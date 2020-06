A Fidesz azt állítja, nem vették észre, hogy Szálasi ikonikus képére montírozták Karácsony fejét

Visszautasítjuk Karácsony Gergely rágalmait, és kikérjük magunknak minden aljas csúsztatását! - címmel adott ki közleményt fővárosi Fidesz. Az ügy előzménye: a fővárosi Fidesz egyik szerdai posztját egy olyan ikonikus képpel rakta ki (majd vett le pár óra múlva), amin Karácsonyt a Budapesten történt pusztítással 1946-os népbírósági tárgyalása során szembesített Szálasi Ferenc helyére montírozták, és a főpolgármester ugyanúgy szemléli a német csapatok által felrobbantott Lánchidat, mint a nyilas „nemzetvezető”.

A Fidesz most azt írja: "a Fidesz budapesti közösségi oldalán egy interneten terjedő mémet vettünk át, amelyen az látható, hogy a Lánchíd romjainál Karácsony Gergely még mindig azon elmélkedik, hol lehetne biciklisávot kialakítani. Szerkesztőnk nem vette észre a Szálasi Ferencet ábrázoló fényképpel való egyezést, de egy normális ember nem is Szálasi képpel ébred reggelente! A tartalmat azonnal töröltük, amint jelezték felénk a tévedést. Ezzel szemben a baloldali sajtó soha egy lépést sem tett, amikor például a miniszterelnököt Hitlerként ábrázolták egy címlapon."

A kormánypárt hivatalos csatornáinak egyikén posztolt képre Karácsony délelőtt úgy reagált: "a budapesti Fidesz szerint lehet a háborús pusztítással, a nyilasterrorral viccelődni. Szerintem nem lehet. A budapesti Fidesz szerint belefér, ha emberek ezreinek meggyilkolását, emberek millióinak szenvedését szimbolizáló fotót használják a politikai ellenfeleket lejáratni akaró kommunikációban. Szerintem ez megengedhetetlen. Nem magam miatt, hanem ennek az országnak, ennek a városnak a múltja, jelene és a jövője miatt is. Ez nem politika, ez nem vita, ez aljas és ostoba, az a bizonyos szottyos gyűlölet, aminek nincs helye Budapesten, nincs helye az országban, nincs helye semmiféle politikai vitában. Én így gondolom. És legyen világos: ez a tiltakozás akkor is megszületett volna, felháborodásom akkor is jogos lenne, ha bárki mást, bármely politikai, közéleti szereplőt ért volna ilyen aljas inszinuáció."

A Fidesz a friss közleményében most erre úgy reagált még, hogy: "Karácsony Gergely az újabb műbalhéval csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy 8 hónapja nem történt előrelépés a Lánchíd felújításával kapcsolatban. Kizárólag pártpolitikai csatározással foglalkozik, a felelősséget pedig folyamatosan másra hárítja! Ha pedig nincsenek érvei a tehetetlenségére, akkor lenyilasozza az ellenfeleit. Régi, bevált bolsevista módszer. Legalább az kiderül, hogy a soktízmillió forint közpénzen alkalmazott városházi propagandisták végzik a dolgukat."