A piroson is átmehetünk az elektromos rollerrel?

Mégsem rollerezgettek szabályellenesen az Index újságírói, derült ki egy vadonatúj bírósági ítéletből. A fél éve tartó huzavonában nem ez a fordulat igazán meglepő, hanem hogy a végzés értelmében már nem tudható, hogy micsoda egyáltalán az elektromos roller.

Ahhoz, hogy mindenki értse a poént, röviden ismertetjük az ártatlanul kezdődő kálváriánkat:

A helyzet azonban nem lett tisztább. A Pesti Központi Kerületi Bíróság ugyanis így magyarázza meg, hogy nem követtünk el szabálysértést.

A bíróság megállapítja, hogy az elektromos roller helye jelenleg nem ítélhető meg a jogrendszerben, kategorizálása még nem történt meg, ennél fogva téves a szabálysértési hatóság azon megállapítása, amely az elektromos rollert segédmotoros kerékpárnak minősítetté. A bíróság álláspontja szerint amíg az elektromos roller jogszabályi kategorizálása nem történik meg, addig használójával szemben sem a segédmotoros kerékpárra, sem a kerékpárra, sem a gyalogosokra vonatkozó KRESZ-szabályok alkalmazása nem lehetséges.

Röviden tehát az elektromos roller nem segédmotoros kerékpár, nem kerékpár, de nem is gyalogos. Akkor mi? Ilyen jármű a végzés szerint nincs. Akkor az elektromos rollerrel átmehetek a piroson is?

Szabályozás kellene végre

Megkerestük a népszerű KRESZ-doktort, Pető Attilát, aki rövid habozás után azt mondta, a végzés betű szerint értelmezése alapján akár a piroson is átmehetünk, hiszen erre a dolog jelenleg semmilyen kategóriába nem tartozik. Persze a KRESZ szellemét és értelmét ismerve ezt senki ne tegye meg!

Pető elmondta, hogy például a görkorcsolya és a gördeszka esetében világos a helyzet, mert azokat a joggyakorlat a gyalogosokra vonatkozó szabályok szerint kezeli. Itt azonban ez az opció is ki van zárva, ami a gyakorlatban értelmezhetetlen helyzetet teremtett.

Pető szerint azzal, hogy a bíró minden jelenlegi kategóriát kizárt, valószínűleg azt jelezte, hogy ő maga nem tartja feladatának, hogy megmondja: milyen szabályozás alapján kellene eljárni az elektromos rollerekkel kapcsolatban.

Őrült kísérlet: a rendőrség útmutatása alapján rollereztünk Budapesten

Hasonlóan nyilatkozott az Index ügyvédje, Pelle Andrea is, aki szerint bármit is mond a végzés, a KRESZ alapvető szabályait nem írhatjuk felül. „Ez a végzés is azt igazolja, hogy végre szükség lenne az elektromos roller szabályozására.”

Legutóbb egyébként Pintér Sándor belügyminiszer nyilatkozta, hogy az elektromos roller segédmotorkerékpárnak számít, de a szakértők már akkor rámutattak arra, hogy a KRESZ alapján ez az értelmezés nem állja meg a helyét.

A világ nagyvárosaiban ugyanakkor már szabályozták a kérdést: az elektromos roller a kerékpárral került egy kategóriába.