Egyszerűbb lesz a mobiljegy használata a metrón

Egy új fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a mobiljegy használata a metróállomásokon, így már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét, írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Az utasok visszajelzéseit, igényeit figyelembe véve új funkcióval bővült a közlekedési mobiljegy alkalmazás, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a közlekedést a metróállomásokon. A BKK szerint az állomásra való belépés előtt elég:

kiválasztani az alkalmazásban megvásárolt mobiljegyet, vagy bérletet,

majd megnyomni a Metróállomások feliratú gombot,

végül kiválasztani az induló állomás nevét a megjelenő listából.

Kiválasztás után megjelenik a telefonon az animált szimbólum, amelyet a beléptetést végző személyzetnek kell felmutatni. Ezzel a megoldással nincs szükség a bejáratnál található jegykezelő készülékeken elhelyezett kód beolvasására – áll a közleményben.

Ha az utas telefonján engedélyezve van a közlekedési mobiljegy applikáció számára a helymeghatározás, akkor az alkalmazás automatikusan felkínálja a két legközelebbi metróállomás kiválasztását is.

Aktív helymeghatározás nélkül is használható az új funkció, ilyenkor külön kell kikeresni a listából a megfelelő állomást. A rendszer arra is lehetőséget ad, hogy az utas rögzítse kedvenc állomásait, ezzel is gyorsítva a használatot. Az új funkció az alkalmazás frissítése után érhető el, addig pedig a megszokott módon, a kihelyezett kódok beolvasásával, igazolható a mobiljegy érvényessége.