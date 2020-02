A Berzsenyi tanárai is tiltakoznak az új NAT ellen

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Újabb gimnázium tantestülete állt ki nyilvánosan a Nemzeti Alaptanterv tervezett módosítása ellen. Az állásfoglalást a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára, Simon Anna posztolta az Iskola a határon Facebook-csoportba, amelyet a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom munkaközösségének tagjai hozták létre azzal a céllal, hogy tiltakozzanak az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése ellen.

A posztban az áll:

Mi, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium tantestületének tanárai tiltakozunk a NAT kidolgozási módja, korszerűtlen tartalma és bevezetésének a tanév beosztását és az iskolák működését semmibe vevő ütemezése ellen. Csatlakozunk az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tantestületének véleményéhez és a testületi tiltakozásokat elindító Pécsi Janus Pannonius Gimnázium nyílt levelének aláíróihoz.

Fotó: Google Street View Berzsenyi Dániel Gimnázium épülete a budapesti Kárpát utcában

Az állásfoglalást a tanárok névsora követi. Mint arról az Indexen is beszámoltunk, a kalandos előéletű új NAT széleskörű felháborodást váltott ki a középiskolai tanárok körében, és az állami egyetemek tanszékei is visszavonatnák. Különösen a magyar irodalom tananyagban eszközölt változások verték ki a biztosítékot, mert a kötelező olvasmányok közül kikerült több olyan mű, amelyeknek a tanárok nagy része szerint továbbra is lenne helye az anyagban, a helyükre pedig vitatott jelentőségű illetve nyilas-szimpatizánsként számon tartott szerzők művei kerültek. Az új NAT-ról itt írtunk részletesebben.