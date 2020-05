Varga Judit szerint a rendőrség tévedett, amikor rémhírterjesztés gyanújával két férfit a véleménye miatt állított elő

Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az ATV-ben arról, hogy rémhírterjesztés miatt két férfit is előállított a rendőrség, miután bírálták a kormány koronavírus elleni védekezését.

Az igazságügyi miniszter szerint előfordul, hogy a hatóság téved.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, a napokban rémhírterjesztésre hivatkozva 24 órán belül két embert is előállított a rendőrség: kedden egy Szerencs közelében élő nyugdíjasnál, Kusinszki Andrásnál egy Facebook-bejegyzés miatt tartottak házkutatást, lefoglalták a számítógépét is.Majd hasonló okból rabosították Gyulán a helyi Kossuth Kör vezetőjét, Csóka-Szűcs Jánost. Kusinszki esetében az ügyészség már korábban kimondta, hogy nem történt bűncselekmény, aztán a másik férfinél is bebizonyosodott, nem terjesztett rémhírt.

A koronavírus megjelenése előtti években – egész pontosan a 2013 és 2018 júliusa közötti időszakban – egyébként egyetlen ilyen bűncselekményt sem regisztráltak Magyarországon: ha akadt is néhány feljelentés, vádemelésig egyik ügy sem jutott el. Erről ebben a cikkünkben olvashat részletesebben.

A műsorban arról is kérdezték az igazságügyi minisztert, hogy Orbán Viktor miniszterelnök arra számít, a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást. Varga Judit az ATV-ben ezt megerősítve azt mondta:

folyamatosan benne van a levegőben az enyhítés.

A koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazás megszüntetéséhez egy törvényjavaslatot kell majd benyújtaniuk az Országgyűlésnek.

Az ország veszélyhelyzetre való felkészítése már megtörtént, ha bármilyen újabb rendelkezésre lenne szükség, akkor a jogalkotók megfelelően fogják kezelni a helyzetet

– mondta a műsorban az igazságügyi miniszter. Átgondoltan kell a kivezetésre gondolniuk, mert minden eshetőségre fel kell készülni, így akár egy második hullámra is. Gondolkodnak tehát azon, hogy mi lenne a legrugalmasabb megoldás – tette hozzá Varga Judit.