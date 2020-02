Gulyás: Magyarországon nincs koronavírusos megbetegedés és nincs maszkhiány

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Cikkünk frissül.

Magyarországon továbbra sincsen koronavírusos megbetegedés, de az éjszaka is beérkezett hét minta, amelyet jelenleg vizsgálnak - mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

A miniszter ehhez azt is hozzátette: 1 millió 200 ezer szájmaszk áll jelenleg rendelkezésre, ezeknek a gyógyszertárakba való eljuttatásáról az operatív törzs gondoskodik. Gulyás azt is hangsúlyozta, hogy napi 25 ezer maszkot készítenek. Szerinte ez azt jelenti, hogy nincs maszk hiány. Mivel sokan vásároltak maszkot az utóbbi időben, előállhat olyan helyzet, hogy nem lehet kapni néhány helyen, de az operatív törzs gondoskodni fog arról, hogy a lehető leggyorsabban eljuttathassák a maszkokat a gyógyszertárakba - közölte Gulyás Gergely.

Gulyás a koronavírusunk kívül arról is beszélt, hogy

a kormány 30 milliárd forintot különített el a Belügyminisztérium számára a mobilbörtönök létrehozására, ezekkel orvosolnák ugyanis a börtönök jelenlegi 115 százalékos túltelítettségét.

abból indul ki a kormány, hogy nem marad el a koronavírus miatt az olimpia és a MOB által kért extra 460 millió forintot biztosítják a magyar olimpiai csapat felkészülésére, ezt soron kívül fogják folyósítani. A MOB elnöke 13 olimpiai érmes szereplést célzott meg.

Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő az operatív törzs tanácsaira hivatkozva arra kért mindenkit, hogy:

Ne utazzanak fertőzött területekre! Ha mégis megteszi, akkor regisztrálja magát a konzulátuson!

Aki fertőzött részről érkeznek vissza, azok a két hetes lappangási időben ne menjen közösségbe!

Aki tüneteket észlel magát, maradjon otthon, és otthonra hívja ki a háziorvosát!

Az otthon maradottak is vigyázzanak saját családtagjaikra is!

Kiemelten fontosak az alapvető higiénés eljárások!

Akik Észak-Olaszországban jártak, nem menjenek iskolába, egyetemre és dolgozni sem!

Ha valakinél koronavírus gyanú merül fel, az mindenképp működjön együtt a hatóságokkal!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésekre is válaszolt, ezek zöme is a koronavírus témájára koncentrált. Gulyás elmondta, hogy nincs pontos adata a kormánynak arról, hogy hány magyar állampolgár van külföldön karanténban, azt viszont elmondta, hogy Kínában összesen 174-en jelentkeztek be a konzulátusi védelemre.

Ha a háziorvosoknak igényük van védőfelszerelésre, például védőmaszkokra, akkor azt Gulyás szerint az operatív törzstől igényelhető. A miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy az overál viselés szerinte nem indokolt jelelnek a magyar háziorvosok számára.

A koronavíruson kívül a csütörtöki kormányinfón Gulyást kérdezték többek között: