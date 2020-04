10 újabb halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon

Újabb 48 igazolt koronavírus-fertőzöttel 1458-ra nőtt a járványban megfertőződöttek száma Magyarországon,közölte hétfő reggel az állami koronavírus-információs honlap. Hétfőre újabb 10 "idős, krónikus beteg" halt meg, ezzel 109-re emelkedett a járvány áldozatainak száma. A vasárnap reggeli 118-hoz képest két újabb gyógyultról számoltak be a hatóságok, így összesen 120-ra nőtt a gyógyultak száma.

Az operatív törzs ezúttal is felhívta a figyelmet arra: a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek, ezért továbbra is fontos, hogy mindenki maradjon otthon, hacsak nem elkerülhetetlenül fontos a lakásának elhagyása.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs tagja a törzs szombati sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 163 413 ellenőrzést hajtottak végre a hatósági házi karantén miatt, ebből 605 szabálysértési eljárás indult, 84 esetben figyelmeztetést alkalmazta, 503 embert helyszíni bírsággal büntettek.

A kormányfő csütörtökön bejelentette: elrendelik a kijárási korlátozás fenntartását határozatlan időre, valamint kormányrendelettel adnak jogot a polgármestereknek, hogy húsvét idejére saját településeiken további szigorító intézkedésekről döntsenek. Emiatt számos magyarországi város és község – főleg a kiemelt kirándulóhelyek térségében és a fővárosi agglomerációban – lényegében bezárkózott a négynapos húsvéti hétvégére. Szintén a szigorítás része, hogy mostantól 15 órakor bezárnak a trafikok is.

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában arról is beszélt, hogy ha a járvány tetőzik, akár 7500-8000 lélegeztetőgépre is szüksége lehet az országnak, miközben alapból csak 2000 ilyen készülék van. Azt is elmondta, hogy az egészségügyi dolgozók akár egyötödét megfertőzheti a vírus.

A magyarországi megbetegedésekről folyamatosan frissülő grafikonunkból tájékozódhat: