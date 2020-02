59 milliárd forint hitelt hívna le a főváros 2023-ig

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elkészült Budapest 2020-as költségvetése, ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Népszavának Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes, aki elmondta, hogy nagyon kell figyelniük, mire van pénz és mire nincs. A tervezet mindenki számára nyilvánosan elérhető lesz online, épp akkortól, amikortól a képviselők is megkapják azt. Kereskedelmi hitelt a főváros nem tervez felvenni (ráadásul ehhez jóváhagyásra van szükség a kormánytól), ugyanakkor hitelre szükségük lesz, mert egyre drágább Budapest üzemeltetése (idén 18 milliárddal kerül többe, mint tavaly), ezért úgy tervezik, hogy 2023-ig lehívják az Európai Beruházási Bank 99 milliárdos keretéből megmaradt 59 milliárdnyi hitelt. Ennek előnye, hogy nem kereskedelmi hitel, és kormányzati jóváhagyásra sincs szükség hozzá.

A következő évek kiemelt projektjei közé tartozik az M3-as metróvonal korszerűsítése, az aluljáró szinten felújítása és akadálymentesítése, ami kb. 17 milliárd forintba kerül. Ennél is nagyobb beruházás a Lánchíd felújítása, amire 23,4 milliárd forintot terveztek be. A költségvetésbe nem kalkulálták még be a kormány buszvásárlásra ígért 3,2 milliárd forintos támogatását, mert arról még nem született szerződés.

Kissék úgy tervezik, hogy kialakítják az

esélyteremtő város képét