Emmi: Hétfőtől a 65 év feletti orvosok és ápolók ne találkozzanak betegekkel

Arra utasította valamennyi betegellátó intézmény vezetőjét az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), hogy hétfőtől úgy szervezzék át az egészségügyi tevékenységüket, hogy

a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak

– derült ki az Index birtokába került levélből.

Kásler Miklós tehát – noha egy szombati rendeletmódosítással még lehetővé tették a nyugdíjas orvosok külön engedély nélküli foglalkoztatását – a közvetlen beteg-orvos találkozásoktól védené azokat az egészségügyi dolgozókat, akik egyébként a koronavírus veszélyeztetett korcsoportjába tartoznak. Mindez ugyanakkor gyakorlatilag kivitelezhetetlen feladat elé állíthat rengeteg egészségügyi intézményt, hiszen számos járóbeteg-szakrendelőben az orvosok nagyobb része 60, illetve 65 év feletti.

A levél azt is tartalmazza, hogy Kásler Miklós és Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár arra utasítja a betegellátó intézmények vezetőit, haladéktalanul tájékoztassák valamennyi betegüket "személyre szabottan" arról:

2020.03.16-tól tervezett egészségügyi ellátása csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.

Aki hétfőn még ellátogat, vélhetően időpontra a járóbeteg-ellátást végző intézményekbe, azt vagy fogadják, vagy tájékoztassák személyesen, tehát az még valamiféle türelmi nap lesz.

De a levél azt is tartalmazza, hogy az érintett, idősebb egészségügyi alkalmazottakat "olyan ellátási módokban vegyék szükség szerint igénybe, amelyek nem igényelnek közvetlen orvos/szakdolgozó – beteg találkozást." Az EMMI ezen túl távkonzultációs kapcsolattartást javasolnak az idősebb orvosok, ápolók munkavégzésére, és azt is kérik, hogy a dolgozók egymással is lehetőleg csak így tartsák a kapcsolatot.

Alapellátás esetén, kérem, hogy a már praxisközösségekben, csoportpraxisokban dolgozó kollégák szervezzék közösen a munkamegosztást ezen elveknek megfelelően, azon egyedül dolgozó 65 év feletti kollégák esetén, akik az ügyeleti szolgáltatást nyújtó munkatársaikkal együtt sem tudják ezt szervezni, kérjük, jelezzék fenntartójuk felé igényüket, akikkel együttműködve intézkedni fogunk a betegellátás biztonságát és a kollégák egészségét megfelelően szolgáló megoldás érdekében

– áll a levélben, amely tehát egyedül a háziorvosi ellátásban nem tiltja kifejezetten a 65 éven felüliek munkavégzését. Nehéz is lenne ez, hiszen a Magyar Orvosi Kamara minapi tájékoztatása szerint az alapellátásban dolgozó háziorvosok és asszisztensek több mint 50 százaléka nyugdíjaskorú, azaz a veszélyeztetett korcsoportba tartozik. Az orvosszakmai köztestület éppen erre hivatkozva követelt megfelelő védőfelszerelést a háziorvosok számára, akik sok esetben elsőként találkozhatnak a fertőzéssel.

A jelenlegi fertőzésveszélyes helyzetben a legfontosabb, hogy drasztikusan csökkentsük az orvos beteg-találkozásokat

– írta az idevágó esti közleményében az EMMI. A tárca szerint ezt a célt szolgálják a napokban meghozott intézkedések is, így például az, hogy:

a közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad;

a keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell 2 hetenként kiállítani;

március 13-ától – mint megírtuk – bárki kiválthatja hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit;

a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit elektronikus vényen lehet rendelni;

az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.

Azt kérjük, hogy minden idős ember a saját érdekében minimalizálja a személyes találkozásokat, írta az egészségügyi ellátásért is felelős minisztérium.