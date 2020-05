Csak a vendéglátóknak lesz kötelező a maszkviselés az éttermekben

Nem írja elő kötelezően a maszkviselést a zárt vendéglátóhelyeken és a játszótereken sem a országos kijárási korlátozásokat Pest megye esetében is eltörlő, és a járványügyi szabályokat módosító, a további védelmi intézkedéseket részletező kormányrendelet. Az éjszaka megjelent Magyar Közlöny alapján a védelmi intézkedések következő ütemében a kormány csak annyit írt elő, hogy:

az ott dolgozóknak kötelező a maszkviselés, a vendégeknek nem. Ugyanakkor a védőtávolságot (1,5 métert) tartani kell majd a vendéglátóhelyeken mindenkinek.

Erről egyébként Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón is beszélt, kifejezetten ösztönözve a maszkviselést. A kancelláriaminiszter azt mondta, megengedett lesz a tartózkodás az éttermek, kávézók, cukrászdák belső, zárt részében, és arra kérik az embereket is, hogy viseljék a maszkot, tartsák be a megfelelő védőtávolságot. Ugyanakkor csak ez utóbbira, valamint a dolgozók maszkviselésére írtak tehát elő kötelezettséget.

A bejelentést követően pénteken reggel Orbán Viktor is arról beszélt szokásos rádiónyilatkozatában, hogy

már nem az otthon maradás, hanem a felelős közterületi viselkedés, a maszkviselés és a szociális távolság betartása a fontos a védekezésben.

Ehhez képest érdekes, hogy a maszkviselésre nem írt elő kötelezettséget a kormány –még ha enni, vagy inni nyilván szinte lehetetlen is az arc eltakarásával. A rendelet ugyanakkor tartalmazza azt is, hogy

kinyithatnak a parkok, szabadtéri játszóterek, azokat látogatni is lehet, ezeken a nem zárt területeken ugyanakkor a rendelet alapján szintén nem lesz kötelező a maszkviselés, noha korábban felmerült, hogy a felnőtteknek lesz kötelező az arc eltakarása maszkkal, vagy sállal.

Hétfőtől a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket, júniustól pedig 200 fős esküvők, lagzik és temetések is tarthatóak, házasságkötés után pedig a lakodalom szálláshelyen is bonyolítható lesz az ország valamennyi megyéjében.

A rendelet hétfőn lép hatályba, és ezzel együtt

a helyi polgármesterek jogot kapnak arra, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, vagy annak méretének növelésére saját intézkedéseket hozzanak.

Érdekesség, hogy noha Budapestről, és a fővárosban várható enyhítésekről a kormány még nem döntött, ezt Orbán Viktor szombat kora délutánra ígérte, Soproni Tamás, a budapesti VI. kerület momentumos polgármestere már a pénteki Index Kibeszélőben arról beszélt, hogy Terézvárosban is segíteni kívánják majd, hogy a vendéglátóhelyek közterületeket használhassanak, azaz sokkal több vendáglátó-terasz nyithat majd ki idén, ezzel is csökkentve a zárt téri forgalmat.