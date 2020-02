Lehet, hogy az extra 20 milliárd is kevés lesz a biodóm befejezéséhez

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elkészült az egyre dráguló városligeti biodómberuházás átvilágításával a Fővárosi Állat- és Növénykert új gazdasági igazgatója, a jelentése pedig a főpolgármester asztalán van, így Karácsony Gergely már tudja, miért tart jelenleg 63 milliárdnál a 2017-ben még 43,7 milliárdosra tervezett üvegkomplexum – írja a Hvg.hu.

Az egykori Vidámpark helyére tervezett Pannon Park fő attrakciója a biodóm lesz, amely már szerkezetkész, ilyen állapotban mutatta be azt a sajtónak Persányi Miklós, az állatkert főigazgatója még tavaly decemberben. Kollégánk is körbejárta és körbefényképezte akkor a beruházást, ami feltehetően hasonló állapotban van most is, mint akkor volt.

A biodóm költségvetése viszont folyamatosan csak növekszik: az eredetileg 15,7 milliárd forintra tervezett beruházás 2017-ben 43,7 milliárd forintot kért és kapott a kormánytól, Persányi viszont tavaly év végén azt mondta, ezt még 20 milliárddal meg kellene toldani. Természetesen felmerül a kérdés, hogy miért szálltak el ennyire a költségek, hogy honnan lesz meg az extra pénz a beruházásra, és hogy ez elég lesz-e, vagy még tovább nőnek majd a költségek.

A Hvg.hu kikérte az állatkerttől a szerződéseket, hogy kiderüljön, miért lett a 43 milliárdos projektből 63 milliárd, de dokumentumok helyett elég általános válaszokat kaptak csak. Persányiék azt mondták, hogy

amikor a kormánytól 43,7 milliárdot kértek, akkor kisebb projektterülettel számoltak;

a kivitelező cég, a Garancsi István tulajdonában lévő Market 2018 végén, 2019 elején elkészült kiviteli tervei „számos, korábban nem ismert feladatot tartalmaztak, vagy a korábbi mennyiségek becsléseit megváltoztatták”;

az építőipari árak is emelkedtek az elmúlt időben,

de a Hvg.hu cikke szerint olyan elemek is növelik a költségeket, hogy a költségvetésnek részét képezik a vendéglátás tárgyi eszközei, vagyis az utolsó kiskanalat és kávéscsészét is az állatkert venné meg, ami 660 millióval dobja meg a költségeket.

A portál több ilyen tételt összeszámolva azt írja, összességében 4 milliárddal lehetne csökkenteni a 63 milliárdos költségeket.

De így is kérdéses, honnan lesz meg minderre a pénz, a kormány ugyanis nem nagyon akar többet adni a projektre, a főváros pedig nem nagyon tud. Karácsony mindenesetre felkérte a Enviroduna Beruházás és Előkészítő Kft.-t, hogy vizsgálja meg, mennyiből lehetne a biodómot befejezni.

Mindez még sok elemtől függ. A Népszava cikke szerint sok olyan költségelem van még, amin lehet ugyan valamennyit spórolni, de amik alapvetően rontanak majd az így is nagyon drágán felépülő Pannon Park élvezhetőségén, vagyis ezektől függ, hogy fapados élmény lesz-e a biodóm, vagy tényleg lekörözi a hasonló magyar és európai parkokat. A lap úgy tudja, hogy ha minden látogatóélményt növelő tételből a legjobb, legkorszerűbb változatot szeretné a város kiemelt turisztikai attrakciójának tervezett park, akkor

az nemhogy 20, de akár 30 milliárddal is megdobná a költségeket

A ráfordított pénz mennyiségétől függ például, hogy megépül-e a tervezett csónakázóbarlang, amelyen irányított csónakokon lehet utazni, hogy mennyi állatot és növényt vehetnek a parkba, hány pálmafa lesz a biodómban, milyen dekorációs elemeket tesznek a parkba, milyen konyhatechnológiával szerelik fel a vendéglátó részt vagy milyen beléptető rendszert építenek ki. Arról nem is beszélve, hogy az állatkert energiaszámlája is növekedni fog az üzemeltetéssel, és még úgy 140-150 dolgozót is föl kell majd venni 2021-re, a tervezett megnyitóra.