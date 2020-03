A Szent István Egyetem hallgatója a másik koronavírus-fertőzött

A gödöllői székhelyű Szent István Egyetem PhD-hallgatója az az iráni diák, aki a másik koronavírus fertőzött Magyarországon, erősítette meg az Index információját az operatív törzs ma délutáni sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. Kérdésünkre, hogy ezt miért csak most közlik, a kormányfő azt mondta: azért, mert csak most tudták meg.

A hír már reggel tudható volt, de hiába próbáltuk megerősíttetni az illetékesekkel, sehol nem közöltek információkat róla. Az egyetem kancellári hivatala kérdésünkre ugyan nem cáfolta az információt, de nem is erősítette meg. Azt javasolták, hogy az operatív törzs délután 2-kor kezdődő tájékoztatóján kérdezzünk rá erre.

Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Kásler Miklós emberierőforrás-minisztertől is megkérdezték, hogy miért csak ma tudták meg, hogy a Semmelweis Egyetemen tanuló iráni diák mellett a másik fertőzött iráni hallgató a Szent István Egyetemre jár, amire Kásler Miklós azt válaszolta:

Azért, mert a másik nem mondta meg.

Csütörtökön kora délután megkerestük Gödöllő polgármesterét, Gémesi Györgyöt is, akit szintén nem tájékoztattak arról, hogy az egyetem diákja a másik koronavírus-fertőzött, ugyanakkor a városvezető feltételezte, hogy az operatív törzs őt is értesítené, ha Gödöllőn bármilyen járványügyi-védekezési teendő lenne. Gémesi azt is elmondta, a koronavírus Magyarországi megjelenése előtt ők már megtették a szükséges intézkedéseket saját intézményeikben, fertőtlenítettek, és mindenben a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint az operatív törzs utasításai szerint járnak el.

Szerdán előbb Orbán Viktor, majd az Operatív Törzs jelentette be, hogy eddig két ember szervezetében igazolták a koronavírus jelenlétét Magyarországon. Mindketten iráni diákok, akik nálunk tanulnak. Az egyik diák február 22-én, a másik 28-án érkezett vissza Magyarországra, miután meglátogatták családjukat a koronavírus által erősen érintett Iránban. Enyhe tüneteik vannak, lázuk nincs, kivizsgálásuk zajlik. Mindketten a Szent László Kórházban vannak megfigyelésen.

Az egyik iráni diák a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatója. Az első hírek arról szóltak, hogy a másik diák a győri Széchenyi Egyetemre jár, de az intézmény ezt cáfolta.

A Szent István Egyetem honlapjára és Facebook-oldalára csütörtökön 10 órakor került fel egy tájékoztató anyag a koronavírusról. Az egyetem ugyanakkor már február elején óvintézkedéseket rendelt el a koronavírus terjedése miatt, miután 82 kínai hallgatója is van, akik közül a vizsgaidőszak végeztével sokan hazautaztak, majd visszatértek Magyarországra.

Arról sem a hivatalos statisztikákban, sem az egyetem saját közlései között nem találtunk pontos adatot, hogy ebben a szemeszterben hány iráni diák jár az intézménybe, de az biztos, hogy már 2018-ban is több mint 300 külföldi hallgató kezdte meg itt a tanulmányait. A diákok zöme Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkezett, vagy FAO-ösztöndíjasok voltak, adta hírül akkor az egyetem, amely egyébként a Honvédelmi Minisztérium partnerintézménye.

A Magyarországon tanulmányokat folytató több mint 2 ezer iráni diák jelentős egyébként része a kormány által támogatott Stipendium Hungaricum program révén jött, és ez a program a gödöllői intézmény külföldi diákjait támogató program is.