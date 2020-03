Összesen 32 embert tudnak lélegeztetni a Szent János Kórházban

Hétfőtől a Szent János Kórházban is megnyitják az úgynevezett fertőző Covid osztályt, ahol a gyanús eseteket kezelik. „Olyan betegeket fogadnak majd itt, akik koronavírus-fertőzöttek, de mellette például kaptak egy agyvérzést vagy valamilyen baleset érte őket”, mondta az Indexnek Nyulasi Tibor, a kórház orvosigazgató-helyettese.

Az osztályt a belgyógyászati Osztály tömbjében alakították ki, 55 fekvőhelyes és 15 beteget tudnak majd itt lélegeztetni.

A fertőző osztályt nem felsőbb utasításra nyitják meg, hanem azért, hogy „a bizonytalan eseteket jobban el tudják izolálni a többi osztálytól, és gyakoroltatni lehessen az embereket, hogy az éles helyzetben már gördülékenyebb legyen az ellátás”, mondta Nyulasi. A kórházban alapesetben összesen 17 – 4 gyerek és 13 felnőtt – intenzív hely van, ez bővült most további 15 intenzív ággyal.

Budapesten egyébként hat kórházat – köztük a Szent János Kórházat – jelölték ki, ahol „a normál lélegeztetési kapacitás mellett további 15 intenzív ágyat kellett kialakítani. A következő lépésben pedig jelezték, hogy további 30-at kell kialakítanunk, amely a János kórház esetében egy újabb tömb kiürítését jelenti”, mondta Nyulasi.

Összeszedjük, amink van

– válaszolta arra a kérdésre, hogy ez plusz 30 lélegeztetőgépet is jelent-e?

Müller Cecília országos tisztifőorvos vasárnap számolt be arról, hogy jelenleg 14-en szorulnak intenzív, lélegeztetéssel járó kezelésre Magyarországon. Bár az operatív törzs sajtótájékoztatóin többször is elhangzott, hogy az országban van elég lélegeztetőgép, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) március 26-án közleményben jelentett be, hogy nettó 4,7 milliárd forintért vásároltat 500 légeztetőgépet Kínából. Nyulasi Tibor az Indexnek azt mondta, a János kórház először saját hatáskörben igyekszik megoldani a beszerzést.

Először nem felülre szólok, előbb összeszedem a műtőből azokat az altatógépeket, amiket be tudok állítani. Az altatógép ugyanis nem csak altat, hanem lélegeztet is. Ebből be tudok állítani még maximum 15 gépet. Ha még ez sem elég, akkor kérek, és az ígéretek szerint, kapok is

− mondta.

A Facebookon már több orvos is írt arról, hogy nincs elég védőfelszerelés, a Szent János Kórházban jelenleg bő egy hétre van felszerelésük, állítja Nyulasi.

Ha kifelé menet valakit megkérdez, és azt mondja, hogy nem kaptam ezt, nem kaptam azt, akkor nyugodtan lehet rám mutogatni, mert feleslegesen nem adjuk ki. És ezt nagyon komolyan mondom! A logisztika itt a János kórházban úgy működik, hogy felhívnak és megmondják, hogy ide megy ennyi és ennyi, oda megy ennyi és ennyi felszerelés.

− mondta.

(Borítókép: Huszti István / Index)