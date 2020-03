Ha tudok segíteni, hogy a dokik napja kicsit jobb legyen, akkor miért ne?

Az ételnek megvan az a hatalma, hogy tud a fizikai mellett úgymond szellemi táplálék is lenni. Mi ezért próbáljuk ezt az egész projektet úgy csinálni, hogy a dokikban már csak a gondoskodás gesztusán keresztül is tartsuk a lelket. Ezek most szinte minden iparág számára nehéz idők, de talán az orvosok azok, akik a legtöbb feszültségnek ki vannak téve, szóval ha én tudok abban segíteni, hogy az ő napjuk legalább egy picikével jobb legyen, hát akkor miért ne?

- magyarázta az #Etesdadokit! jótékonysági projekt ötletgazdája, Keve Márton séf azt a kvázi hitvallást, amely alapján elindult a kezdeményezése.

Fotó: Facebook/ Easy Wine Budapest Keve Márton és Varga Dániel önkéntes séfek az utolsó simításokat végzik a Szent László Kórház 100 dolgozójának mai ebédjén. Menü: Medvehagymás mikro-burgonya, mozzarellával és Z'ataaros csirkével, AUM salátával és narancsos - chillis-édes burgonya velutéval.

Kevét épp egy önkéntes műszakja után értük el, természetesen telefonon. Miközben arról mesélt, honnan jött az ötlet, hogy egészségügyi dolgozóknak főzzön, kik segítettek beindítani, és hogyan nőtt a az eredetileg egyszeri akciónak tervezett főzés sokalkalmassá, épp szerdán megfőzött száz adag ingyen étel után takarította az Easy Wine konyháját.

A magyar séf hosszú ideig élt külföldön - erről korábban mesélt már az Indexnek is - és most, hogy visszatért Magyarországra, épp csak elkezdett volna dolgozni az Easy Wine konyhafőnökeként, amikorra a koronavírus miatt az bezárt. "Az első munkanapomon gyakorlatilag azért mentem be, hogy segítsek kitakarítani és bezárni a konyhát" - mesélte Keve. "Az egy elég szomorú esemény volt, viszont a tulaj azt mondta, hogy ha bármire tudom hasznosítani a konyhát, ha szeretnék játszadozni vagy esetleg az új menüt felfőzni, akkor ahhoz nyugodtan rendelkezésemre bocsátja a konyhát."

Ahogy arról már korábban is írtunk, a világjárvány gazdasági szempontból rengeteg szektort megvisel. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy azok egy része, akik számára munka vagy bevételkiesést jelentenek a most szükséges korlátozások, arra használják a felszabadult kapacitásaikat, hogy a "frontvonalban küzdőket" támogassák. Ezt a kifejezést használta az üresen álló Airbnb-lakásokat egészségügyi dolgozók számára kiszervező Facebook-csoport ötletgazdája is, amikor saját ötletéről mesélt nekünk és erre hivatkozott Keve Márton is nekünk.

A séf azt mondja, világos volt, hogy valami karitatív dologra szeretné felhasználni a hirtelen "szabadidejét", az ugyanis világos volt, hogy "nem tudok csak úgy ülni." Az eredeti ötlete az volt, hogy az üres, rendelkezésére álló konyhát arra használja fel, hogy egyszer főzzön egy nagyot, száz adagnyi ebédet a Szent László orvosai és egészségügyi dolgozói számára. E mögé az ötlet mögé kapásból beállt az Easy Wine tulajdonosa.

Ehhez akart segítséget (alapanyagokat és önkénteseket keresni), ezért felvetetett az ötletet Jókuti Andrásnak, a Világevő gasztrobloggerének, aki szintén egyből beállt az ügy mellé, elkezdte hirdetni a dolgot a saját blogján, illetve létrehozott egy Facebook-csoportot, ahová elkezdtek özönleni a jótékony felajánlások.

Valahogy a kezdeményezés annyira jókor volt annyira jó helyen és az Andrásnak sikerült annyira berúgni a szekeret, hogy az egész sokkal nagyobbra nőtt, mint ahogy mi azt eredetileg elképzeltük

- mesélte Keve.

Az #Etesdadokit! jótékonysági projekt önkéntesei egyelőre lendületben vannak, már egy hete nap mint nap sikerült lefőzniük és leszállítaniuk 100 adag ebédet a kórházi dolgozók számára. Ezek az ebédek ráadásul nem a hagyományos menzai kaják. Keve célja az, hogy gyorsan fogyasztható, de egészséges és a magyar vendéglátásban megszokotthoz képest egy kicsit színesebb, kreatívabb ebédeket főzzenek a dokik számára.

Fotó: Facebook/ Easy Wine Budapest A szerdai #Etesdadokit! menü petrezselyemgyökérből készült krémleves és zöldséges rizottó volt medvehagymás pestóval, desszertnek pedig csokis piskóta készült meggyes joghurttal.

Azt, hogy a projekt meddig folytatódhat, a jelenlegi bizonytalanságban nehéz megmondani. Hiszen a főzés lehetősége függ attól, hogy a kormány milyen szigorításokat vezet be, és mivel mindenki önkéntesként vesz részt, nyilván csak ideig-óráig fenntartható a mindennapos munka.

Ez amolyan hadi főzés, tök különleges helyzet, amit még mi is csak most tanulunk, ezért nem lenne túl bölcs dolog a részemről azt mondani, hogy X hétig biztosan működni fog, józan ember belátja, hogy manapság ehhez túl gyorsan változhat a szituáció.

Keve azt mondja, ő nagyon örülne, ha sikerülne megcsinálni két teljes hetet. Egyelőre viszont mindig csak a következő napra koncentrál és reméli, hogy tényleg hasznos és jó helyre kerül az általuk megfőzött étel. Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy az #Etesdadokit! akkorára növi ki magát, hogy nagyobb koordinációt igényel majd és akár le is válhat a jelenlegi 5-6 fős önkéntes csapatról, akik ezt most működtetik.

(Kevével még a kijárási korlátozások bejelentése előtt beszélgettünk.)

