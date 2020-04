Ha ön turista, és ezt a szöveget olvassa, akkor az baj. Veszélyezteti az itt élők életét. Kérjük, menjen haza!

Ez a tábla fogadja a Gántra érkező kirándulókat. Még hetekkel ezelőtt helyezték ki a figyelmeztetést a fákra, de a hétvégén az utcán parkoló autók szélvédőire is szórólapokat tett a polgármester.

A parkban piknikeznek

A vértesi falut szó szerint ellepik hétvégénként a turisták, Spergelné Rádl Ibolya polgármester azt meséli, húszasával-harmincasával parkolnak egymás mellett az autók Gánt utcáin, és nagyobb csoportokban mászkálnak az emberek.

Nem értjük egyszerűen a turistákat, hogy miért szükséges a mi utcáinkat használni a kiránduláshoz. Közel mennek a házakhoz, fogdossák a kerítéseket, etetik a kutyákat, átgázolnak magántelkeken, és a templom előtti parkban piknikeznek

– részletezi a hétvégén tapasztaltakat.

Akár félmilliós bírságot is lehet kapni

A kihelyezett táblákon még udvariasan kérik a turistákat, hogy ne menjenek be a településre. Ez azonban nem használt, mint ahogy az sem jelentett megoldást, hogy ideiglenes parkolót alakítottak ki a településtől nem messze, az erdő szélén. A polgármester azt meséli, voltak ugyan olyanok is persze, akik a figyelmeztetést látva visszafordultak, de a nagy többség nem vette figyelembe a táblákat, sőt, még a szalagokkal elkerített játszóterekre is bementek a gyerekekkel.

A húsvéti több napos hétvége előtt már szigorítanak a szabályokon, csütörtökön KRESZ-táblákat helyeznek ki Gánt több utcájára is, itt tilos lesz mostantól megállni. „A rendőrök segítségét kértük, hogy megvédjük a helyieket” – mondja a polgármester.

A hétvégén szigorúbban fogják ellenőrizni, hogy a turisták betartják-e a kijárási korlátozás szabályait. Mint arról korábban írtunk, a vonatkozó kormányrendelet megengedi, hogy lakhelyünket „egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés” miatt elhagyjuk, ám kitételként szerepel, hogy csak egyedül vagy a velünk egy háztartásban élőkkel mehetünk kirándulni, és másoktól legalább másfél méter távolságot kell tartani. A rendelet megtiltja a csoportos eseményeket, így például azt is, hogy baráti társasággal induljunk az erdőbe.

Aki ezt nem tartja, 5 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő szabálysértési bírságot is kaphat.

Lezárják az utakat

Eddig azonban úgy tűnik, sok ember számára nem jelentett visszatartó erőt egy lehetséges pénzbírság, nem csak Gántot szállták meg az elmúlt hetekben a turisták, a főváros környéki hegyekben, a Balaton és a Velencei-tó partján is hasonló tapasztalatokról számoltak be a polgármesterek.

A hét közepén több településen is olyan korlátozó intézkedéseket vezettek be, amellyel igyekeznek gátat szabni a turistaáradatnak. Van, ahol csak plakátokkal figyelmeztetik a turistákat, máshol fizikai korlátokat állítanak. Teljesen lezárni azonban nem tudják a településeket.

A Pest megyei Zebegényben behajtani tilos táblákat helyeztek ki több utca elejére is, így legalább az autósokat távol tudják tartani a központi résztől. A polgármesteri határozat értelmében a hét közepétől csak azok mehetnek be autóval, akik ott laknak, ott dolgoznak vagy árut szállítanak.

Ellepték Zebegényt a kirándulók. A település központi része gyakorlatilag járhatatlanná vált két héttel ezelőtt. Nincsenek parkolók, és nagyon szűkek a hegyi kis utcácskák. Már a közlekedést akadályozták, hogy az utca két oldalán parkoltak az autók, nem lehetett elférni

– mondta az Indexnek Hutter Jánosné, Zebegény polgármestere. Itt is a rendőrség fogja ellenőrizni, hogy betartják-e a szabályokat, a településvezető fokozottabb rendőri jelenlétet kért.

Parkolni tilos

Máshol, például Velencén, Visegrádon, Tihanyban és Hollókőn az önkormányzati tulajdonú parkolókat zárják le a polgármesterek, miután az elmúlt hétvégéken megteltek azok a kirándulók autóival.

A hétvégén borzalmasan nagy tömeg volt. Arra számítottunk,hogy a kormány rendelkezései alapján itt szombat-vasárnap elég kevés ember lesz. De szombaton már bebizonyosodott, hogy ez nem így van

– nyilatkozta a fehérvári tévének Gerhard Ákos, Velence polgármestere, míg tihanyi kollégája is ugyanerre panaszkodott. A Balaton-parti településen a Pisky sétányt, a Belső-tó partját, a piacok környékét és a kilátót is csoportosan keresik fel a vendégek, most hétvégén már szalaggal fogják körbekeríteni.

A kijárási korlátozás lehetővé teszi a rekreációs célú gyalogos közlekedést, de nem engedi meg az autós turizmust

– indokolta a döntést a hét elején kiadott közleményében Tósoki Imre, Tihany polgármestere.

Az út szélén is meg tudnak állni az autósok

A parkolók lezárását én azért nem tartom megoldásnak, mert az út szélén ugyanúgy meg tudnak állni az autósok, ahol a KRESZ megengedi

– válaszolta megkeresésünkre Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára. Megérti a polgármesterek aggodalmát, de a szalag kihelyezésével turistaként még nyugodtan el lehet menni a településre, a problémát nem oldja meg.

A forgalomszabályozás egy lehetséges megoldás szerinte, de a KRESZ-táblák kihelyezéséhez több szakhatóság engedélyére is szükség van, így annak beszerzése akár hosszabb időt is igénybe vehet. „Nem úgy megy, hogy bemegyek gyorsan a raktárba, kiveszem a táblát, és kirakom az utca elejére” – magyarázza.

Ennek ugyanakkor ellentmond a zebegényi, szentendrei és gánti gyakorlat, ahol a polgármesterek saját hatáskörben döntöttek a táblák kihelyezéséről az önkormányzati tulajdonú utakon.

A polgármesterek nem korlátozhatják a szabad mozgást

Gyergyák azt mondja, péntekig döntenek a polgármesterek a korlátozásokról, de azt csak később lehet megmondani, hogy mi az ami működik, és mi az, ami nem jogszerű a veszélyhelyzetben se.

Az önkormányzati tulajdonú területek lezárásán és a forgalomszabályozáson kívül ugyanakkor más eszköze nem nagyon van a polgármestereknek, mert az emberek mozgásának korlátozását csak a kormány rendelheti el, kijárási tilalommal vagy kijárási korlátozással.

Pár hete Polgáron és Sződligeten is részleges kijárási tilalmat rendeltek el a polgármesterek, ám a Miniszterelnökség hamar jelezte, hogy erre kizárólag a kormány jogosult.

Pilisszentlászló utcái már hétköznap is tele vannak

Szigorúbb korlátozásokra várnak Pilisszentlászló elkeseredett lakói is, akik pár hete levelet küldtek a polgármesternek.

Azt várják Tóth Attilától, hogy vegyen példát Zebegényről vagy Szentendréről, és tiltsa ki az autós turistákat Pilisszentlászló belterületéről, mert már nem csak hétvégénként, hanem minden nap tömegek érkeznek az erdőszéli községbe.

Eddig pár tábla kihelyezésén kívül nem történt semmi, írta az Indexnek egy pilisszentlászlói lakos. "Egyre csak nő, és nő a turisták, a parkoló autók, valamint a fertőző kommunális hulladék mennyisége Pilisszentlászló belterületén.

Tehetetlenül szenvedik el az itt lakók."

A tábla kihelyezése csak látszatintézkedés

Nem rendelkeznek az önkormányzatok megfelelő forrással és területtel a megoldáshoz, mondta az Index megkeresésére Tóth Attila polgármester.

Hiába teszek ki táblát, az csak látszatintézkedés, ha nem tudjuk ellenőrizni, hogy betartják-e

- állítja. Szerinte a rendőröknek nem feltétlen van erre kapacitása, a közterület felügyelet pedig pénzbe kerül az önkormányzatnak. Márpedig erre nincs meg a forrása Pilisszentlászlónak.

Kormányzati döntésre várnak

A megoldás Tóth szerint a gántihoz hasonlóan az lenne, ha a településen kívül ki tudnának alakítani egy parkolót. Ez a járványtól függetlenül is fontos lenne, mert a polgármester elmondása szerint korábban is problémát jelentett, hogy az autók a házak előtt parkoltak. Az önkormányzatnak viszont nincs elég területe és forrása, hogy kulturált, felfestett parkolót tudjon kiépíteni, ehhez állami segítségre lenne szükség. Szintén sokat segítene a helyzeten a polgármester szerint, ha a jelzéssel ellátott turistautakat kivezetnék a településekről, és nem az utcákon menne keresztül.

Pilisszentlászló lakói attól félnek, ha csütörtök este nem rendel el szigorúbb korlátozást a kormány, még több turista érkezik hétvégén azokra a helyekre, ahol a polgármesterek nem hoztak valamilyen korlátozó intézkedést, hiszen azok, akik nem tudnak megállni Zebegényben vagy Szentendrén, percek alatt átérnek Pilisszentlászlóra.

Orbán Viktor várhatóan csütörtök délután jelenti be, hogy meghosszabbítják-e a kijárási korlátozást, ami szombaton jár le. Ha marad a mostani szabályozás, a polgármestereknek nagy valószínűséggel további akadályokat kell állítaniuk, ha nem akarják, hogy ellepjék a turisták a településüket.

(Borítókép: Pilisszentlászlón parkoló autók 2020. március 28-án. Fotó: Olvasói fotó / Index)