Orbán: Szombat kora délután születik döntés Budapestről

Most már többen gyógyulnak meg, mint ahányan megbetegednek, vannak országok, amelyek ilyenkor már örömtüzet gyújtanak, fogalmazott Orbán Viktor szokásos pénteki rádiónyilatkozatában. Ám a kormányfő szerint itt Magyarországon

mi a védekezést nem hagyhatjuk abba.

Orbán Viktor a közrádióban arról beszélt, hogy az élet újraindításának a feltételei megvannak, ezért oldották fel a korlátozásokat a többi megye után Pest megyében is, de Budapesten különdöntésre van szükség, mert a legsűrűbben lakott városban újra belobbanhat a járvány, ha nem vagyunk elég fegyelmezettek. Nagy kérdés Orbán szerint, hogy mi lesz Budapest sorsa, nagy a népsűrűség, egy hibás döntést nehéz lenne korrigálni. „Ha Budapesten nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni” – mondta, hozzátéve:

kétségkívül az élet újraindításának feltételei Budapesten is megvannak, csak felelősen kell viselkednünk.

Orbán szerint már nem az otthon maradás, hanem a felelős közterületi viselkedés, a maszkviselés és a szociális távolság betartása a fontos a védekezésben.

Szombat délelőtt még szeretnék futni egy kört

– jelentette be a fővárosi korlátozások feloldására vonatkozó döntés idejére vonatkozó kérdésre, még a kormányon kívüli járványügyi szakembereket és tudósokat hallgat meg aznap, így

szombat kora délután születik döntés a budapesti korlátozások lazításáról.

Orbán Viktor a rádióban arról is beszélt, hogy felelős, körültekintő döntést kell hozni az óvodák és iskolák újranyitásáról is, és egyáltalán nem biztos benne, hogy még idén, azaz ebben a tanévben megtörténik ez, noha a Nemzeti Pedagógus Kar és az oktatási akciócsoport azt javasolta, tegye lehetővé a kormány azt, hogy egyes településeken az alsó tagozatosoknak júniustól újraindulhasson az iskolai oktatás.

De a játszótereket megnyitják vidéken, ami szerinte

nagy segítség az asszonyoknak.

Az alsó tagozatok megnyitása előtt Orbán szerint először az óvodák, bölcsődék ügyeletét kell alakítani. Azt szerinte senki nem tudja megmondani, hogy tényleg kinyitnak-e még idén az iskolák.

Nem lehetetlen, de nagyon óvatos vagyok

– fogalmazott. A kormányfő arról is beszélt, hogy Budapest nagyjából kéthetes csúszással követheti a vidéki lazításokat, és azokat az új kijárási szabályokat, amelyek most már a fővároson kívül országszerte érvényesek.

Orbán kritizálta Karácsony Gergely főpolgármestert, a nevét ugyan nem ejtette ki, de „elméleti típusú”, szinte tehetetlen polgármesterekről beszélt a Pesti úti idősek otthonának helyzetére utalva, és azt is kiemelte, hogy ha Tarlós István lenne a főpolgármester, akkor ő odamenne és rendet tenne egy ilyen helyzetben. A főpolgármesternek azt üzente, az idősotthonok helyzete miatt nagy felelősség nyomja a vállát. Szerinte Karácsony olyan ember, hogy „ez a típus disznóvágáskor csak a vacsorára jön, és ha vesz egy bútort, azt nem ő szereli össze”, elméleti, nem pedig gyakorlati ember.

Én azt kérem most az elméleti típusú polgármesterektől is, hogy most, ebben a helyzetben legyenek gyakorlatiasak

– jelentette ki.

Arról már beszámoltunk, hogy a kormány szerdán is ülésezett, és Gulyás Gergely beszámolója szerint azt állapították meg, hogy 64 nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után csökken a fertőzöttek és a halottak száma, ami azért van, mert az ország betartotta a szabályokat. A miniszter külön köszönetet mondott a budapestieknek és a Pest megyeieknek, akik annak ellenére is betartották ezeket, hogy az ország többi részén már enyhítettek. A kormány szerdán ugyanakkor csak arról döntött, hogy a mindenkire kötelező közös szabályokon nem változtatnak, a másfél méteres távolság és a maszkviselés továbbra is kötelező mindenhol Magyarországon. A csütörtöki bejelentés értelmében arról is határoztak, hogy

PEST MEGYÉT A TÖBBI MEGYÉVEL EGYENÉRTÉKŰNEK TEKINTIK MOSTANTÓL, oTT IS ENYHÍTÉSEK JÖNNEK, BUDAPESTről azonban NEM döntöttek.

A fővárosi polgármesterek véleményét kikérték arról, hogy mi legyen, a kerületvezetőknek és a főpolgármesternek szerda délután háromig volt idejük elküldeni idevágó javaslataikat. Noha azt nem tudni, a kormány mennyiben veszi mindezt figyelembe, de a hivatalos közlés szerint ezek, valamint virológusok ajánlásai alapján hoznak döntés tehát arról, hogy milyen enyhítések lehetnek Budapesten is hétfőtől.

A helyzet pikantériája, hogy hetek óta éleződik az ellentét a járványkezelés ügyében az ellenzék és a kormány között, a budapesti nyitás kérdése pedig kifejezetten politikai kérdéssé vált. Orbán pénteki nyilatkozatát megelőzően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön már kifejezetten éles szópárbajt vívott a nyilvánosságon keresztül.

A kormány vagy töketlen, vagy politikai alapon bünteti a budapestieket

– jelentette ki Karácsony a kormányinfót követően. A főpolgármester Gulyás értetlenkedő, Karácsony álláspontját homályosnak lefestő szavaira reagált így, például arra, hogy csütörtökön a kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Karácsony-féle Budapest Restart tervről azt mondta, ez a hosszú anyag csakis azért született, hogy ne kelljen egyértelmű és világos állásfoglalást tenni azzal kapcsolatban, hogy Budapesten a főpolgármester a nyitást támogatja, és nem törekedett a lényeg leszűkítésére.

Orbán Viktor a közrádióban arról is beszélt, hogy a gazdaság a korábbi várakozásokhoz képest nagyon nagy sérelmeket szenvedett el, az ipari termelés nagyot esett, a turizmus pedig eltűnt, de a miniszterelnök úgy látja, Magyarország jobban vészelte át a járvány okozta válságot, mint mások az EU-ban. Az áprilisi gazdasági adatok szerinte katasztrofálisak, a májusiak kicsit jobbak lesznek, de ez még semmi, Orbán ugyanis közölte:

júniustól kilövünk, gyors léptekkel visszatérünk a növekedéshez.

Magyarország nem a segélyezés, hanem a munkahelyek pártján áll, jelentette ki ezúttal is Orbán, aki biztos benne, hogy ez most is működni fog.

Ha kell, holnap reggeltől 100 ezer közfoglalkoztatottat tudunk felvenni

– fogalmazott, ismertette, hogy az új közmunka-program létszámkerete 200 ezres, de ha ez is kevés lenne, növelhetik ezt a limitet, és a honvédség is tárt karokkal várja azokat, akik elveszítették állásukat. A kormányfő szerint

az első csata a járvány megfékezéséről szólt. Azt megnyertük. A második csata a munkahelyek megvédése és visszaépítése lesz, azt is megfogjuk.

A kérdező felvetésére, amely az Európai Unió bizonyos intézményeivel folytatott újabb jogállamisági vitákra, azon belül is az Európai Parlament csütörtöki meghallgatásra vonatkozott, Orbán kijelentette: nem lepte meg, hogy nem szólalhatott fel Varga Judit igazságügyi miniszter, képviselve a magyar álláspontot. Orbán ezúttal is arról beszélt, hogy miközben a magyar kormány a világjárvány kezelésével van elfoglalva,

a brüsszeli bürokraták, akiket mi fizetünk, Magyarországon köszörülik a nyelvüket.

A kormányfő szerint a forgatókönyv a szokásos, „hamarabb van meg az ítélet, mint hogy meghallgatnák a feleket, sőt az is előfordulhat, hogy meg sem hallgatják az érintett felet”. Orbán már elég idős ahhoz – mondta –, hogy ne feltételezze azt, hogy a tranzitzónák ügyéről az Európai Bíróságon született ítélet ne lenne egy összehangolt támadás része. Szerinte az EU-ban továbbra is az a cél, hogy menekülteket telepítsenek Magyarországra.

De nem fognak tudni minket kicselezni

– jelentette ki.

A miniszterelnököt kérdezték a gyöngyöspatai szegregációval kapcsolatban hozott kúriai ítéletről is, amire Orbán arról kezdett beszélni, hogy kormánya célja, hogy a magyar emberek otthon érezzék magukat Magyarországon, így saját településeiken is. Szerinte ezt a támadást is a „Soros-szervezetek” indították Magyarország, így a gyöngyöspataiak ellen, és ő mint (a Soros-szervezetekben dolgozókhoz hasonlóan – a szerk.) szintén jogvégzett személy, pontosan tudja, hogy

ez egy igazságtalan ítélet. Ez az ítélet jogot szolgáltat, de nem igazságot.

Éppen ezért a kormány törvényt fog módosítani annak érdekében, hogy ilyen helyzet még egyszer ne fordulhasson elő, jelentette ki a kormányfő.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)