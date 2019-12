Halad a Pannon Park, de az állatkert szerint is hiányzik még legalább 20 milliárd hozzá

Tavasszal lezárul a Fővárosi Állat- és Növénykert új komplexumának, a Pannon Park szerkezetének építése. A következő lépés az új létesítmény berendezése lesz, derül ki az állatkert közleményéből, amely megerősíti a Népszava keddi információját is, miszerint közel 20 milliárd forint még hiányzik az átadásig.

A közlemény alapján

sem műszaki, sem pénzügyi akadálya nincs annak, hogy az állatkert készülő új bemutató komplexuma, a Pannon Park szerkezet-gépészet kivitelezése jövő tavasszal lezáruljon. A kormány eddig 43 milliárd forintot biztosított a szóban forgó fővárosi fejlesztés támogatására. (...) Az új létesítmény berendezéséhez azonban további forrásokra van szükség.

A világszínvonalú technológiákat, 1,7 hektáros Biodómot és egyedülálló fejlesztéseket ígérő Pannon Park munkálatai egyébként az állatkert tervei szerint 2021-re fejeződnek be. A Biodóm építészeti, gépészi munkáinak nagy része már jövőre elkészül, az állatkert ígéretei szerint pedig az üzempróba után megkezdik a növények betelepítését, majd 2021-ben az állatok beköltözése után a nagyközönség előtt is megnyitják a parkot. Az új közlemény szerint már túl vannak a munkálatok felén, ráadásul december elejére bezárult a 18 és fél ezer négyzetméteres óriáskupola is, így az épület tetőt kapott.

A Pannon Parkkal kapcsolatban azonban, ahogy azt a közlemény idézett részének végén is kiemelik, már régóta húzódik a financiális probléma és bizonytalanság. Egy 2017-es kormányhatározat alapján az építkezésekre a 2015 és 2020-as időszak között elosztva összesen 43,7 milliárd támogatást kaptak. Korábbi megkérdezésünkkor az állatkert azonban azt mondta, hogy csak a szakmai és technikai részre fordított keret kb. félmilliárd forinttal nőtt azóta. Ekkor azt is mondták, hogy a további finanszírozás közbeszerzéssel lesz megoldható, így nem tudják a közbeszerzési eljárások megkezdéséig megmondani, végül összesen mennyibe kerül majd a Pannon Park. Kedden a Népszava írt arról, hogy vélhetőleg még sokba, ugyanis akár közel 20 milliárd forintos kötelezettséget is örökölhetett Budapest átvételével Karácsony Gergely, csak a Pannon Park kapcsán.

Az állatkert közleményében most ezt megerősíti, mondván, hogy a most következő szakasz, a Pannon Park berendezése „szakmai becslések szerint meg fogja haladni a már korábban meghozott döntések alapján rendelkezésre álló e feladathalmazra tervezett keretösszegét”. A közlemény megerősíti, hogy

Jelenleg valóban közel 20 milliárd forint hiányzik a Pannon Park befejezéséhez.

Azonban az állatkert emellett azzal érvel, hogy habár nőni fognak az intézmény működési kiadásai az új épülettel, a bevétel is emelkedik majd, emellett a Pannon Park vagy kétszáz embernek munkát is fog adni. A közlemény ugyanakkor cáfolja a Népszava azon információját, hogy ekkora energiaigényt nem fog tudni pusztán a környék elektromos hálózata kiszolgálni.

Tervezett energiaigénye is megfelel annak, ami egy ilyen méretű közösségi létesítménynél szokásos. Például a várható villamos energia igénye is hasonló nagyságrendű, mint a Budapesten található több mint két tucat nagyméretű, sok ember által használt nyilvános épületé, amilyenek a bevásárlóközpontok, nagyobb sportcsarnokok, kulturális intézmények. Konkrétabban: a Biodóm villamosenergia-igénye a nagy plázákénak a harmada-fele lesz.

