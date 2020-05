Maszk, kesztyű, vizsgalapok pihentetése: így készülnek a középiskolák az érettségire

Május 4-én, hétfőn megkezdődik az érettségi hete, ezt még Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára erősítette meg szerdán. Az államtitkár akkor azt mondta, nem fognak lázat mérni az iskolákban, (mert mint mondta, két Cataflammal 37 fok alá vihető a hőmérséklet), valamint minden diák és tanár kap maszkot az érettségikre, minden intézményben lesz fertőtlenítő, és a vizsgalapokat is pihentetni fogják legalább egy napig.

Az MTI most összeállított egy listát a középiskolákról, amiket megkerestek, hogy ők hogyan készülnek az érettségikre. Ebből alább néhány.

A budapesti Madách Imre Gimnázium személyre szabott "behívót" küldött a vizsgára, amire felírták a tantermek beosztását. Belépés előtt mindenkinek fertőtlenítenie kell a kezét, a diákok maszkot kapnak és megmérik a testhőmérsékletüket: akinek meghaladja a 37,5 Celsius-fokot, azt hazaküldik. A dolgozatírás alatt a maszk viselése kötelező, és a vizsgaszabályzat értelmében nincs közös eszközhasználat.

Az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumban csaknem kétszáz diák érettségizik, mivel az intézmény emelt szintű vizsgaközpontként működik. Az épületbe a diákok négy kapun mehetnek be, előre közölték velük, melyik teremben és melyik asztalnál fognak ülni. Védőeszközöket és fertőtlenítőt a tankerületi központ ad nekik. A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziumába szintén több bejáraton keresztül engedik be a tanulókat, és előre értesítik őket arról, melyik teremben vizsgáznak, az ajtóban pedig fertőtlenítőszert adnak nekik.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumában és a Balásházy János gyakorló középiskolában az érettségizőket csoportokra bontva engedik be, a termekben nyolcan-kilencen vizsgáznak egyszerre. Itt senki nem kérte az érettségijének elhalasztását. Itt is mindenkinek adnak maszkot.

A Debreceni Szakképzési Centrumban 11 intézményében 1209-en tesznek külön-külön közismereti és szakmai érettségit, és csak 26 diák kérte a halasztást. Itt is több bejáraton engedik be a diákokat, maszkokat kapnak, például olyat is, amit a szakképző iskola tanuló varrtak.

Páva Péter, a Pécsi Tankerületi Központ alá tartozó hét középiskola több mint hatszáz végzős diákja közül csak négyen kérték a halasztást. Aki egyébként halasztást kér, annak sem kell egy évet várnia a következő időpontra.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrumban 1207 tanuló érettségizik, közülük tizennyolcan kértek halasztást. Szakmai vizsgára 1341 tanuló jelentkezett, de például a kozmetikus szakvizsga megszervezése egyelőre bizonytalan, a teherautósofőri vizsgát biztosan nem szervezik meg.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Baloghné Szücs Klára a Székesfehérvári Tankerület szakmai igazgatóhelyettese és Török Szabolcs a tankerület igazgatója a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskola és Kollégium iskola varró tanműhelyében 2020. április 30-án. A műhelyben szájmaszkok készültek a tankerület részére.

A Szolnoki Szakképzési Centrumban 800 diák érettségizik. Minden diáknak és tanárnak maszkot és kesztyűt adnak, a padokra kézfertőtlenítőket tesznek ki, a megírt dolgozatokat huszonnégy órára elzárják.

A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban vizsga közben nem kötelező maszkot és kesztyűt hordani, a gyönki Tolnai Lajos Gimnáziumban kapnak szájmaszkot, de azt a dolgozatírásnál levehetik, és a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban is a diákokra bízzák, hogy a dolgozat írása közben viselnek-e maszkot. A balatonfüredi Lóczy gimnáziumban sem kell dolgozatírás közben maszkot viselni, és az iskola történetében először nem kötelező matrózblúzban érettségizni. Az már korábban kiderült, hogy nem lesz kötelező maszkot viselni a dolgozatírás alatt.

Az ide érettségi nem lesz olyan, mint az eddigiek. A ballagást virtuálisan tartották, de az online felkészülés sem ment ugyanolyan zökkenőmentesen ország minden területén, sok diákhoz el sem jutott digitálisan a tananyag.

(Borítókép: Az érettségi lebonyolításához szükséges szájmaszkokat és fertőtlenítőket pakolják a székesfehérvári Árpád Szakképző Iskola és Kollégium épülete előtt 2020. április 30-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)