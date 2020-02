Feljelent két parlamenti képviselőt Tordai Bence

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Tordai Bence, Párbeszéd képviselőjének napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülése. Az ellenzéki képviselő a február 23-i, megemlékezéssel egybekötött demonstrációról beszélt. Tíz éve gyilkosok megölték az ötéves Csorba Robikát, majd hatéves nővére és édesapja vált áldozattá, mondta Tordai, aki szerint sem az a gyilkosságsorozat, sem pedig a kilencvenes években neonácik által agyonvert roma fiú ügye nem volt előzmény nélküli. Előtte uszító cikkek jelentek meg, uszító beszédek hangzottak el, és félkatonai csoportok masíroztak településeken.

Akár csak ma, Tordai szerint ma szintén félkatonai szervezetek masíroznak, és gyilkos szavakat hallhatunk a parlamentben is. Szerinte a Fidesz által kreált szélsőjobboldali párt miatt a parlamentben is gyűlöletbeszédet hallhatunk, emiatt bejelentette, hogy feljelentést tesz ellenünk.

Náci beszédnek nincs helye - mondta.

Az MTI szombaton arról számolt be, hogy a Párbeszéd sajtóosztálya egy videófelvételt küldött nekik, amelyen Tordai képviselő közölte: Horváth László, aki Gyöngyöspata országgyűlési képviselője nemhogy enyhítené, inkább szítja a feszültséget és azt próbálja elhitetni az emberekkel, hogy az ügy áldozatai valójában tettesek. Azt hazudja, hogy azok, akik kártérítést kaptak egytől egyig tanárverők. Az ellenzéki politikus azt mondta, erre tett rá egy lapáttal Dúró Dóra, aki törvényesítené a szegregációt. Egy apartheid rendszert akarnak bevezetni.

Hétfőn a parlamentben Tordai azt mondta, már az is veszélyes, amikor magányos őrültek vitték a szélsőséges politikát, de amikor az államhatalom támogatja a fajgyűlöletet, annak olyan következménye lesz, mint a Holokauszt.

Térjenek észhez, Orbán úr. Cselekedjenek az európai kultúra szerint, ne uszítsanak tovább, ne támogassák a gyűlöletbeszéd terjedését. Ne engedjék, hogy megint vér folyjon, mert az a kezükhöz fog tapadni - mondta.

Tordainak a kormány részéről Tuzson Bence államtitkár felelt, aki megdöbbenve hallgatta Tordai szavait. Amikor gyűlöletről van szó, akkor szerinte az éppen Tordai hangjában jelenik meg a parlamentben. A romagyilkosságokkal kapcsolatban kijelentette, azok a gyilkosságok elítélendőek, és szégyenfoltjai annak az időszaknak, amikor elkövették. És ezen időszakok éppen Tordai pártszövetségeseinek kormányzása alatt történt, amikor azok a pártok cinkosként jártak közben a gyilkosságokban.

Szerinte Tordai pártjának szövetségesei között van olyan, amely annak idején még a parlamentbe is olyan ruházatban és kiegészítőkkel mentek be, mint ami ellen most Tordai elítélő hangon szól.

Hogy oldja fel ezeket az ellentmondásokat?

Szerinte tisztességtelen, hogy Tordai összekapcsol eseményeket, ahelyett, hogy azon lenne, hogy hogyan lehet felemelni a cigányságot. Ezután jött a kötelező gyöngyöspatázás, amivel kapcsolatban Tuzson azt mondta, éppen Tordaiék uszították arra az embereket, hogy pereket indítsanak. És szerinte ez bontotta meg a békét romák és magyarok között.

Szerinte a romák csak pénzt akartak, pedig Tuzson szerint az "ő felelmelkedésük útja az oktatáson keresztül vezet". Nem lehet szítani a feszültséget, mondta, majd a kormány sikerei között említette, hogy