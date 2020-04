Vastapssal búcsúztatták a Fejér Megyei Kórház menesztett főigazgatóját

Vastapssal búcsúztatták a kórház dolgozói a Fejér Megyei Kórház nemrég menesztett főigazgatóját, Csernavölgyi Istvánt. A búcsúztatón készült videón látszik, hogy a kórház munkatársai szíveket és transzparenseket feltartva köszöntek el Csernavölgyitől és jelezték, hogy visszavárják a volt főigazgatót.

Mint korábban megírtuk, Csernavölgyi Istvánt Kásler Miklós miniszter április 11-én szólította fel, hogy adja át hivatalát a Fejér Megyei Szent György Kórház élén. Később azzal indokolta a döntést a minisztérium, hogy Csernavölgyi súlyos mulasztást követett el a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A volt főigazgató közleményében azt írta, hogy egy esetben elcsúszott az elektronikus adatszolgáltatással, emiatt szűnt meg végül a munkaviszonya a kórházzal. Szerinte a hiba, amely a kirúgása indoka, nem kötődik a főigazgató személyéhez, adminisztratív hiba volt, amely bármely intézmény életében előfordul.

Csernavölgyi helyére Bucsi László került, aki 2008 óta az intézmény Mozgásszervi Sebészeti Centrumának vezetője. Megbízása határozott időre, a főigazgatói pályázat eredményes lezárásáig tart.

A búcsúztatón Csernavölgyi ismét elmondta, hogy adatszolgáltatási hiba vezetett a menesztéshez, de ez az hiba "még véletlenül sem főigazgatói hatáskör". Hozzátette, hogy azt, hogy mi a valódi ok, amiért felállították, nem tudja megmondani, és nem is akarja boncolgatni, mert jelenleg komoly járványügyi helyzet van, így az, hogy vele mi történik, most másodlagos. Emlékeztetett, hog az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy felkészítsék a kórházat a koronavírusra, beszerezték a védőfelszereléseket és megkezdték a dolgozóik szűrését százasával.

Az emberi erőforrások minisztere nemrég megszüntette Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói megbízását is, ott a felmentés oka az volt, hogy a minisztérium szerint a járványügyi veszélyhelyzetben Cserháti Péter nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre.