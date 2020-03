A koronavírus-járványra tekintettel júniusig nem számlázza ki a főváros a helyiségbérleti díjat azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a fővárosi önkormányzattól bérelnek helyiséget, jelentette be délutáni videós bejelentkezésén Karácsony Gergely főpolgármester. Hozzátette: több kerület is tervezi ezt a lépést.

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes a bejelentkezésben elmondta, hogy a főváros elindította saját, járványintézkedésekkel kapcsolatos honlapját koronavirus.budapest.hu címen. Itt főleg a főváros által meghozott lépésekről tájékoztatják majd a budapestieket.

Kerpel-Fronius lett az önkéntes felajánlásokat koordináló fővárosi csoport vezetője is. Közölte, hogy már eddig is nagyon sok felajánlás érkezett a fővárosi önkormányzathoz. Ezeket a felajánlásokat szeretnék 24 órán belül feldolgozni, azaz eljuttatni a megfelelő helyre, és erről tájékoztatni a felajánlót. Az eddigiek között közlekedési-logisztikai felajánlások is voltak, közautós cégek, biciklis futárszolgálat, de ajánlottak élelmiszer-adományokat, szakértői segítséget is. Elhangzott, hogy az 1500 fővárosi polgárőrből már többszázan bekapcsolódtak az idősellátásba.

Szó esett arról is, amiről korábban már beszámoltunk, hogy Budapestnek egymillió FFP2-es maszkra lenne szüksége, valamint ötmillió sebészeti szájmaszkra, amit a lakosság körében terítenének szét.

A főpolgármester beszélt arról is, hogy több bevásárlóközpont is megnyitotta parkolóit a lakossági gépkocsik előtt.

