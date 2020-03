Piros karanténpapírt kap a határon az összes magyar kamionsofőr

Számos olvasói levelet kaptunk a határról a kamionsofőröktől a mai tisztiorvosi határozattal kapcsolatban. Több hazatérő magyar állampolgárságú nemzetközi tehergépkocsisofőr is jelezte, hogy az országba belépéskor kezükbe nyomják a piros (14 napos) karanténra felszólító papírt.

A mai tisztiorvosi határozat mindenkire kötelező egészségügyi ellenőrzést ír elő, a nem fertőzésgyanús, külföldről hazatérő sofőr 14 napra házi karanténba vonulnak, a fertőzésgyanúsak orvosi karanténba.

Ez a korlátozás a fuvarozók szerint a teljes magyar áruellátás akadozását jelenti. A karantén alóli felmentés nehézkes, és várhatóan hatalmas számban érkező kérelmek esetén akadozni és lelassulni fog. Korábban a kormányzat részéről többször is elhangzott, hogy az áruszállítást a lakosság ellátása érdekében biztosítani kell.

Megkerestük a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületét az ügyben, amelynek főtitkár-helyettese közölte, hogy felvették a kapcsolatot az operatív törzzsel a helyzet tisztázása érdekében. Mint Árvay Tivadar elmondta, eddig csak a kockázatos országokból (esetünkben főleg Olaszországból) érkező sofőrökre vonatkozott a karantén-kötelezettség, de ők is kérhettek felmentést, ha nyilatkozatot tettek a járványügyi hatóságnak arról, hogy a sofőrnek nincs láza, nincsenek tünetei, ellenben védőfelszerelése van.

A rossz hír ebből a szempontból az, hogy most már az összes sofőrre vonatkozik a karantén-kötelezettség, a jó viszont az, hogy a felmentési eljárásrend nem változott. Tehát, ha a sofőr lepakolt, és leadta nyilatkozatát a járványügyi hatóságnak, akkor elvileg megkapja a felmentést, és folytathatja a munkát.

Árvay közölte, hogy két gyors intézkedést kértek, mielőtt megbénulna újra a határon a forgalom: az egyik az, hogy emeljék vissza azt a részt a határozatba, hogy továbbra is csak a kockázatos országokból érkezőkre vonatkozzon a karantén-kötelezettség (azzal, hogy a kockázatosnak minősített országok köre várhatóan folyamatosan bővül). A másik pedig az, hogy a járványügyi hatóságok az eddigi gyakorlathoz hasonlóan ne elbírálni akarják a teherautóvezető leadott nyilatkozatát, hanem vegyék tudomásul, és ezzel automatikusan továbbra is járjon a felmentés.

Árvay azt is elmondta, hogy nem hivatalosan az operatív törzstől megerősítést kaptak arra, hogy a nyilatkozattételi-felmentési eljárásrend nem változik, tehát a teherautóvezetők a nyilatkozat után továbbra is folytathatják munkájukat. De szeretnének választ kapni a két fenti kérésükre is, hogy az adminisztráció lelassulása miatt ne bénuljon meg a határon a forgalom.

Az ügyben elküldtük kérdéseinket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is.

(Borítókép: Szlovénia felől érkező kamionok a magyar-szlovén határ közelében az M70-es autópálya csörnyeföldi pihenőhelyénél 2020. március 17-én. - fotó: Varga György / MTI)

