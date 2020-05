Jakab Péter a távozó jobbikosokról: Soha nem az a fontos, hogy kik mennek, hanem, hogy kik maradnak

Ahogy arról beszámoltunk, szerda délután először Sneider Tamás, a Jobbik korábbi elnöke jelentette be, hogy lemond parlamenti alelnöki tisztségéről és kilép a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjából, majd néhány perccel később a Jobbik frakciójából való kilépésről posztolt Varga-Damm Andrea és Farkas Gergely parlamenti képviselő is. A párt elnöke este töltött fel egy rövid videót, amiben reagált.

Jakab a Facebookra feltöltött videón arról beszélt, hogy a Jobbik szerdai frakcióülése előtt az elnökséget is összehívta, és ott arról döntöttek, hogy Varga-Damm Andreát mégsem kívánják kizárni a frakcióból, bár hibázott, de megérdemel egy másik esélyt. Illetve arról is döntöttek, hogy továbbra is a parlament alelnöke maradna Sneider Tamás, bár szerintük most más területen lenne rá szükség.

"Én békejobbot kínáltam minden képviselőnek, de három képviselő ezt ma elutasította"

- fogalmazott Jakab.

Hozzátette, ő harcot hirdetett az Orbán rezsimmel szemben, és békét hirdetett a Jobbikon belül.

"Soha nem az a fontos, hogy kik mennek, hanem, hogy kik maradnak. Nem a képviselő a fontos, hanem a választók, és azok továbbra is számíthatnak a Jobbikra"

- mondta.

Sneider Tamás korábban arról írt, "Jakab Péter elnökségének mindössze négy hónap kellett ahhoz, hogy minden nemzeti és konzervatív gondolatot kihajítson az ablakon, a közösség belső életéből pedig elképesztő kegyetlenséggel száműzze a kifelé hangoztatott szolidaritást és a bajtársiasságot". Sneiderrel kapcsolatban korábban megírtuk, hogy a párt úgy döntött, hogy visszahívják a parlamenti alelnöki posztról, helyére Balczó Zoltánt szánták, ám első körben Sneider úgy reagált, márpedig ő nem fog lemondani arról a posztról. Ma mégis úgy döntött.

Farkas Gergely többek között azt írta, Jakab Péter és csapata tevékenysége "végképp politikai és erkölcsi züllésbe sodorta ezt a régen szebb napokat látott pártot", illetve, hogy nem az ő közössége az, "ahol egy nemzeti-konzervatív párt elnökeként Jakab Péter számtalan belső fórumon kijelentette, hogy nem hajlandó jobboldali, nemzeti gondolatokat elmondani beszédeiben, felszólalásaiban, mondván, hogy „azzal baloldali szavazókat riasztanánk el”."

Varga-Damm Andrea azt írta, hogy miután párttársai, frakciótársai "egy gyalázatos hadjáratot folytattak" ellene, és felszólították mandátumának visszaadására, ma a frakció ülés előtt Jakab Péter, a párt elnöke közölte vele, hogy a frakcióból történő kizárásról szóló indítványt mégis visszavonnák. "Közölték, adnak egy második esélyt" - írta a politikus, majd hozzátette: "csakhogy én egy ilyen közösséggel, amely megalázta az elmúlt 10 napban Sneider Tamást, Balczó Zoltánt, meggyalázta a párt egész tagságát, a párt parlamenti frakcióját, nem kívánok tovább együttműködni". Majd felszólította a Jobbik pártelnökségét, hogy 24 órán belül mondjanak le elnökségi tagságukról, és írják ki a pártban a tisztújítást.