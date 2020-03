Továbbra is tömegek járnak a Normafára

Az elmúlt időszakban az veszélyhelyzet ellenére sajnos tömegessé vált a Normafa felkeresése. A szép tavaszi időben a látogatók nagy sűrűsége, alig teszi lehetővé az emberek közötti találkozások mellőzését, és így megnő az esetleges megfertőződés kockázata!

- írja a Facebookon megjelent felhívásában a Normafa Park igazgatója. Mikó Gergely arra kéri a kirándulókat, hogy a kormány által kihirdetett kijárási korlátozásoknak megfelelően a szabadban végzett sétára és sportolásra ne a Normafát és környékét, hanem a budai hegyek más, kevésbé forgalmas részeit válasszák.

A kormányrendelet betartását a rendőrség és a Hegyvidéki Rendészet ellenőrizni fogja, és szükség esetén betartatja, akár bírság vagy egyéb büntetés kiszabásával is.

- írja Mikó. A Normafán a játszóterek, a szabadtéri fitneszpark és a tűzrakóhelyek használatát az Önkormányzat már megtiltotta, azokat kerítéssel vagy kordonnal lezárta, használatuk egy polgármesteri rendelet szerint szintén bírsággal büntethető.

Zárva vannak a területen lévő vendéglátóhelyek is, a Rétes büfé, a Kilátó kávézó, a Drótcsacsi büfé, valamint a Libegő lángosos és büfé sincs már nyitva, és nem látogatható az Erzsébet-kilátó sem. Szombattól leállították a Libegőt is, hogy ezzel is csökkentsék a Normafa tömeges látogatását.

A kormányrendelet alapján egyébként szó sincs arról, hogy nem szabad kimenni a szabadba, de az fontos, hogy egy helyen nem szabad sok embernek csoportosulnia, és mindenhol legalább másfél méteres távolságot kell tartani másoktól.

A járvány miatt még akkor is érdemes jól megtervezni a szabadidős programunkat, ha amúgy rendszeresen járunk a szabadba. Mostantól kerüljük a megszokott és népszerű kirándulóhelyeket. Érdemes elfelejteni azokat a helyeket, amelyek egyből eszünkbe jutnak kirándulóhelyet keresve.

Budapesti viszonyaltban a Normafa, a János-hegy, a Margit-sziget, a Városliget, a Hűvösvölgy, a Hármashatár-hegy (főleg a reptér) olyan zónák, ahol biztos, hogy sok más emberrel találkozunk, és most épp ezt akarjuk elkerülni. Itt összeszedtük, hogy milyen helyeket érdemes ilyenkor keresni.