Sok cégnél már most nagy bajok vannak a járvány miatt

Egyelőre kevés koronavírussal fertőzött személy Magyarországon, de a gazdaságban már megkezdte a kaszálását a járvány. Hivatalos statisztikai adatok még hetekig-hónapokig nem lesznek a hatásokról, de

az egyéni beszámolókon keresztül kirajzolódó kép elkeserítő, és nem is csak azokban az iparágakban, amelyek elsőre az eszünkbe jutnak érintettként.

Bár vannak ágazatok (elsősorban a termelő szektorban), amelyek továbbra is jól tartják magukat, potenciálisan több százezer magyar munkavállaló lehet kisebb-nagyobb mértékben érintett, sokaknak már most veszélyben van az állásuk, a sorsuk nagyjából attól függ, mennyi ideig tart a mostani rendkívüli állapot, és hogy milyen cégnél dolgoznak.

A nagyobbaknál jobb eséllyel jöhetnek csak megszorítások, kényszerszabadságolások, de a magyar kkv-szektorban sok olyan, egyébként látszatra sikeres cég lehet, amelynek nincs több havi tartaléka egy ekkora kataklizma áthidalására.

A szállásadók fekete hetei

A legegyértelműbb természetesen a vendéglátásban és a turizmussal összefüggő szolgáltatások nyújtásában érintett cégek helyzetének drasztikus romlása, ezek jó részénél már életbe is léptek a vészforgatókönyvek. A dübörgő budapesti szálloda- és apartmanbiznisz gyakorlatilag néhány hét alatt totálisan a padlóra került, több épületet üzemeltető szállodai forrásunk arról számolt be, hogy már a február is sokkal rosszabbul sikerült a kínai vendégek elmaradása miatt, mint a korábbi évek, de az olasz kitörés után teljesen megállt a piac.

Egyetlen foglalás sem érkezik napok óta, a már lefoglalt utak 90 százalékát lemondják.

Ennek következtében már most el kellett küldeniük több tucat alkalmazottjuk mintegy felét, és mit mondták, ez még nem a vége. Az elbocsátások során szociális szempontokat is figyelembe vesznek (nem az egyedül álló anyákkal és más kiszolgáltatottabb alkalmazottakkal kezdik), de ha így megy tovább, ők is sorra kerülhetnek.

Az épületeket egyébként megpróbálják a lehetőségekhez mérten hasznosítani például munkásszállónak, vagy a ideiglenes szállásként a kollégiumokból most kipaterolt diákoknak, de nyilván ez jóval alacsonyabb bevételt eredményez csak.

Beszéltünk olyan budapesti ötcsillagos szállodai dolgozóval, aki azt mondta, jelenleg 30 százalékon van a hotel, egész nap szinte semmi dolguk. Mivel nagy nemzetközi cégről van szó, aminek több tartaléka van, a vezetőség azt közölte, nem lesznek leépítések. Viszont szabadságok kiadása, fizetés nélküli szabadságra vagy táppénzre küldés igen. Ebben az ágazatban

sokan keresnek minimálbért, a fizetés többi része borravalóból jön össze,

ezért a forgalomcsökkenés durva bevételkieséssel jár még azoknak is, akik nem veszítik el az állásukat.

A szállásadók jelentékeny része egyébként manapság már magánszemély, aki az AirBnB-n keresztül ad ki lakást saját szakállára vagy apartmanhotel-üzemeltető cégen keresztül. Ezek közül az ingatlanok közül sok olyan is van, amit hitelre vásároltak abban a reményben, hogy a mai ingatlanpiaci viszonyok melletti kereslet konstans: vagy rövid távra, vagy hosszú távra biztosan ki tudják adni a lakást jó áron. Ez most egy időre sokaknak borulhat, az AirBnB a teljes befagyás felé tart meredeken, de olyat is hallottunk, hogy valakinek a hosszú távú bérlői cuccoltak össze pár nappal ezelőtt, mert vendéglátásban dolgoztak és mindkettejüket elküldték, úgyhogy most jobb híján hazaköltöznek a szüleikhez. A törlesztőket viszont továbbra is fizetni kell (hacsak nem rendel el az állam moratóriumot, mit pl. az olaszoknál), ami miatt sokan kerülhetnek bajba.

Az utazási irodáknak is nehéz a helyzete, az általunk megkeresett cégek mind azonnal érezni kezdték a koronavírus-hatást, első körben azon, hogy az utasok nagy része pánikba esett, és "menteni a menthetőt alapon megrohamozták személyesen és telefonon is irodánkat a vírussal kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel", írta egy luxusutakat szervező cég a megkeresésünkre.

Ők jelenleg munkaidejük 90 százalékában az utak átfoglalásával vannak elfoglalva, mint írták, szinte mindenki szeretne elutazni, csak később. Azt is írták, hogy jelenleg csak minimális számban vannak lemondások, de az új foglalások száma visszaesett, az árbevételük csökkent, Létszámleépítést viszont nem terveznek, a meglévő foglalásokkal kapcsolatosan megnövekedett megkeresések nem is teszik lehetővé, hogy kevesebb fővel lássák el az iroda feladatait. A kiadások kordában tartását inkább annak révén képzelik el, hogy az idei az évre tervezett fejlesztéseket elhalasztják.

Kocsmárosok, vendéglősök borotvaélen

A vendéglátás nem csak külföldiekre alapoz, de azért a turisták a forgalom jókora hányadát adják a belvárosban, és most egyre kevesebben vannak, ráadásul a magyarok közül is sokan maradnak inkább otthon érthető okokból. A nagyobb szórakozóhelyek egy része már konkrétan bezárt (hiszen 100 fő feletti rendezvények tartása zárt térben tilos), de a szabályszerűen nyitva tartható helyek forgalma is radikálisan csökken, emiatt megszorító intézkedésekre szorulnak.

Beszéltünk Rebák Tiborral, aki két kisüzemi söröket csapoló sörözőt üzemeltet március óta a bulinegyedben (Hopaholic, Csakajósör), és sörös szakmai fesztivál szervezésében is érdekelt. Ő az üzlet minden frontján érzékeli a vírus miatti gondokat, a kereslet jelentősen megcsappant, a közeli Fogas ház bezárása is visszahat rájuk, mert sok vendég az oda kígyózó sorból jött át sört venni.

A staffot már elkezdték felkészíteni rá, hogy kevesebb munkaórát fognak tudni biztosítani, és szinte biztosan elmarad a 2020-ra tervezett nagyobb infrastruktúrafejlesztés a kocsmákban.

De a beszállítók szintjén is akadozások vannak, mostanában érkezett volna New Yorkból egy különleges sörszállítmány, de az USA és Európa közti járattörlések miatt nem fog. Sőt, a szomszédból, Romániából sem érkezik meg az áru. Egyébként a sörgyártást és forgalmazást is érintheti a kialakult helyzet, mivel manapság sok alapanyag jön külföldről. Az úgynevezett egyutas hordókat, amiket Hopaholicosok gyakran használnak, Milánó mellett gyártják, a legutóbbi információk szerint valószínűleg nem tudja küldeni a beszállító az előző rendelést.

Rebákékat a rendezvényekkel kapcsolatos aggályok is érintik, mert májusban tervezték megtartani az öt napos Budapest Beer Week szakmai konferenciát és fesztivált, amelyben 10 hónapos szervezőmunka van, és 25 országból várnának vendégeket. Egyelőre figyelik az eseményeket, és még nem döntötték el, mi lesz, de benne van a pakliban, hogy halasztani kell a programot. Nekik ugyan disztribútorként van más bevételi források is, mint a vendéglátás, de a megrendelések is várhatóan csökkenni fognak, mondta Rebák Tibor.

Olyan helyeknél pedig, amelyeknek nincs ilyen második lábuk, minden bizonnyal drasztikusabb lépésekre, elbocsátásokra kell készülni még akkor is, ha nem záratják be hatóságilag a kocsmákat, ahogy az például Csehországban történ.

A rendezvényszervezésnek teljesen lőttek

A rendezvények korlátozása miatt nem csak a Budapest Beer Week és egyéb, fesztiválszerű események szervezői szívnak, hanem egy teljes iparág: a teljes rendezvényszervezési ágazat és a hozzá kapcsolódó járulékos tevékenységek (pl. catering, de jellemzően 10-15 alvállalkozóval dolgoznak együtt a cégek egy-egy eseményen) kerültek a tönk szélére pillanatok alatt, erről a G7 közölt a napokban részletes cikket. Az általuk megkeresett szereplők szerint durvább a helyzet, mint a legutóbbi világválság alatt volt:

Ez nem olyan, mint a 2008-as válság, amikor elkezdtek nem rendelgetni. Akkor nem az volt, hogy egyszerűen mindent visszamondtak,

mondta a lapnak egy cégvezető. Többen azt is mondták, hogy hiába dolgoztak hónapokat egy most lemondott rendezvényen, futhatnak a pénzük után, mert a magyar piacon jellemzően csak az utolsó pillanatban papírozzák le a megállapodásokat. Ágazati szereplők szerint az iparág komplexitása, a sokszereplős együttműködések még csak azt sem lehet pontosan megmondani, hogy mekkora az iparág forgalma és hány embert érinthet a szektor összeomlása.

Mindenesetre a nagyobb cégeknél több százmillió forintos károk jöhetnek össze csak a tavasz folyamán a hirtelen lemondások miatt. Beszéltünk olyan cég dolgozójával, amely részben eszköz- és bútorbérbeadásból él, részben pedig van egy tervező stúdiója, ami rendezvényes megjelenések, standok, installációk tervezésével foglalkozik. Náluk is nagy a baj:

Rendezvényekben, expókban a tavasz és az ősz a főszezon, és a teljes tavaszt lemondták. Pár rendezvényen gondolkoznak, hogy átteszik nyárra, de ki tudja, mi lesz akkor.

Mint mondta, a 100 fő alatti rendezvényeket sem merik megtartani, mert félnek, mi lesz, ha mégis ott betegszik meg valaki.

A nagy fesztiválok esetleges elmaradása és a száz főnél nagyobb befogadóképességű beltéri koncerthelyszínek átmeneti ellehetetlenülése a zenészeket is negatívan érinti, hiszen sokuk elsősorban fellépések után jutnak gázsihoz. Több iparági szereplő azt mondta nekünk, hogy a márciusi fellépéseket most igyekeznek átszervezni májusra, és a helyzet nem feltétlenül katasztrofális, amennyiben a kormány áprilisig feloldja a vészhelyzetet, és megszűnik a tegnap bevezetett korlátozó rendelkezés. Ha viszont még májusban is tart a járvány, akkor már nagy gondban lesznek.

Még a forgatások is megálltak

Elsőre nem feltétlen gondolnánk, de a Magyarországon kifejezetten nagynak számító filmipar jó része is behúzta a satuféket most. A filmgyártásban sokan dolgoznak amerikai szervizmunkákon, ami azt jelenti, hogy itt forgó amerikai filmek gyártásában vesznek részt. Közülük most egyik napról a másikra sokaknak nem maradt munkája, ugyanis Trump utazási tilalma után az itt tartózkodó amerikai filmesek azonnal hazarohantak, és megálltak a forgatások.

De még ha itt lennének sem lenne egyszerű nagyjátékfilmeket forgatni, hiszen 100 főnél több nem tartózkodhat egyszerre egy térben. Filmes forrásunk, aki maga is munka nélkül maradt, arról számolt be, hogy tud olyan produkcióról, amiből már csak egy hét munka lett volna hátra, de csapot papot hátrahagyva lelépett a stáb, nem fejezték be. A filmiparban jónak számítanak a fizetések, viszont

a dolgozók közül a legtöbben szabadúszóként bedolgoznak, tehát vagy egyéni vállalkozók, vagy van egy kis cégük, ezek után pedig akkor is fizetni kell a járulékot, ha épp nincs munka,

ami igen kellemetlen helyzetet eredményezhet most. Hasonló a szituáció a színházban és más előadóművészeti ágakban, ahol a színészeken és állandó munkatársakon (akik most szintén egy darabig nem dolgozhatnak a színházbezárások miatt, és kérdés, hogyan oldják meg ezt a helyzetet az intézmények) felül sok projektalapon foglalkoztatott vállalkozó van, akik egy-egy előadásra teljesítenek megrendeléseket.

A taxisok forgalma a felére zuhant

Csütörtök éjjel a munkából hazafelé taxizva a sofőröm elkeseredetten megjegyezte, hogy 60 százalékkal esett vissza a forgalmuk, és ha ez így megy tovább csődbe jutnak. Megkerestük Metál Zoltán a Taxis Szövetség Elnökét, mit tapasztalnak általánosan. Metál azt írta az Indexnek:

Szemmel látható és érezhető a fuvarszám csökkenése, amit a legnagyobb taxi-fuvarszervező társaságok is tapasztalnak a bejövő megrendelések alapján. A helyzet napról-napra változik. Van olyan vállalkozó, aki az átlagos napi fuvarjainak közel a felét már elvesztette, de olyan is aki akár ennél is többet.

Szerinte azok a kollégák, akiknek az állandó rezsiköltségük magasabb (autóbérlet, lakbér, stb.) és akár egy tartósabb keresletcsökkenés miatt nem tudják majd rövid-közép távon a fenntartásukat fedezni, kénytelen lesznek felhagyni a hivatásukkal, "nagyon kevesen rendelkeznek, amivel egy hosszabb “kényszerpihenőt” átvészelnének".

Komoly és jelenleg még kiszámíthatatlan a kár, mert nem lehet megjósolni a folyamat időbeni végét, tette hozzá.

Ha nem élelmiszerboltod van, a kereskedelem sem jó biznisz most

A kereskedelemnek az a része sem viseli jól az állapotokat, ahol nem mindenképpen és mindennap szükséges termékeket (pl. élelmiszer) , vagy éppen járványos időszakban felfutó termékeket (pl. laptopok, gyógyszerek, maszkok) árulnak. Beszéltünk olyan cégvezetővel, akinek plázákban vannak ékszerboltjai, és azt nyilatkozta:

a forgalom a nullához konvergál, az Árkádban alig vannak emberek, pláne ahhoz képest, hogy épp kuponnapok vannak, ilyenkor tízszer ekkora szokott lenni a forgalom.

Érdeklődtünk, mi a helyzet a bérleti díjakkal, tárgyaltak-e már arról az épület fenntartójával, hogy a különleges helyzetre való tekintettel esetleg mérsékeljék azokat, de a tulajdonosok képviselője azt mondta, addig nem tárgyalnak a bérleti díjakról, amíg az épület nyitva tart, így nem kérhetek méltányosságot bevételkiesésre hivatkozva az üzlethelyiségek bérlői.

Az ékszerszakmában egyébként a tavasz a főszezon a ballagások és az anyák napja miatt, ez veszélybe kerül, ha elhúzódik a járvány. Beszállítói oldalon is vannak gondok forrásunknál, de paradox módon ennek most éppen örül, hiszen nem feltétlen tudná eladni a beérkezett árut; Olaszországból járnak hozzá 3 heti rendszerességgel személyesen elhozni az aranyékszer-szállítmányt, de ez most nem jön össze az olasz helyzet súlyossága miatt.

Mint mondta, egyelőre nem szeretne alkalmazottakat elküldeni, törekszik rá, hogy mindenki megtarthassa az állását. De az üzletenkénti 4 emberes létszámot már le kellett csökkenteni 2-re, az a 2 ember, aki éppen nem dolgozhat, fizetés nélküli szabadságon lesz, és a dolgozók 2 hetente váltják egymást ebben a szisztémában. Egy üzletben pedig a felére vágták vissza a munkaidőt.

A szolgáltatószektor változóan viseli

Az új helyzet persze kreatív megoldásokat is szül a szolgáltatószektorban. Egy nyelvórát vagy akár egy pszichoterápiás ülést át lehet tenni Skype-ra, ha valaki nem szeretne emberek közé menni, sőt, kollégánk révén hallottunk például olyan baba-mama tornáról is, amelyet a felelős fitnesszedző bizonytalan időre átrakott online üzemmódba. Mint írta,

Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor már igenis okosan kell gondolkodni és cselekedni, hogy segítsük a járvány megállítását, és elkerüljük a terjedését, aminek beláthatatlan következményei lehetnek az amúgy is romokban heverő magyar egészségügyi helyzetre (a gazdaságit most meg se említeném). Minél kevesebbet megyünk közösségbe, annál jobb, ezért a jövő héttől bizonytalan ideig az órák ONLINE lesznek megtartva. Tehát NEM MARADNAK EL, csak itthonról fogom vezényelni a testgyakorlást.

Sajnos ilyen típusú távvezérlés nem minden munkakörben kivitelezhető, ott vannak például azok a szakmák, mint a fodrász vagy a kozmetikus, amelyek a személyes megjelenés mellett testi kontaktussal is járnak. Úgy tudjuk, közülük is egyre többen szembesülnek tömeges időpontlemondással, sok fodrász naptára, ami múlt héten még tele volt foglalva erre a hétre, mostanra teljesen megüresedett.

