi Attila hivatalánál, hogy az októberi önkormányzati választások előtt két településen, Kaposváron és Érden is lefotóztak ilyen listákat.

De 2018-ban volt egy soproni eset is: papok, tanárok és a „proli réteg” nevei is szerepeltek azon a listán, amit a Fidesz készített valószínűleg még 2014-ben azért, hogy beszervezzék őket a kampányba, jelezte a HírTv.. Akkor Sopronba utaztunk, szerettük volna egyrészt a Fidesztől megtudni, hogy mikor készült a lista, hogy végül használták-e valamire, Illetve megpróbáltunk minél több embert megtalálni a listáról, hogy megkérdezzük: tudtak-e erről, mit szólnak hozzá, főleg a személyes megjegyzésekhez, és hogy volt-e valamilyen kapcsolatfelvétel.

Az Egerben most előkerült papírokon látszik, ahogy az egri választópolgárok neve, és más személyes adatai mellett azt is jelölték egy hetes listán, hogy a Fidesz szempontjából mennyire elutasító az illető, vagy odaadó. Egy papíron az látszik, mintha korábbi, (2014-es?) listát frissítenének, például azzal, hogy meghalt-e az illető, vagy él még.

A papírok között van kimutatás arról, ki mennyi ajánlást hozott, de van lista arról is, hogy várhatóan miként fog viselkedni az illető a szavazás napján, hogy elmenne-e egyáltalán szavazni. EZ nyilván azért értékes információ, mert így a szavazás napján az aktivisták tudják, kikhez érdemes elmenni, hogy noszogassák.

Fotó: egriugyek.hu Ezen a képen az az adatlap látható, ami alapján a fideszes aktivisták elvégzik a Kubatov-lista frissítését

A lap ezután kiemeli, hogy a megtalált papírok azt mutatják, Nyitrai Zsolt 2014-es választási ajánlóíveinek fénymásolt példányai a 2019-ig fideszes vezetés alatt álló egri városházán a mai napig ott voltak, ami eléggé problémás, mivel a Helyi Választási Bizottság által hitelesített ajánlóíveket a gyűjtési időszak végén hiánytalanul vissza kell szolgáltatni a bizottságnak. Adatvédelem miatt, illetve, hogy megelőzzék a választási csalást azzal, hogy más képviselőjelöltek ne juthassanak hozzá ezekhez a listákhoz, ne tudják lemásolni.

Mirkóczki Ádám, a település polgármestere a csütörtöki közgyűlésen bemutatta a listákat, elmondta, azok sértik a választási törvényt, és felszólította a fideszes képviselőket, hogy kérjenek bocsánatot és mondjanak le. Hozzátette, rendőrségi feljelentést tesznek. "Egyetlen egy dolguk van: eltakarodni az egri közéletből" - mondta Mirkóczki.