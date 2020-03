Eltemették Csukás Istvánt

Végső búcsút vettek Csukás Istvántól, a Kossuth-díjas költőtől, írótól. A Nemzet Művésze 83 éves volt, gyors lefolyású betegség után érte a halál február 24-én. A hazai felnőttek és gyermekek körében is az egyik legnépszerűbb meseírói volt, nemzedékek nőttek fel karakterein, mint Mirr-Murron, a kandúron, Süsün, az egyfejű sárkányon, Pom Pomon, Gombóc Artúron és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgászon.

Csukás korábban a gyerekirodalomról azt mondta az Indexnek egy 2011-es interjúban

Ugyanolyan a gyerekirodalom, mint a felnőtt, csak egy kis különbség van: tudni kell, hogy a gyerek lelke, ami végtelen befogadóképességű, mennyit bír el. De ez nem érdekes, a lényeg, hogy a gyerekeknek is irodalmat, világlátást és katarzist kell adni.

Illetve azt is, hogy Magyarországon "nagyon erős a gyerekirodalmunk, de ma sem kapta meg a méltó helyét". Habár a gyerekirodalom számára méltóbb helyre vágyott, ő maga számos alkalommal kapta meg országa elismerését: többek közt József Attila-díjat, Andersen-díjat, Déry Tibor-jutalmat kapott. 1996-ban elnyerte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület életműdíját, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki "magas színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és természetszeretetre nevelő műveiért és a kortárs gyermekirodalom megújításáért". 2010-ben Az év gyerekkönyve életműdíjjal jutalmazták, 2011-ben Budapest díszpolgára lett és Prima Primissima Díjat kapott.

Az írótól szombat reggel 10-kor búcsúztak rokonai, barátai, pályatársai és tisztelői a budapesti Farkasréti temetőben. A temetésen Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára is beszédet mondott. Mi cikkeinkben az íróról hosszabban itt emlékeztünk meg, de írtunk itt arról is, hogy Süsü, a sárkány nem is magyar, itt pedig nem írtunk, de rajzoltunk a tiszteletére.