Csak néhány gyerek jár be, mióta kinyitottak az iskolák

Nem sok diák jár be iskolába, mióta újranyitottak a közoktatási intézmények – írja a Magyar Nemzetre hivatkozva az MTI. Az állami iskolákban a koronavírus-járvány lecsengésével naponta 30-36 ezer diák jelenik meg, ami a körülbelül 700 ezer általános és 500 ezer középiskolás diák nagyjából 3-4 százaléka. Az intézmények leginkább felügyeletet nyújtanak, rendes nappali oktatás nincs. Nem kötelező a maszk viselése, de minden intézmény bevezethet saját szabályokat.

A június 9-i adatok szerint a jelenlegi 4017 igazolt fertőzött mindössze két százaléka, 88 fő tartozik a 19 év alatti korosztályba.

Külön szabályt hoztak arról is, hogy azok a diákok, akik a lakóhelyüktől eltérő településen tanulnak, a mostani rendkívüli helyzetben az otthonukhoz legközelebb eső iskolába is bejárhatnak. A legfrissebb adat június 9-i, akkor 33 309 tanuló jelent meg az állami iskolákban. Az óvodákba is kevesen küldik be a gyerekeiket, de a nyári szünetig már nem számít igazolatlan hiányzásnak, a szülő nem viszi be a gyerekét.