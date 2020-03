Láza már nincs, tüdőgyulladással kezelik a toldys diák fertőzött édesanyját

Vlogot indított a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium diákja. S. Levente édesanyjánál és testvérénél koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, a fertőzöttek a Szent László Kórházban vannak, ő a család többi tagjával pedig a Kútvölgyi kórházban van. Az első részben részletesen beszámolt arról, édesanyjánál mennyi idő után végeztek végül tesztet, ami kimutatta a pozitivitást, és mikor derült ki testvéréről, hogy ő is fertőzött. A második részben a körülményekről is beszél, többek között arról, hogy nehézséget jelentett számukra a háziállatok ellátásának megszervezése, ám végül ezt sógora magára vállalta. A csomagok átadása az elmondottak alapján viszonylag gördülékenynek tűnik: azokat mindkét intézményben be kell adni a portásnak, aki átadja a nővéreknek, és ők odaadják a betegeknek. Óvintézkedésből a Kútvölgyiben fel kell venni a maszkot, mielőtt nyitnák az ajtót.

A fiú azt mondja, kevés a felszerelés a kórházban, ezért a nővérek mindig valamilyen eseményhez (hőméréshez, ételbeadáshoz) kötik a csomagok beadását, ugyanis a maszkot minden esetben el kell dobni használat után – abból pedig kevés van. A wifi jó, a szoba rendben van, mondja.

A videóban elhangzik, hogy édesanyja 13 napig lázas volt – a betegség egyébként ezzel indult nála: lázzal, amit erős fejfájás és ízületi fájdalmak követtek. Testvére három nap alatt keveredett ki a tünetekből. Nála hőemelkedéssel kezdődött, amit enyhe köhögés és erős fejfájás követett.

A fertőzött családtagokat naponta tesztelik a kórházban, többek között vér- és vizeletmintát is vesznek tőlük. A fiú édesapja a 24.hu-nak nyilatkozva azt mondta, úgy tudják, feleségét és fertőzött fiát most egy szobába szeretnék tenni, ami az apa szerint elképesztő ötlet, hiszen nem tudják, az asszony milyen állapotban van. A férj azt mondta, őrületes volt átélni, hogy feleségét hogyan szállítják ide-oda, miközben egyre rosszabb állapotba került. Megjegyezte: azt látja, hogy habár az ápolók segítőkészek, a rendszer kaotikusan működik, inkább csak megtörténnek a dolgok.