Váratlanul női bírót kapott Renner Erika kártérítési ügye

Nem sokkal azután, hogy az Index hosszabban is foglalkozott azzal, hogy a lúgos támadásként ismert ügy áldozatának zárt ajtók mögött, három férfi – két ügyvéd és a bíró – előtt kell válaszolgatnia a nőiességét és szexuális életét firtató kérdésekre, leváltották a Renner Erika kártérítési perét tárgyaló bírót.

Pákozdi Zoltán Rudolf bírónak több nagyobb tárgyi súlyú ügye van, ezért egy kevésbé leterhelt bírónő kapta meg ezt a kártérítési ügyet

− válaszolta az Index kérdésére Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A válasz alapján a cserének nincs köze az Index négyrészes, párkapcsolati erőszakról szóló cikksorozatához, és ahhoz sem, hogy a kormány 2020-ra zéró toleranciát hirdetett a nőket ért erőszakkal szemben, az időzítés talán mégsem véletlen. Renner Erika kártérítési ügye ugyanis lassan két és fél éve húzódik. A polgári per még 2017 decemberében indult, de a bíróság a büntetőügy jogerős ítéletéig felfüggesztette a kártérítési pert. Miután 2018. július 12-én a Budai Irgalmasrendi Kórház volt igazgatóját jogerősen 11 év fegyházbüntetésre ítélték és örökre eltiltották az orvosi hivatástól, a kártérítési ügy is folytatódhatott.

Bár a büntetőügyben Renner Erikát több szakértő is vizsgálta, születtek igazságügyi szakértői vélemények is, amelyeket a polgári perbe okiratként is átemeltek, a leváltott bíró szerint ez nem volt elég, és tavaly júniusban a Nemzeti Szakértői és Kutató Központtól kért újabb szakértői vizsgálatokat. Az intézet „kapacitáshiányra” hivatkozva viszont kibújt a feladat alól, ezért Pákozdi Zoltán Rudolf bíró 2020. január 20-án egy pécsi intézményt kért fel a vizsgálatok elvégzésére. A bíróság olyan kérdésekre akar például választ kapni, hogy Erikának

a meglévő általános állapotára/életkörülményeire tekintettel spontán vagy lombikprogramban történő gyermekvállalásra lett-e volna esélye?

A hüvelyi sérülés milyen konkrét hátrányt okoz a nő életében?

Gyermekvállalásra spontán vagy lombikprogram keretében lett volna nagyobb esélye?

Megállapítható-e, hogy a támadás miatti sérülések és azok következményei a felperes spontán megtermékenyülését, valamint a terhesség kiviselését befolyásolták az azóta eltelt időszakban?

Képes-e szexuális életet élni?

Arra, hogy az intézet vállalja-e az újabb szakértői vizsgálatot, Renner Erikáék úgy tudják, hogy – a 15 napos határidő ellenére − még nem érkezett válasz. Az új bíró viszont elutasította azt az indítványukat, amellyel azt szerették volna megakadályozni, hogy a kártérítési ügy végére Bene Krisztián a teljes vagyonát kijátssza.

Innen tudtuk meg egyébként, hogy a kártérítési ügyben bíró csere történt. Ez annyiban talán könnyebbséget jelent, hogy nőként egy nőnek nem kell majd elmagyaráznom, hogy egy ilyenfajta sérülés mennyi műtéttel járt, és mit okoz a mindennapjaimban

− mondta az Indexnek Renner.

A nő 25 millió forintot követel a volt kórházigazgatótól. A következő tárgyalást március 20-án tartják, igaz, azt is zárt ajtók mögött, Bene Krisztián és ügyvédje személyiségi jogokra hivatkozva ugyanis a nyilvánosság kizárását kérte, melynek a korábbi bíró helyt adott.