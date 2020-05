A kormány is beszállna a fővárosi közlekedés átalakításába

Kezdeményezi a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésének összehívását május végére vagy június első felére, mondta lapunknak Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Várják Karácsony Gergely főpolgármester javaslatait a napirendre. Fürjes szerint három témát kellene gyorsan megtárgyalni a fővárossal.

Az egyik az, hogy a fővárosi nagy parkok a járványidőszak alatt is biztonságosan látogathatóak legyenek, ne alakuljon ki nagy tömeg egyes helyszíneken, ami veszélyeztetné a járványügyi szabályok betartását. Ezért a Budapesti Fejlesztési Központ azt javasolja, hogy a Városháza a Sziget Fesztivál rendezési tapasztalatainak felhasználásával dolgozzon ki intézkedési tervet a Margitsziget és más nagy budapesti közparkok biztonságos, nagy létszámú hétvégi látogatásának támogatására.

Fürjes azt javasolja, hogy az intézkedési terv tartalmazza egy olyan mobilapplikáció gyors kifejlesztését is, amely regisztrációs és információs felületként támogatja a látogatólétszám észszerű koordinálását és a felelős látogatás szabályainak betartását, valamint a hétvégi felelős parklátogatást segítő önkéntesek bevonását is. Fontosnak tartják, hogy kialakuljon egy jobb, lakosságbarát egyensúly a korlátozó-tiltó, rendészeti intézkedések és az edukatív, segítő-támogató módszerek között. Fürjes közölte, hogy több startupcég is vállalta, hogy ingyen részt venne az app fejlesztésében, és az előzetes érdeklődésre a Sziget csapata is segítőkészségét jelezte.

Fürjes szerint 600 ezer budapesti él panellakásban, és a felüknek még csak erkélye sincs – könnyen belátható, hogy itt kell a legnagyobb önfegyelem a kijárási korlátozások megtartásához. Idézte Merkely Bélát, a SOTE rektorát, aki szerint semmilyen káros hatása nincs – sőt, inkább jótékony hatású –, ha a szűk családok közösen sétálnak a szabadban, az olyan nagyobb területek lezárása pedig, mint a Margitsziget, inkább növeli a tömeget azokon a helyeken, ahol nincs lezárás. Mint arról beszámoltunk, az elmúlt hétvégén megnyitották a fővárosi zöldterületeket, de szombaton a Margitszigeten még nem alakult ki tumultus.

Az államtitkár párbeszédet szeretne a közösségi közlekedés, az egyéni autós közlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés lakosságbarát arányáról és az annak eléréséhez szükséges intézkedésekről is. Mint megírtuk, a főpolgármester nemrég elfogadta azt az előterjesztést, ami alapján megkezdik egy fővárosi közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási terv, intézkedéscsomag kidolgozását. Az év végéig elkészülő tervezet többek között a sebességhatárok csökkentését, a közutak átalakítását, biztonságosabbá tételét, a kerékpáros közlekedés arányának növelését tartalmazza.

Fürjes azt mondta, egyetért Karácsonnyal abban, hogy új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében a közösségi közlekedés, az egyéni autós közlekedés, a kerékpáros és gyalogos közlekedés arányában. De elengedhetetlennek tartja ehhez a párbeszédet, az alapos hatástanulmányokat. Fontos szerinte, hogy a sokak számára a munkába járáshoz, munkavégzéshez vagy a családi élet szervezéséhez nélkülözhetetlen autós közlekedést és magukat az autósokat senki se kiáltsa ki ellenségnek. Nemzetközi prognózisok ugyanis a járvány után az autósforgalom jelentős növekedésével (akár 50-70%) számolnak még a járvány előtti időszakhoz képest is a világvárosokban.

Az átalakítások finanszírozására Fürjes a Karácsony által korábban említett közvetlen városi uniós forrásokat javasolja, de kérdésre nem zárta ki, hogy az állam beszálljon társfinanszírozóként. A napokban felvetődött elképzelésre, hogy elvonnák a fővárostól azt a 3,2 milliárd forintot, amit korábban a kormány még Tarlós Istvánnak ígért meg buszbeszerzésre, Fürjes azt mondta: a pénzt megkapja a főváros, de a járvány elleni védekezésre mintegy 1000 milliárd forintot költ a kormány idén, legalább 1000 milliárd bevétele pedig kiesik a költségvetésnek, ezért azt szeretnék, ha a megígért összeget jövőre adhatnák oda a fővárosnak.

A Budapesti Fejlesztési Központ kezdeményezi egy olyan járműcsereprogram kidolgozását is, ami legfeljebb hétéves időtávon, a budapesti közösségi és lakossági járműpark környezetbarát megújítása által hozzájárul a fővárosi légszennyezettség radikális csökkentéséhez. A járványhelyzet ugyanis alapvető változásokat hozott a közlekedésben. Így például a házhoz szállításokkal megnövekedtek az éttermi kiszállítások, igen gyakran elöregedett, magas káros anyag kibocsátású kismotorokkal és robogókkal. Erre is több lábon álló finanszírozást javasolnak, uniós, fővárosi, állami és önerős források igénybevételével.

Keressük az ügyben a fővárost is, reagálásukkal frissítjük a cikket.