Néni, kérem, Bagaméri úrhoz van szerencsém?

“Hörömpő cirkusz – világszám!” – harangozta be a Keménykalap és krumpliorr főszereplője, Kisrece az egyik legsikeresebb magyar ifjúsági sorozat parádés fináléját, amit a Vadliba őrs tagjai a betegsége miatt ágyba kényszerült társuk tiszteletére rendeztek meg. A tettrekész csapat tagjait alakító gyerekek az ország legismertebb gyerekszínészei voltak, akik a szerepükkel több pénzt kerestek, mint a szüleik, és akiktől még a villamoson is autogramot kértek.

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Az eredetileg háromrészesre tervezett, ám végül négyrészesre duzzadt filmsorozat 1973 nyarán forgott a Mirr-Murr, a Pom Pom vagy a Süsü, a sárkány figuráit is megteremtő Csukás István azonos című regénye alapján, majd 1974-ben mutatták be, és olyan népszerű lett, hogy a részekből 1978-ra egy mozifilmet is összevágtak. A Keménykalap és krumpliorr azonban nemcsak itthon, hanem külföldön is nagy siker lett: a Vadliba őrs csínyjei és az elátkozott fagylaltárus, Bagaméri kudarcai több mint tíz országban nevettették meg a gyerekeket és a felnőtteket.

A magyar produkciót díjazták a müncheni Prix Jeunesse fesztiválon, Hollywoodban pedig az akkor legnagyobb tévés fesztivál legjobb gyereksorozatnak járó díját nyerte meg, de erről az alkotók és a színészek csak később szereztek tudomást. A rendezőnek, Bácskai Lauró Istvánnak még arról is elfelejtettek szólni, hogy a filmet egyáltalán kivitték Amerikába. A külföldi sikert Magyarországon persze elhallgatták: a díjról nem cikkeztek az újságok, az alkotóknak sem gratuláltak, a Keménykalap és krumpliorr írója pedig rákerült a még szigorúbban ellenőrzött szerzők listájára – Csukás István legalábbis így nyilatkozott az RTL Klub XXI. század című műsorának

A Keménykalap és krumpliorr központi helyszíne a Kecske utcai játszótér Óbudán, a Nagyszombat utca nyugati végében, ami még ma is megvan – igaz, a játékait mára lecserélték. A film operatőre a ma már városvédőként is ismert Ráday Mihály volt, a Magyar Televízió későbbi, Unokáink sem fogják látni…című műsorának ötletgazdája és szerkesztője, aki nemrég a Fortepannak ajánlotta fel a Keménykalap és krumpliorr forgatásán készült, Morvay Pálma által jegyzett fényképeket.

"Amikor a Keménykalap és krumpliorr című könyvemet megfilmesítették, Ráday Mihály volt az operatőr, ő mondta egyszer: le kell guggolni, hogy úgy nézhessük a világot, ahogy a gyerekek. Egy méterrel a föld felett szemlélődve egészen másképp látszik ám minden! Ami nekünk csupán egy behavazott hirdetőoszlop, az egy óvodásnak űrhajó vagy fehér sipkás óriás. Ezek a dolgok itt vannak az orrunk előtt, csak észre kell őket venni" – mondta egyszer Csukás István egy interjúban. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"Rozmaring, a bohóc – világszám!" – mondta a sorozatban Kovács Krisztián, aki nélkül nemigen készült gyerekfilm a hetvenes évek Magyarországán. Vele forgott többek között a Hahó, Öcsi!, a Hahó, a tenger!, a Barátom, Bonca, valamint Latinovits Zoltánnal is játszott az Operettszínház A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című előadásában. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

A falánk Sülét Berkes Gábor alakította, aki a hetvenes évek ifjúsági filmjei (Utánam, srácok!; Barátom, Bonca stb.) után zenészkarrierbe kezdett. Előbb az Első emelet, majd a Rapülők és az Emberek tagja lett. Berkes emellett producer, hangmérnök és zeneszerző is. Apja, Berkes Péter az Utánam, srácok!, Az öreg bánya titka, a Bezzeg a Töhötöm és az S.O.S. Szobafogság! írója. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Az otthon betegeskedő Péterkét – aki a nevével ellentétben nem fiú, hanem lány – Kiss Gabi alakította, akiből később Berkes Gabriella néven lett musicalszínésznő. Eredetileg a színművészetire készült, ám ott nem értették, hogy mit akar ennyi filmszerep után. "Megkaptam, hogy aki 36 filmet csinált, mit akar még tanulni. Emlékszem, egy picit el is keseredtem. Aztán 17 évesen felvettek a Zeneakadémiára mint vendéghallgatót, így eldőlt a dolog, hogy inkább énekelni fogok" – mondta néhány éve az RTL Klub XXI. század című műsorában. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

- "Ezen a játszótéren mindig játszanak!" - "Igen, nékem sem tetszik!" Így panaszkodott egymásnak az elátkozott fagylaltárus, Bagaméri Jácint (Alfonzó) és a pörköltzabáló parkőr, akit Bánhidi László, a Tüskevár Matula bácsija és az Indul a bakterház Koncz bácsija játszott. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"Nincs érdekesebb mesterség, mint az enyém" – mondra Lópici Gáspár, azaz az utca hírmondója Kisrece mikrofonjába. A filmsorozat készítőinek nem tetszett a plakátragasztó neve, szerették volna megváltoztatni azt, de Szilágyi István megakadályozta őket ebben. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Kovács Krisztián valódi gyereksztár volt, aki 1969 és 1982 között összesen 17 filmben szerepelt. A Hahó, Öcsi! forgatása idején mindössze ötéves volt, a Keménykalap és krumpliorr három évvel később, 1973-ban forgott. Később az ismertséget megelégelve szakított a filmezéssel, majd informatikus lett. Angliában és Amerikában is élt, 2012-ben pedig motoros túrát tett a nyugati és a keleti part között. Évtizedek óta tudatosan kerüli a nyilvános szerepléseket, ezért jelenlegi életéről keveset tudni. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Mint később kiderült, Berkes Gábor a Keménykalap és krumpliorrért kapott első fizetéséből egy akkor kilencezer forintos pianínót vásárolt, későbbi keresetét pedig terepasztalra és kisvasútra költötte. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Kisrece és a kiránduló gyerekek találkozása a Nagyszombat utca felett, az Újlaki-hegy oldalában. A háttérben a Goldberger-gyár és Aquincum katonavárosi amfiteátruma is látható. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"Más világ volt. Ha akkor valaki gyerekként szerepelt egy magyar filmben, utána a fél ország látta a tévében, tőlem is rendszeresen kértek autogramot. Aztán szépen abbamaradt a gyerekfilmezős korszak, csinálta mindenki a maga dolgát. Én zenélni tanultam, és úgy próbálok úgy visszaemlékezni a forgatásokra, mint egy jó játékra" – emlékezett vissza Berkes Gábor a magyar ifjúsági filmek aranykorára. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Az álcázás nagymestere, az éppen tűzoltóruhába bújt (és holtrészeg) Bagaméri váratlanul a Vadliba őrs tagjaiba botlik. A vadlibák polgári nevükön: Rátz József, Gróf Márton, Réz Károly, ifj.Süle János és Rece Pál. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

A zöldségest Ferencz László pantomimművész és színész alakította, aki a Keménykalap és krumpliorr mellett játszott többek között a Bezzeg a Töhötömben, a Csupajóvárban és a Robog az úthengerben is. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Az idős nyúltenyésztő szerepét Rajz János, az Égigérő fű Poldi bácsija kapta meg, akinek leghíresebb mondata ("Az a szép ződ gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni.") valóságos szállóigévé vált, de ő adta Károly bácsi hangját is a Frakkban. A Keménykalap és krumpliorrban Rajz karaktere érintkezik a legtöbbet a titokzatos majomtolvajjal, akit A Pendragon legendából is ismert Timár Béla alakított. Timár mindössze 41 éves volt, amikor 1989-ben meghalt. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Ráday Mihály a fényképek mellett egy kedves történetet is megosztott a Keménykalap és krumpliorr sztárjáról: "Műsorkészítés miatt egyszer magammal vittem Kovács Krisztiánt a Parlamentbe, amelynek épp akkoriban javították a kupolatermét. Az ott dolgozó restaurátorok úgy megörültek neki, hogy rögtön megajándékozták egy füzetnyi aranyfüstlemezzel – ezzel dolgoztak ugyanis. Később, amikor a Lánchídon hajtottunk át, azt vettem észre, hogy Krisztián a Trabant ablakából egyesével engedi el ezeket a lemezeket, és nézi, ahogy szállnak mögöttünk." (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Kevésbé ismert tény, hogy Bagaméri valós személy volt, aki akkoriban árult fagylaltot Kisújszálláson, amikor Csukás István még gyerek volt. Az idősebb helyiek még emlékeznek is a háborús veteránra, Bagaméri Mihályra (tehát nem Jácintra, mint a filmben), akit az író megörökített a művében. Tőle kölcsönözte az elátkozott fagylaltárus vezetéknevét Csukás István, aki még vásárolt is a kisújszállási Bagaméritól. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"Két hónapon át dolgoztunk, naponta fejenként 300 forintért, ami igencsak jó fizetés volt 1973-ban egy felnőttnek is, nemhogy egy gyereknek" – árulta el egy alkalommal Berkes Gábor. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"A gyerekekkel való munka élvezetes volt, de nem mindig könnyű: bár tapasztalt színészként már hozzászoktak a hosszú forgatási napokhoz, néha bizony elfáradtak, az egyik forgatási napon például egyenesen sztrájkot hirdettek, azt mondták, nem hajlandóak tovább dolgozni. Erre én behúzódtam velük egy lakókocsiba, és elmagyaráztam nekik, hogy megértem a fáradtságukat, de itt most munka folyik, próbálják meg komolyan venni. Szerencsére meggyőzhetőek voltak" – mondta el az Indexnek Ráday Mihály, akinek az édesapja, Ráday Imre gyerekorvosként tűnik fel a sorozatban. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

"Néni, kérem, Bagaméri úrhoz van szerencsém?" A fagylaltos 2013-ban Kisújszálláson, Csukás István szülőhelyén, kapott szobrot. Egy helyi asszony elmondása szerint az eredeti Bagaméri hasonlított Alfonzóhoz, így telitalálat volt a szerepre, amit eredetileg Major Tamásnak szántak, ő azonban visszautasította a lehetőséget, mert nem akart holmi gyerekfilmben szerepelni. (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)

Ráday Mihály – aki a mai napig szívesen nézi újra a részeket – így elemezte az Indexnek a sorozat sikerét: “A Keménykalap és krumpliorr a Magyar Televízió történetének valószínűleg legtöbbször eladott filmje lett, Ausztráliában és Kanadában is játszották, igazi világsiker lett. A népszerűségét véleményem szerint egyrészt annak köszönhette, hogy gyerekek és felnőttek számára egyaránt szórakoztató volt, másrészt pedig A. A. Milne Micimackójához és Munro Leaf Ferdinánd, a bikájához hasonlóan tele volt olyan örökre megjegyezhető mondatokkal, amelyek az évek során valódi szállóigékké váltak. Mindemellett pedig ott a néző számára megnyugtató üzenet: bár talán mindenki őrült egy kicsit, a világ mégis halad előre.” (Fotó: Ráday Mihály / Morvay Pálma / FORTEPAN)