Szeptember végéig számolná fel a börtönök túlzsúfoltságát a kormány

Hogy hogyan, az a törvényrész indoklásából sem derül ki, egy ugyanakkor biztos: nem a jelenleg fogvatartottak szabadon bocsátását tervezi az igazságügyi tárca. Erre lehet legalábbis következtetni Varga Judit egy Facebook-bejegyzéséből és abból is, hogy a korábbi sajtóértesüléseknek megfelelően tényleg lesz nemzeti konzultáció a börtönperekről és a börtönviszonyokat érintő kormányzati retorikáról.

Az igazságügyi miniszter ugyanakkor továbbra sem adott tájékoztatást arról, hogy miként lehet végrehajtani a szükséges férőhely-bővítést néhány hónap alatt. A Helsinki Bizottság mindenesetre arra emlékeztetett, amennyiben a kormány szélesebb körben tette volna lehetővé a szabadságelvonással nem járó szankciók alkalmazását, és például felépítette volna azt az öt börtönt, amelyet 2015-ben (2019-es határidővel) beígért, akkor már nem kellene kártalanítást fizetni a fogvatartottaknak.

Nem lesz egyszerű feladat szeptemberig megoldani a túlzsúfoltságot akkor sem, ha statisztikai trükköket vetnek be, és nem a valós mozgástér fog számítani, hanem papíron beleértik majd a mozgástérbe a mosdót vagy szekrényt is. Nem irigyeljük azt, akinek szeptemberig meg kell oldania azt, ami öt év alatt nem sikerült, főleg hogy küszöbön állnak olyan intézkedések is, amelyek a fogvatartotti létszámot jelentősen növelhetik. Így például önmagában már a feltételes szabadságra bocsátás kizárása is jelentősen növelheti a létszámot.