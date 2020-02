Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

83 éves korában meghalt Csukás István, Kossuth-díjas költő, író, a Nemzet Művésze, jelentette be Facebook-oldalán az Újszínház. Csukás István, Mirr-Murr, a kandúr, Süsü, az egyfejű sárkány, Pom-Pom, Gombóc Artúr és a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász megteremtője a legnépszerűbb meseírónk volt, nemzedékek nőttek fel a történetein.

Csukás István mindig mosolygott, mindenkihez volt egy kedves szava és sohasem fogyott ki az ő semmihez sem fogható történeteiből. (...) Csukás István 83 évesen itt hagyott bennünket és kicsit mindannyian úgy érezzük, mintha árvábbak lennénk nélküle. A meséibe kapaszkodunk, hiszen Süsü, a sárkány, Mirr-Murr kandúr kalandjai, Pom Pom meséi és természetesen a Nagy Ho-ho-ho-horgász örökre velünk marad, az életünk, gyermekkorunk részeként

– áll az Újszínház hétfői közleményében.

Csukás István 1936. április 2-án Kisújszálláson látta meg a napvilágot, gyakran emlegette, hogy egy napon született Andersennel, csak éppen 131 évvel később. A Digitális Művészeti Akadémia életrajza szerint apja nehéz sorsú kovácsmester volt. Csukás István szegény, de visszaemlékezései szerint boldog világban töltötte gyermekéveit.

Gyerekként eredetileg hegedűművésznek készült, a második világháború éveiben egy zenetanár biztatására - apja akarata ellenére, anyja támogatásával - jelentkezett az akkor alakult, majd később legendássá vált békéstarhosi zeneiskolába. Az intézeti világ eleinte nem volt terhes a számára, tanult, olvasott, naphosszat gyakorolt, kamarazenélt az osztálytársaival a kastélyban. Akár a Zeneakadémiára is lett volna esélye bekerülni, ám késő kamaszkorában megjelent az első verse, és akkor úgy érezte, el kell szakadnia a zenétől. Így végül jogi egyetemre jelentkezett, majd váltott a bölcsészkarra, de végül azt sem végezte el. 1957-től főként írásaiból élt, de a Fiatal Művészek Klubjának vezetőjeként is dolgozott. Ekkor került kapcsolatba a gyerekirodalommal is.

Ugyanolyan a gyerekirodalom, mint a felnőtt, csak egy kis különbség van: tudni kell, hogy a gyerek lelke, ami végtelen befogadóképességű, mennyit bír el. De ez nem érdekes, a lényeg, hogy a gyerekeknek is irodalmat, világlátást és katarzist kell adni.

– mondta az Indexnek adott interjújában 2011-ben.

Sokoldalúságát jól mutatja, hogy már 20 évesen szerződése volt a Magvetőnél, a Magyar Televízióban is tevékenykedett 1968-tól 1971-ig, 1978-ban a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztője lett, írt az Új Idő című lapba, és alapító szerkesztője lett – Kormos Istvánnal – a Kincskeresőnek is.

A Keménykalap és krumpliorr című könyvéből négyrészes filmsorozat készült, amelyet 1974-ben mutattak be, és olyan népszerű lett, hogy a részekből 1978-ra egy mozifilmet is összevágtak. A Keménykalap és krumpliorr azonban nemcsak itthon, hanem külföldön is nagy siker lett: díjazták a müncheni Prix Jeunesse fesztiválon, a hollywoodi X. televíziós fesztiválon pedig elnyerte az év legjobb gyermekfilmjének járó díjat.

A Keménykalap és krumpliorr amerikai sikeréről az alkotók és a színészek csak később szereztek tudomást. A rendezőnek, Bácskai Lauró Istvánnak még arról is elfelejtettek szólni, hogy a filmet egyáltalán kivitték Amerikába. A díjról nem cikkeztek az újságok, az alkotóknak sem gratuláltak, a Keménykalap és krumpliorr írója pedig rákerült a még szigorúbban ellenőrzött szerzők listájára – Csukás István 2008-ban legalábbis így nyilatkozott az RTL Klub XXI. század című műsorának.

Munkássága elismeréseként többek József Attila-díjat, Andersen-díjat, Déry Tibor-jutalmat kapott. 1996-ban elnyerte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesület életműdíját, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki "magas színvonalú költészetéért, közvetlen szavú, ember- és természetszeretetre nevelő műveiért és a kortárs gyermekirodalom megújításáért". 2010-ben Az év gyerekkönyve életműdíjjal jutalmazták. 2011-ben Budapest díszpolgára lett és Prima Primissima Díjat kapott.