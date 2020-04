409 millióból Egyházi Egészségügyi Oktatási Központot hoz létre a kormány

409 millió forintból Egyházi Egészségügyi Oktatási Központot hoz létre a kormány, jelent meg szerda este a Magyar Közlönyben.

A központot a Budapest 11077 helyrajzi számú ingatlanon hoznák létre, ahol korábban a Tárogató úti Budagyöngye Kórház működött.

A beruházás felügyeletére az emberi erőforrások miniszterét, Kásler Miklóst jelölték ki. Az előkészítés és megvalósítás pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegye feladata lett. A rendeletből az is kiderül, hogy

a beruházás során létrejött építmények jövőbeni használója és az intézmény fenntartója a Szeged-Csanádi Egyházmegye lesz.

Ez az egyházmegye Kiss-Rigó László püspökhöz tartozik. Kiss-Rigót tavaly a Magyar Hang interjúvolta meg, Orbán Viktorról és Felcsútról kérdezték. (Később, amikor meglátta leírva, mégis meggondolta magát, és a sajtófőnökén keresztül üzenve le akarta tiltatni, a lap végül mégis lehozta.) A püspök többször a Fidesz mellé állt nyilvánosan, 8 éve Lázár János kampányrendézvényén tűnt fel, és azóta is többször megjelent Orbán Viktor társaságában. Erre azt válaszolta, azért ilyen aktív pártpolitikai porondon, mert felvetődött a kérdés, hogy melyik politikai erő áll ki leginkább a kereszténység mellett, így jött képbe nála a Fidesz. Itt azt is mondta, nem szerencsétlen vagy helytelen dolog a misét kihasználni pártpolitikai iránymutatásra. Aztán az októberi választásokat megelőző kampányban már azt mondta, óriási lehetőségek lehetnek abból, ha a kormány és az egyházmegye össze tud majd fogni. Egyházmegyéje még Lázár Jánostól is kapott nagy ajándékot: a kormány húszmilliárd forintos támogatásról döntött, mert a Szeged–Csanádi Egyházmegye 2030-ban lesz pont ezeréves. Az összeg több mint felét focistadionra költötték: a 8000 férőhelyes Szent Gellért Fórum nevű épület 13,4 milliárd forintból épült.

A projekt előkészítésére a beruházás-előkészítő alapból 409 millió forint átcsoportosítását rendelte el a kormány a pénzügyminisztertől és Káslertől.

Az Egyházi Egészségügyi Oktató Központ létrehozására még tavaly írt alá szándéknyilatkozatot a Budapesti Szent Ferenc Kórház, a Betegápoló Irgalmasrend kórházai, a Bethesda Gyermekkórház és a Mazsihisz Szeretetkórház fenntartói és vezetői, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke. Ez alapján a történelmi egyházak közösen indítanak majd egészségügyi szakképzést a Budagyöngye Kórház épületében, írja az Mfor.hu.