Karácsony: Trianon nem csak a jobboldalé

– írja Karácsony Gergely főpolgármester a Mércén megjelent publicisztikájában, amit a trianoni döntés 100. évfordulójának alkalmára írt. Karácsony szerint, aki arra kérte a budapestieket, hogy június 4-én 16:30-kor egy perces csöndes megemlékezést tartsanak, egy perc alkalmas arra, hogy ki-ki számot vethessen az érzéseivel.

A főpolgármester szerint az érzelmek és az "ok-okozat logikája és az erkölcsi ítéletek szigora" megférnek egymás mellett, azonban akik azt állítják, hogy "az magyar, akinek fáj Trianon", tagadják ezt a különbségtételt.

Egyrészt miért ne fájhatna másnak is. Azoknak, éljenek bárhol, akik gyűlölik a jogtipró önzést, és szolidárisak másokkal. Másrészt sok rendes magyar hazafit ismerek, akiket nem érdekel már ez az egész. Tőlük azt kérem, hogy érdekeljék őket azok, akiknek fontos Trianon emléke. Így talán egy percre legalább ők is belátják: a múltat akkor érthetjük meg, ha a hozzá kapcsolódó sérelmeket, érzéseket is értjük.