Még két év és még húszmilliárd kell a Biodóm megnyitásához

A múlt hét egyik fontos belpolitikai, városgazdálkodási hírének főszereplője a Fővárosi Állat- és Növénykert leendő Pannon Parkjának főépülete, a Biodóm építésének alakulása, Budapest már most egyik legnagyobb épületmonstrumának sorsa volt. A Népszava arról írt, hogy nincs elég pénz az épület tervezett befejezéséhez ugyanis alaposan megszaladtak az építés költségei: 15,7 milliárd forintra tervezett program jelenleg 62,8 milliárd forintnál tart, a kormány azonban mostanáig 20 milliárddal kevesebbet adott a Fővárosi Állat- és Növénykertnek.

A Népszava információi szerint az épület jövőjével kapcsolatban az is aggasztó, hogy ha el is készül a Biodóm, a hatalmas üvegház fenntartási költségei a tervezettnél sokkal jobban terhelik majd meg a fővárosi költségvetést: a Biodóm várható energiafelhasználása vetekszik majd egy kisebb budapesti kerület áramfogyasztásával. Tovább tetézheti a bajt a lap szerint, hogy a környék elektromos hálózata ekkora energiaigényt nem bír el, a működtetéshez további beruházásokra lenne szükség.



Az állatkert másnap közleményben reagált a sajtóban megjelent hírekre. Azt megerősítették, hogy a kormány eddig 43 milliárd forintot biztosított a Biodóm építésére, és közel 20 milliárd forint még hiányzik az átadásig, de hozzátették, hogy sem műszaki, sem pénzügyi akadálya nincs annak, hogy a Pannon Park 2020 tavaszára szerkezetileg és gépészetileg elkészüljön.

Az állatkert szerint túlzóak a Népszava becslései a várható üzemeltetési költségekkel kapcsolatban: igaz ugyan, hogy a Biodóm miatt nőni fognak az intézmény működési kiadásai, de párhuzamosan a bevétel is emelkedik majd, ráadásul a Pannon Park vagy kétszáz új munkahelyet is teremt. Az épület tervezett energiaigénye egy ekkora épületnek megfelel, sőt még kisebb is lesz: a hasonlóan nagy bevásárlóközpontok, sportcsarnokok fogyasztásának harmada-fele – így az sem igaz, hogy a Biodóm energiaigényét nem tudja majd a környék elektromos hálózata kiszolgálni.

A kommunikációs defenzívába kényszerült Fővárosi Állat- és Növénykert december 17-re, keddre sajtótájékoztatóval egybekötött helyszíni bejárást szervezett a sajtó részére, hogy Persányi Miklós igazgató beszámolhasson a Biodóm építésének folyamatáról, és válaszolhasson a "hová lett a sok pénz?" és "hány millárd adóforintot akar még elégetni az állatkert?" jellegű kérdésekre.

Persányi Miklós az idegenvezetéssel egybekötött sajtótájékoztatón elismételte az állatkert múlt heti közleményében foglaltakat, miszerint a kormánytól eddig kapott nettó 43,7 milliárd forinton túl még húszmilliárdra van szükség a Pannon Park és benne a Biodóm építésének befejezéséhez. Az igazgató elmondta, hogy a 2017 nyarán megkezdett építkezésnek nagyjából a háromnegyedénél tartanak, azonban a kivitelezésre még le nem kötött kb. 6,6 milliárd Ft kevés a befejezéshez, a teljeskörű, magas színvonalú megvalósításhoz további források szükségesek.

Mint az a bejáráson látható volt, befejeződött a Biodóm 18 500 négyzetméteres óriáskupolájának az építése, helyére került az utolsó fényáteresztő teflon (ETFE, etilén-tetrafluoretilén) membránelem is, azaz a moduláris tetőt alkotó 964 darab háromszög alakú mező mindegyikére felszerelték már a háromrétegű, nyomás alatt tartott teflon fóliapárnát.

Persányi szerint jól haladnak a munkák, a beruházás első üteme 2020 tavaszán várhatóan lezárul, a szerkezetkész épület műszaki átadása után kezdődhet a második ütem: a dekorációs és belsőépítészeti munkák, a növényesítés, az állatok és a berendezés beszerzése és elhelyezése, valamint a parképítés. Ez a szakasz igazán izgalmas lesz, mivel a most még csupa üveg és acél és beton, jelenlegi formájában meglehetősen szürreális monstrumot otthonossá kell tenni a benne élő állatok és növények számára. Ha ezzel megvannak az állatkert szakemberei, akkor várhatóan 2021 végén nyílik majd meg a Pannon Park.



Persányi Miklós a költségekkel kapcsolatos kérdésözönre válaszul elmondta, hogy több tényező miatt lettek magasabbak a költségek az eredeti tervekben szereplő számoknál. Öt hektárra nőtt például a Pannon Park területe, az új területrészek állatkerthez csatolásával nőttek a költségek is, módosult a műszaki tartalom is, bekerültek a kerítésen kívüli területrendezési munkák, meghosszabbodott a beruházás időtartama, ezzel a munkabérköltségek is nőttek, valamint a 3-4 évvel ezelőtti becsléshez képest nőtt bizonyos nehezen becsülhető projektelemek ára is, illetve olyan projektelemek költségei is ismertté váltak, amelyek korábban nem szerepeltek a becslésekben: elkészültek például a hullámvasút korszerűsítésének tervei.

Az igazgató a keddi bejáráson is hangsúlyozta, hogy a Biodóm energiaigénye nem lesz extrém magas: számításaik szerint az 1,7 hektáros, fedett állat-és növénypark fogyasztása évi 10-12 ezer gigawattóra lesz, ami legfeljebb egy kisebb bevásárlóközpont energiaigényével lesz egyenlő, semmiképp nem több mint egy "kisebb fővárosi kerületé". (Erre külön rá is kerestek, és bár nincs sok elérhető összegző adat ezzel kapcsolatban, azt találták, hogy egy budapesti kerület energiafogyasztásának nagyjából két százalékát teszi majd ki a Biodóm fogyasztása.)

A főigazgató szerint elég sok bizonytalanság van egy ekkora nagyságrendű beruházás megvalósítása és üzemeltetése terén, mint mondta "két dolgot nem tudunk még: hogy mennyi lesz a bevétel és mennyi a kiadás". A nemzetközi tapasztalatok alapján mindenestre optimistán nyilatkozott, a budapestihez hasonló fedett állatparkok általában nagyon népszerűek, sok látogatót vonzanak, így akkora pluszbevételt generálnak, ami fedezi az üzemeltetési költségeket.

A Biodóm acélszerkezete 1505 tartószerkezeti acélrúdból és 539 szerkezeti csomópontból áll, amelyek 964 háromszögletű mezőt alkotnak. Az utolsó tartószerkezeti elemet 2018 karácsonya előtt szerelték be. 2019-ben elkészült a főbejárat is (a képen jobbra), amin a látogatók a Pannon Parkba léphetnek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ez a Biodóm előtere, ahová először lépnek a látogatók. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ez lesz a Biodóm legnagyobb, 2,5 millió literes tengervizes medencéje, amiben cápák, ráják és más egzotikus víz élőlények úszkálnak majd, a látogatók pedig hatalmas ablakokon át gyönyörködhetnek bennük. A rideg betonfalakat természetesen a nemzetközi állatkerti ajánlásoknak megfelelően otthonos tengeri dekoráció borítja majd. A medence óriási akril betekintő ablaka és átjárható akril alagútja tavasszal kerültek végleges helyükre. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Persány Miklós kamerák kereszttüzében. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

2019-ben kezdődött a háromrétegű, fényáteresztő ETFE (etilén-tetrafluoretilén) fóliamembránok felszerelése az acél tartószerkezetre, ez a részfeladat mostanra be is fejeződött, mondhatni a Biodóm tető alá került, a további épületen belüli munkákat már az időjárástól függetlenül lehet végezni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Van valami szürreális a vasbeton elemek labirintusszerű összképében. Most még nem könnyű elképzelni, hogy itt két év múlva a "közönség fürdőző varánuszokban, lótuszvirággal teli tóban, vízesésben és mangrove mocsárban, dzsungelben és pálmaligetben, sőt két zegzugos barlangrendszer meglepetéseiben is gyönyörködhet majd." (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A moduláris tetőszerekezetet alkotó, 964 darab, egyenként 18-20 négyzetméteres háromszög alakú mezőből csak néhányra nem került fel a fóliapárna technológiai okok miatt, hiszen így lehet még az épület egyes részeibe anyagokat bejuttatni. A fotón jól megfigyelhetők a szellőzőablakok. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Biodómban javában zajlott a munka a keddi bejárás ideje alatt is. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A belső terekben majdnem készen vannak az állattartó terek, édesvízi és tengeri medencék. A bemutatásra kerülő fajok jelentős része ritka, kihalástól fenyegetett faj lesz, zárttéri állományaik fenntartásában és a hozzájuk kapcsolódó környezeti nevelésben is aktív szerepet kaphat majd a Biodóm. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Biodóm éjszakai kivilágításáért felelős tüskeszerű lámpatestek egyike. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A fényáteresztő fóliapárna egyik rétege perforált. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az állatkert szerint többek között azért emelkedtek a költségek, mert egyes projektelemek ma egyszerűen többe kerülnek, mint ahogy 3-4 évvel korábban megbecsülték: magasabbak az árajánlatok, megváltoztak a beszerzési feltételek, emelkedtek a munkabérek és az anyagárak, változott a devizaárfolyam. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Akárhogyan is, a Biodóm az egyik legnagyobb közösségi épület lesz Magyarországon, sőt már most is Budapest egyik városképi jelentőségű építménye. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Biodóm úgymond kívül is kínálni fog állatkerti élményeket: a szabálytalan alakú, 225 méter hosszú, 117 méter széles építményéhez a Pannon Park szabadtéri kifutói csatlakoznak majd. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nyitás várhatóan 2021-ben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Esti csendélet a Hullámvasút tövében. A munkák második üteme jövő tavasszal kezdődik, amely főleg az új létesítmény és környékének berendezését és benépesítését, valamint a műemlék Hullámvasút térség felújítását jelenti. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Biodóm díszkivilágítását már jó ideje lehet látni esténként, a rezsiköltségnek ez a zöldes derengés is része lesz. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)