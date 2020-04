Újabb 12 embert halt meg, 2775 főre nőtt az igazolt fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 2775 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, közölték a hatóságok a kormányzati tájékoztató honlapon.

Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, ezzel 312 főre emelkedett az elhunytak száma, 581-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

998 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen, írták.

A területi adatokból az látszik, hogy továbbra is Budapesten igazolták a legtöbb fertőzöttet, 1368 embernél azonosították a koronavírust a fővárosban, Pest megyében pedig további 375 embernél. Erősen érintett még a járványban Fejér megyek, ahol 271 esetről tudnak a hatóságok, Zalában 103, Komáromban 101, Csongrádban 97 fertőzöttet regisztráltak.

Egy nappal ezelőtt, szerdán 78 új fertőzött, és 9 újabb halálos eset volt.

Szerdán este Orbán Viktor bejelentette a lazítás menetrendjét, amely ugyanakkor a fővárost és környékét nem érinti. A kormányfő közlése alapján a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön hétfőtől kötelező lesz eltakarni az arcot maszkkal, vagy sállal. Vidéken eközben kinyitnak az üzletek, strandok, és az éttermek, kávézók teraszhelyiségei. Budapesten a helyzet változatlan marad.

Az operatív törzs szerdai tájékoztatán Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára elmondta, hogy hétfőn a tervek szerint elkezdődnek az írásbeli érettségik. Nem fognak lázat mérni az iskolákban, mert Maruzsa szerint két Cataflammal 37 fok alá vihető a hőmérséklet.

Minden diák és tanár kap maszkot az érettségikre, minden intézményben lesz fertőtlenítő, és a vizsgalapokat is pihentetni fogják legalább egy napig. A külföldön tartózkodó érettségizőket is beengedik a határon, és a tizennégy napos karantén alól is menetsülnek, hogy letehessék az érettségit.

Az államtitkár szerint a legidősebb érettségiző közelebb van a hetvenhez, mint a hatvanhoz, nem lépett vissza, neki jó egészséget kívánt.

Lakatos Tibor szerint nem minden külföldről hazatérőnek kötelező a házi karantén. Akik a határátlépés előtt már két hétig karanténban voltak és igazoltan tünetmentesek, nekik nem kötelező.

Müller Cecília szerint jelenleg 27 idősotthonban regisztrálták a koronavírust. Háromszáz idősotthonban már megtörtént a fertőtlenítés. Összesen 87 idősotthonban dolgozó és 628 gondozott kapta el a vírust. 317 ember került idősotthonból kórházba a fertőzés miatt, 66-an meghaltak, 24-en viszont már meggyógyultak. Müller szerint a korlátozások enyhítésével nőhet a fertőzöttek száma, de folyamatosan ellenőrizni fogják a helyzetet.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

(Borítókép: Koronavírus-tesztelő állomás a budapesti Groupama Aréna felszíni parkolójában 2020. április 29-én. Fotó: Huszti István / Index)